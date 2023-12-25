Hayal kırıklığına uğrayan Novak Djokovic Fransa Açık'tan çıkarak grand slam galibiyet serisini sonlandırdı

Thiem'in 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5'lik zaferi, dünya 1 numarasının geçen yıl Wimbledon'da başlayan büyüklerde 26 maçlık kusursuz serisini sona erdirdi.

Ayrıca ikinci kez üst üste dört grand slam kazanma umutlarını da suya düşürdü.

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Thiem ise üst üste ikinci kez finalde Rafael Nadal 'ın karşısına çıkacak. Thiem, 2009 ve 2010 yıllarında İsveçli Robin Soderling'den bu yana Nadal, Djokovic ve Roger Federer üçlüsü dışında Roland Garros'ta arka arkaya erkekler finaline çıkan ilk oyuncu oldu.

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Thiem'in görevi 11 kez şampiyon olan Nadal karşısında her zaman zor olacaktı - Nadal 2018'de düz setlerde kazanmıştı - ancak Djokovic'e karşı alınan yorucu galibiyet ve yarı final ile final arasında bir gün olmaması nedeniyle şimdi daha da zor.

Dördüncü seribaşı, 25 yaşındaki oyuncunun üçüncü Cuma günü 3-1 öndeyken işlemlere ara verilmesinin ardından Cumartesi günü kortta neredeyse üç saat geçirdi.

"Kendimi iyi hissediyorum," dedi Thiem. "Elbette bugünkü maçtan dolayı hala adrenalin doluyum ve yarın da buna sahip olacağım. Yorgun olmayacağım. Her şey turnuvadan sonra olacak.

"Bu yüzden yarın her şeyimi sahada bırakmaya hazırım."

Djokovic on iki ay önce Fransa Açık'tan da büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmış ve şans üstüne şans yakaladığı çeyrek finalde nispeten tanınmayan Marco Cecchinato'ya yenilmişti.

Djokovic hakemle çatıştı

Cuma günkü kadar olmasa da Paris'in hala poyrazlı koşullarında Djokovic, üçüncü sette 5-6, 30-15'te servis atarken baş hakem Jaume Campistol kendisine zaman ihlali uyarısı verince sinirlendi. Djokovic de Nadal gibi servis sayıları arasında zaman geçirmesiyle biliniyor.

Daha sonra Campistol'a atış saatini başlatmadan önce kalabalığın sakinleşmesini beklemesini söylediği görüldü.

Thiem dördüncü set sayısında backhand vuruşunu yaptıktan kısa bir süre sonra, 15 kez büyükler şampiyonu sportmenlik dışı davranış nedeniyle bir uyarı aldı. Hayal kırıklığı giderek arttı.

Djokovic Campistol'a "Hiç tenis oynadın mı?" diye sordu.

Campistol "evet" diye cevap verdi.

"Yani bu durumda 5-6'da nasıl olduğunu biliyorsun, uzun bir puan, kalabalık hala alkışlıyor, değil mi?"

"Artık kendini tanınır hale getirdin" diye de ekledi.

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Sonuçta Djokovic için bu tür bir yarı final oldu.

Djokovic korttan çıktıktan dakikalar sonra gazetecilere "Açıkçası kasırga gibi koşullarda oynarken en iyi performansınızı sergilemek zor oluyor," dedi.

"Bu tür koşullarda hayatta kalmak ve servisinizi tutmaya çalışmak ve sahada rakibinizden bir top daha fazla oynamak gerçekten zor.

"Dün oynarken de böyle hissettim."

Aşırı rüzgar nedeniyle Djokovic, gözetmen Andreas Egli'den ilk sette müsabakayı durdurmasını istedi. Ancak reddedildi.

Djokovic, "Korta uçan nesneler gelmediği sürece sorun olmayacağını söyledi" dedi. "Maçın ilk oyununda uçan bir şemsiyenin uçan bir nesne olmadığını bilmiyordum ama bu onların kararı. Sanırım tenisi daha iyi biliyorlar."

İkinci bir yağmur gecikmesinin ardından, organizatörler yağmurun durmasına ve güneşin ortaya çıkmasına rağmen yerel saatle 18:30'da oyuna ara verdi.

Bazıları Djokovic'in turnuva resmi olarak karar vermeden önce sahayı terk ettiğini öne sürdü ancak Djokovic durumun böyle olmadığını söyledi.

"O günkü maçı iptal ettiklerinde ayrıldım" dedi.

Ertelemenin nedeni sorulduğunda Djokovic şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Onlara sorabilirsiniz."

Yeniden başladıktan sonra Djokovic Thiem'e sürekli baskı yaptı ve ödülünü alarak üçüncü turda durumu 3-4'e getirdi.

Başka bir break şansıyla 4-4'te, 21 vuruşluk bir ralli Avusturyalı oyuncunun file üzerinden bir drop shot winner vuruşuyla sonuçlandı.

Uzatılmış 12. oyunun draması, Thiem'in ilk set sayısında rutin bir backhand slice'ını uzun gönderdiği bir oyunda ortaya çıktı. Thiem'in Djokovic'in servis ve voleybolunu önceden sezip backhand'i ezmesinden önce, vücuda atılan bir ilk servis ve bir ace iki set puanını daha savuşturdu.

Djokovic dördüncü sette erken bir break üstünlüğü yakaladı ancak Thiem durumu eşitledi ve hatta 5-4 öne geçti.

Geçici erteleme

Zaferden bir oyun uzakta ve Djokovic servisinde 0-15'teyken, Thiem'in hatası rahatlamış bir Djokovic'in dayanmasına yardımcı oldu.

Gerginlik tırmanırken, Djokovic bir sonraki oyunda çift hata yaparak kırdı.

Uzun ve nefes kesici ralliler yaşandı; hızlı Thiem'in bir drop shot'a koşup açılı backhand cevabını Djokovic'in yanından ustalıkla geçirerek bir break şansı daha yaratması da buna dahildi.

Djokovic sağlam durdu ancak beşinci rauntta 1-1'de bir kırılma noktasında hata yaptı. Ve bu ne büyük bir şanstı.

Drop shot'lar biriktikçe, Djokovic Thiem'in vuruşlarından birine rahatça ulaştı ancak forehand'ini uzağa itti.

Açıkça görüldüğü üzere, Djokovic bir sonraki oyunda voleybolu banda çarpıp kendi tarafına düştüğünde bu kez boyun eğdi.

Başka bir aşamada Avusturyalı oyuncunun pas atışlarından birinin banda çarpıp Djokovic'in üzerinden loba dönüştüğü düşünüldüğünde, filenin Thiem'i desteklediği söylenebilirdi.

Djokovic 1-4'te bir kırılma puanı kurtardı ve yağmur bir kez daha oyunu durdurmak için araya girdi.

Dramatik son set

Ashleigh Barty ve Marketa Vondrousova arasında yerel saatle öğleden sonra 3'te başlayacak olan kadınlar finalini bölen bir saatlik gecikmenin ardından gelen ilk puan, Djokovic ve Campistol'ün, Sırp oyuncunun Thiem'in topunu dip çizgiye yakın bir noktada oynamayı bıraktığı sırada bir top işareti konusunda anlaşmazlığa düştüklerini gördü.

Böylece puan Thiem'e gitti, Djokovic ikinci kırılma noktasını iyi bir servisle kurtardı ve 3-4 için kırdı.

Ancak Djokovic tüm momentumuyla sendeledi ve 30-0'dan 5-3 geriye düştü.

Yine de dram burada bitmedi.

Görünüşe göre 40-15'te zafere doğru ilerleyen Thiem, iki maç puanında biri fileye, diğeri geniş olmak üzere bir çift backhand vuruşunu kaçırdı.

Kırılma noktasında, backhand vuruşunu kaptı ve fileye gönderdi.

Ancak Djokovic 5-6'da üçüncü maç puanını kurtaramadı ve Thiem forehand vuruşuyla Nadal ile karşılaşmayı garantiledi.

Thiem, "Bir şekilde tüm maç boyunca önde olduğumu hissettim ve sonunda işler çok zorlaştı," dedi. "Sonunda ikimiz de kazanabilirdik ve şanslıydım ki kazandım" dedi.

Thiem, Fransa Açık'ta Djokovic'e karşı 2-1 öne geçti ancak Paris'teki üç mücadelesinde Nadal'dan set alamadı.

Thiem'in şanssızlığı ise Nadal'ın toprak turnuvasındaki en iyi tenisini oynuyor olması.

Thiem, "Bugünkü bu harika maçtan dolayı şu anda yaşadığım tüm olumlu duyguları korumaya çalışıyorum," dedi. "Ve yarınki maça gerçekten pozitif bir zihinle çıkacağım.

"Sonra göreceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com