Havayolu yolcularının şikayetleri 2019 seviyelerine göre %270 arttı

Veriler, havayolu şirketlerinin yaz seyahat sezonunun başlangıcında binlerce uçuşu iptal etmesi nedeniyle bu yılın Mayıs ayından Haziran ayına kadar olan şikayetlerde yaklaşık %35 artış olduğunu gösteriyor.

Raporda, "Haziran 2022'de DOT tüketicilerden havayolu hizmetleriyle ilgili 5.862 şikâyet aldı; bu rakam Mayıs 2022'de alınan 4.344 şikâyete kıyasla %34,9 ve pandemi öncesi Haziran 2019'da alınan 1.586 şikâyete kıyasla %269,6 arttı" deniliyor. "2022'nin ilk altı ayında Bakanlık, 2021'in ilk altı ayında yapılan 22.336 şikâyete kıyasla %27,8'lik bir artışla 28.550 şikâyet aldı ve bu rakam 2019 yılının tamamından daha fazla."

Bu ayın başlarında Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg havayolu şirketlerine bir mektup göndererek bu yaz yaşanan aksaklıkların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Buttigieg, havayolu şirketlerinin programlarını idare edebildiklerinden emin olmaları ve uçuşlar iptal edildiğinde müşteri hizmetlerini iyileştirmeleri gerektiğini söyledi.

DOT, İşçi Bayramı hafta sonuna kadar yolcuların, havayolu şirketinin kontrolündeki faktörlerden kaynaklanan gecikme veya iptallerde ABD'deki büyük havayolu şirketlerinin her birinin yolculara ne sağladığına ilişkin "okunması kolay, karşılaştırmalı özet bilgiler" bulabilecekleri yeni bir çevrimiçi gösterge tablosu yayınlamayı planlıyor.

United Airlines CEO'su Scott Kirby, CNN'e verdiği son röportajda, havayolu şirketinin iyi bir performans sergilediğini söyledi ve Federal Havacılık İdaresi'nin yer durdurmalarının havayolu şirketinin operasyonunu etkilediği konusunda ısrar etti.

Kirby, "Açıkçası daha büyük zorluklar havayollarının kendileri değil, havacılık etrafındaki tüm destek altyapısı bu kadar çabuk yetişemedi" dedi.

Buttigieg'in havayolu şirketlerine gönderdiği son mektupta, FAA'nın iptal ve gecikmelere neden olan hava trafik kontrol tesislerindeki personel sorunlarına çok az değinildi.

15 Ağustos'ta kontrolör eksikliği, FAA'nın New York'un üç büyük havalimanında yer gecikmesi uyarısı yapmasına neden oldu.

Üstteki resim: Yolcular 01 Temmuz 2022 tarihinde San Francisco, Kaliforniya'daki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bagajlarıyla yürürken. (Justin Sullivan/Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com