Hawaii'de 'köpekbalığı ile karşılaşan' adam öldü

Polis yerel saatle 11:19 sularında Paia'daki Hana Otoyolu'nun açıklarındaki bir plaj alanına müdahale etti. Maui polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "köpekbalığı karşılaşmasında" yaralanan 39 yaşındaki bir adamı kıyıya çıkarmak için bir jet ski kullandığı belirtildi.

Haber bültenine göre, adamı kıyıya çıkardıktan sonra, ilk müdahale ekipleri, sağlık görevlileri onu Maui Memorial Tıp Merkezi'ne nakletmek için gelene kadar "hayat kurtarıcı önlemler" aldı.

Polis, adamın daha sonra yaralarından dolayı öldüğünü söyledi. Yetkililer, "ailesine geniş aile ve arkadaşlarını bilgilendirme fırsatı vermek için" 24 saat boyunca kimliğini saklı tuttuklarını söyledi.

Hawaii Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su Kaynakları Bölümü'ne göre, araştırmacılar Ekim-Aralık ayları arasında Hawaii'de köpekbalığı ısırıklarının daha fazla görüldüğünü fark etmişlerdir.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, köpekbalığı saldırıları, özellikle de ölümcül olanları nadirdir: Köpekbalıkları, kışkırtılmamış saldırılarda yılda ortalama beş kişiyi öldürmektedir. Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre, etobur balıklardan biri tarafından ölümcül saldırıya uğrama olasılığı 4 milyonda 1'den azdır. Uzmanlar birçok köpekbalığı ısırığını, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu sularda yaşanan yanlış kimlik tespitine bağlıyor.

Kayıtlara göre, Hawaii'deki son ölümcül köpekbalığı vakası 8 Aralık 2022'de Maui açıklarında bir şnorkelle yüzücünün öldürülmesiyle meydana geldi.

CNN'den Zoe Sottile bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com