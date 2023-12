Havva'nın sanat ve popüler kültürdeki tasvirlerinin çözümlenmesi

Elçi Pavlus, kadınların erkeklere itaat etmesini haklı çıkarmak için Havva'nın anlatısına atıfta bulunmuş ve Timoteos'un apokrif kitabında kadınların "sessiz kalmaları" gerektiğini yazmıştır çünkü "Önce Adem, sonra Havva yaratıldı. Adem aldatılmadı, ama kadın aldatıldı ve günahkâr oldu."

Ortaçağ'da Clairvaux'lu Aziz Bernard, kadın ve erkeklerden oluşan coşkulu dinleyicilere Havva'nın "tüm kötülüklerin asıl nedeni olduğunu ve bu utancın diğer tüm kadınlara da sirayet ettiğini" vaaz etmiştir. Daha yakın bir tarihte, 2015 yılında bir yasama yemeğinde, Güney Carolina Senatörü Tom Corbin, kadınların eyaletin Genel Kuruluna katılma hakkı konusundaki hırçın sözleriyle karşı karşıya kalmıştır. "Biliyorsunuz, Tanrı önce insanı yarattı," diye espri yaptı. "Sonra kadını yapmak için erkeğin kaburga kemiğini aldı. Ve bilirsiniz, kaburga kemiği daha küçük bir et parçasıdır."

Bu katı bakış açılarına göre Havva tek boyutludur: doğası gereği kötüdür ve Adem'den sonra gelen bir varlıktır. Oysa popüler kültürde ve sanat tarihinde Havva bir paradoks olarak karşımıza çıkar. Kurnaz ve naif, toprak ana ve ölümcül baştan çıkarıcıdır; insanın sorunu, çöküşü ve ebedi günah keçisidir.

Bu tür tasvirler güzellik, cinsiyet ve ahlak fikirlerimizi yapılandırmıştır. Havva'nın en eski tasavvurları çağdaş kültürün her alanında tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadır. Sanatta, reklamda ya da filmde bir kadının eline akıllıca yerleştirilmiş bir elma hemen Havva'nın sinsi cinselliğini çağrıştırabilir ve başka referanslar da bolca bulunur. Margaret Atwood'un distopik romanından Hulu tarafından uyarlanan The Handmaid's Tale (2017-devam ediyor), ülkenin yeniden nüfuslanmasına yardımcı olması beklenen Eden adında genç ve dindar bir karakter içeriyor. Aynı şekilde, Pixar'ın animasyon çocuk filmi WALL-E'de (2008), adı geçen robot, Dünya'ya yeni insan yaşamı getirmek için gelen bir android arkadaşıyla tanışır. Adı nedir? EVE.

Yasak meyve

İncil'de hiçbir zaman açıkça adlandırılmamış olsa da, elma fiilen "yasak meyve" haline gelmiştir - ölümcül derecede arzu edilen ve bu nedenle daha da cazip ve ahlaki kuralların çiğnenmesine değer olan şey için güçlü bir isimlendirme. Elmanın parlak kırmızı kabuğu ve sulu iç kısmı onu seks için uygun bir simge haline getirir ve Havva'nın genellikle onu yerken tasvir edildiği baştan çıkarıcı yol sadece libidinal çağrışımlarını güçlendirir.

Yaratılış, Havva'nın meyveden bir ısırık aldıktan sonra "birazını kocasına verdiğini ve onun da yediğini" kaydeder. Ancak Aziz Jerome, Havva'nın günahını tanımlamak için Latince seducta kelimesini kullanmıştır.

Kuzey Rönesansı sırasında, Alman sanatçı Lucas Cranach the Elder büyüleyici kadın çıplaklığını mükemmelleştirmiştir. Cranach'ın 1528 tarihli Adem ve Havva diptikasında çift, Bilgi Ağacı'nın altında birbirlerine bakmakta, küçük kırmızı elmalar başlarının üzerinde kışkırtıcı bir şekilde sallanmaktadır. Kendine hakim Havva mükemmel bir meyveyi kocasına uzatır, o da şaşkınlık içinde kulağının arkasını kaşır. Cranach'ın tasvirinde tehlikeli olan Havva'nın kulağına fısıldayan yılan ya da hatta elma değil, erkeğin zevki -ve de çöküşü- olacak olan mükemmel güzellikteki ve cazibeli kadındır.

Erkekler genellikle bu kadın tehdidi karşısında çaresiz olarak gösterilir. Domenichino'nun 1626 tarihli "Adem ve Havva'nın Azarlanması" adlı tablosunda Tanrı ve meleklerden oluşan grubu cennetten aşağı süzülerek Adem'i azarlar. İlk adam şaşkınlık ya da öfke içinde ellerini havaya kaldırarak tüm suçu karısının üzerine atar.

Cinsel baştan çıkarıcı olarak Havva imgesi, kökleşmiş cinsiyetçi mecazlara meydan okuduğunu iddia eden ürün ve programlarda bile korkutucu bir şekilde sabit kalmıştır. Örneğin, geçtiğimiz yılların başlarında, "Desperate Housewives" adlı sabun köpüğü komedi-drama, başrollerinde beş orta yaşlı kadını oynattığı için övgüyle karşılanmıştı. Müstehcen TV şovunun hedef kitlesi muhtemelen kadınlardı, ancak inanılmaz derecede fit, botokslu ve yüksek topuklu karakterler erkeklere hitap etmek için tasarlanmış gibi görünüyordu.

Elmanın parlak kırmızı kabuğu ve sulu iç kısmı onu seks için uygun bir simge haline getiriyor ve Havva'nın sık sık onu yerken tasvir edildiği baştan çıkarıcı yol sadece libidinal çağrışımlarını güçlendiriyor.

Kırmızı elmalar dizinin tanıtım materyallerinde belirgin bir şekilde yer aldı. Başlık sekansında, Cranach'ın Adem'inin animasyon bir versiyonu, gamsız bir Havva bakarken düşen dev bir elma tarafından eziliyor. Beşinci sezon öncesi posterlerde, üstsüz oyuncular bir dizi elmanın ve "Daha da Sulu" sloganının arkasından utangaç bir şekilde gülümsüyor.

Peki insan elmayı yemeli mi yoksa uzak mı durmalı? Tasarımcı Donna Karan, uzun süredir devam eden DKNY kokusu "Red Delicious" için bu belirsizliği kullandı. Reklamlarda, somurtkan bir model yeşil bir elmayı ısırmıştır (ne kadar yıkıcı) ve parfüm ambalajının kendisi de meyve şeklindedir. Günah artık yalnızca Havva'ya ait değil: "Parfümdeki yeni ayartma" hem kadınlara hem de erkeklere pazarlandı.

Arada bir, elmalı bir kadının hikayesi açıkça lanetlenme ya da seksle bitmiyor. Disney'in "Aladdin" filminde Prenses Yasemin'in genç ve aç bir çocuk için çaldığı elmalar, onun erkek kahramanla tanışmasına neden olur. Birlikte muhteşem maceralar yaşamaya devam ederler, ancak Yasemin'e dünyayı gösteren Aladdin'dir, tersi değil. Bazen elmalar - tehlikeli bilgilerin güçlü aktarıcıları - kadınlar arasında değiş tokuş edilir. Daha sonra bir Disney klasiği haline gelecek olan 19. yüzyıl peri masalında, bir cadı Pamuk Prenses'i uyutan zehirli elmayı önerir.

Yılan oynatıcısı

Yaratılış kitabında ayartıcı yaratıktan açıkça "o" olarak bahsedilir ve sadece yılan olarak tanımlanır. Yine de Havva'nın şeytani bir baştan çıkarıcı olarak gösterilmesi, ikiyüzlü yılanın da dişi olduğu inancını doğurmuştur. Sanatta genellikle kadınsı bir üst beden ve sürüngenimsi bir alt yarı ile tasvir edilmiştir. Havva Adem'e yasak meyveyi vermeden önce bile kötülük dişilikle ilişkilendiriliyorsa, hangisi önce geldi, kadın mı günah mı?

Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki "İnsanın Düşüşü" tablosunda kaslı Adem ve Havva'ya, ağaca sarılmış aynı derecede iri yarı bir yılan-kadın eşlik etmektedir. Havva'nın havaya kaldırdığı elini karşılamak için uzanırken sağ kolu destek için gövdeyi kavrar. Hem Havva hem de yılan sol ya da "uğursuz" ellerini kullanarak sapkınlıklarını daha da belirginleştirmektedir.

Michelangelo sadece döneminin popüler bir geleneğini takip ediyordu. Rönesans döneminde yılan-kadınlar Hugo van der Goes'un "İnsanın Düşüşü" ve "Ağıt "ında (yaklaşık 1470-75); Giovanni della Robbia atölyesinin ünlü Albrecht Dürer gravüründen esinlenerek yaptığı pişmiş toprak Adem ve Havva heykelinde (yaklaşık 1515); ve Notre Dame'ın taş cephesinde görülür. Floransa'daki Santa Maria del Carmine'de bulunan Masolino'nun "Adem ve Havva'nın Günahı" (yaklaşık 1425) adlı freskindeki sarışın başlı yılan kadın korkutucu derecede komiktir: Sıska yeşil vücudunun ucundan fırlayan komik derecede küçük kafasıyla Bilgi Ağacı boyunca yılan gibi ilerlemektedir.

İncil'deki hikayeden önce bile, yılanlar dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde kadınlarla ilişkilendirilmiştir. İncil'de aralarında yaratılan düşmanlık, yeni doğmakta olan Yahudi toplumunu, yılanı güçlü bir kadın tanrıça olarak gören pagan geleneklerinden ayırmanın bir yolu olabilir. Kenanlı Baal-Aşera kültü yeni oluşan İsrail ulusunu büyük ölçüde etkilemiştir. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan bu kültte Baal, yanında karısı Aşera ile birlikte bir yılan şeklinde görünüyordu. İsrailliler Kenan diyarına girdiklerinde, tektanrıcılık yerine pagan dinler şeytanlaştırıldı.

Bu açıdan bakıldığında, Âdem ve Havva'nın hikâyesi siyasi imalara sahiptir. Kutsal Kitap anlatıcısı, komşu kabilelerde yılan ve kadın arasında kurulmuş bir ilişkiye zaten tanık olmuş olabilir. Tanrı onları cezalandırdığında, yılan ile kadının arasına bir kama sokulur ve ikisi ile soyları arasında sonsuza dek sürecek bir "düşmanlık" lanetlenir. Hikâye kadını uzun zamandır müttefiki olan kadından başarılı bir şekilde uzaklaştırır.

Birlikte gerçekten de güçlüdürler. Britney Spears'ın boynunda albino bir pitonla sahneye çıktığı 2001 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kim unutabilir? Egzotik bir yılan oynatıcısı gibi giyinen ve ustaca yırtık pırtık paçavralar ve parıltılarla süslenen Spears, sahnedeki kişiliğini tamamen yeni keşfettiği cinsel özgürlüğünü kucaklamak için bir çıkış noktası olarak benimsedi. Pop yıldızının cinsel bir tanrıçayla birleştirilmesi, televizyonun kamusal forumunda milyonlarca kız ve kadının önünde gerçekleşti. Yaratılış'taki bu sahneyle birlikte yılanlar ve kadınlar ahlaksızlığın ebedi itibarını kazandılar. "Kötü kız" cinsel çekicilik kazandıkça yılan erotik bir sembol haline geldi.

(Wo)man'in düşüşü

Spears'ın performansı, bir asır önce Pre-Raphaelite ressam John Collier tarafından yapılan bir sanat eseriyle yankılanıyor. Kusursuz, çıplak vücudu ve uzun sarı saçlarıyla 1887 tarihli tablodaki, etrafına şehvetli bir şekilde sarılmış dev yılanın başını okşayan kadın Havva'ya benziyor. Ama aslında bu onun alter egosu, efsanevi femme fatale Lilith'tir.

Yeni bir anaerkil köken hikayesi arayan bıkkın kadınlar Havva'yı kendi bakışları altına aldılar. Bir zamanlar onu şeytanlaştıran nitelikleri - bağımsızlık, merak, cinsellik - benimsediler.

Yahudi literatüründe büyücü Lilith, Adem'in Havva'dan önceki ilk karısı olarak tanımlanır. Lilith erkeğin eşiydi ama cinselliği şeytaniydi. Efsaneye göre, Adem'in yanında kendini baskı altında hissetmiş ve sonunda derin sularda iblislerle birlikte yaşamak için onu terk etmiştir. Folklorda ve popüler kültürde, şeytanların ve vampirlerin annesi, bebeklerin yiyicisi, Şeytan'ın kocası, kısacası tehlikeli, cinsel olarak özgürleşmiş bir kadın olarak bilinir.

Lilith televizyon ve sinemada birçok kılıkta karşımıza çıkmaktadır: "True Blood "da (2008-14) vampir ırkının atası; "The Chilling Adventures of Sabrina "da (2018-devam ediyor) Madam Satan; sitcom ikonu Frasier'ın soğuk, nefret edilen eski karısı. Bilimkurgu filmi "The Fifth Element" (1997), Lilith'in bir varyasyonu olan ana karakter Leeloo'nun insanlığı yok etmek yerine kurtarmasını sağlayarak Lilith kavramını tersine çevirir. Lilith'in adı feminist bağımsızlığın bir ifadesi olarak da kullanılmıştır: 1990'ların sonlarında düzenlenen "Lilith Fair", sadece kadın sanatçıların ya da kadın grupların yer aldığı bir müzik festivali için efsanevi kadının adını benimsedi.

Yakın zamanda yayınlanan bir TV dizisi, Havva'ya ve kadınlara ilişkin anlayışımızı karmaşıklaştırma konusunda daha da ileri gitti. BBC dizisi "Killing Eve" (2018-devam ediyor), Sandra Oh tarafından canlandırılan bir M15 ajanının, Jodie Comer tarafından canlandırılan psikopat bir kadın suikastçının izini sürmesini konu alıyor. Bilin bakalım Eve kim? Suikastçı değil.

Dizinin en keyifli yanı, sözde iyi ve kötü adamlar arasında gelişen yoğun bağlantıyı görmek. Kimin hangi tarafta olduğunu anlamak imkansız hale geliyor - her iki kadın da çokluk içeriyor. Cinsel drama katil Villanelle ile Eve arasında yaşanıyor - bir erkek değil. Dizinin adı muhtemelen Villanelle'in kapsamlı planlarına atıfta bulunsa da, aynı zamanda Havva'nın hikayesinin kendisinin ve onunla birlikte gelen tüm sefalet, haksız beklentiler ve yanlış temsilin yıkımı için de uygun bir metafor.

Kaynak: edition.cnn.com