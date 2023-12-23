Havayolları, uçuşlar iptal edildiğinde yemek ve otel sunma planlarını değiştirdi

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue ve Southwest (pdf) bu hafta müşteri hizmetleri politikalarında güncellemeler yayınladı.

Politikalar daha açık bir dille yeniden yazıldı ve bazı durumlarda uçuşun iptal edilmesi ya da gecikmesi halinde yolcuların ne zaman yemek ve otel kuponu alabileceklerine ilişkin değişiklikler yapıldı.

United'ın durumunda, havayolu, önceki eşik dört saat iken şimdi üç saatten fazla geciken uçuşlar için yemek kuponları sunuyor. Değişiklikler online olarak yayınlandı.

Havayolu ayrıca, havayolunun kontrolü dahilindeki bir durumdan kaynaklanan beklenmedik gecelik konaklamalar için otel kuponu politikasını da özetledi. Havayolu, ortak otelleri için kupon mevcut değilse, müşterilerin 200 $ 'a kadar geri ödeme için havayolunun Müşteri Hizmetleri Ekibine bir makbuz sunabileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg bu ayın başlarında gönderdiği bir mektupta havayolu şirketlerinden müşteri hizmetleri planlarını yeniden gözden geçirmelerini ve uçuşlar üç saatten fazla geciktiğinde yemek sağlamalarını istemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Polly Trottenberg CNN'e verdiği bir mülakatta "Havayolu şirketlerinin birçoğu oyunlarını gerçekten geliştirdi ve daha önce yapmadıkları bazı tüketici korumalarını yazılı olarak taahhüt ettiklerini düşünüyorum" dedi. "Onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Delta Air Lines CNN'e yaptığı açıklamada, havayolu şirketinin politikalarının Buttigieg'in talepleriyle zaten uyumlu olduğunu, ancak bunu daha açık hale getirmek için dillerini güncellediklerini söyledi.

Delta CEO'su Ed Bastian Bakan Buttigieg'e gönderdiği cevapta havayolu şirketinin iptalleri azaltmak için attığı adımları özetledi.

Bastian, havayolu şirketinin "uygun yolculara tam ve zamanında geri ödeme" sağladığını söyledi.

"2020'nin başından bu yana toplam 6 milyar dolar tutarında 11 milyondan fazla bileti iade ettik ve bunun %20'si 2022'de gerçekleşti" diye yazdı.

Ayrıca 2021'in başından bu yana 20.000 yeni çalışanı işe aldıklarını söyledi.

Buttigieg havayolu şirketlerine yaptığı talepte, iptal durumunda yolcuların bir gece beklemek zorunda kalmaları halinde otel odaları sağlamalarını da istedi.

American Airlines, iptaller hava durumu gibi havayolu şirketinin kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklanmadığı sürece, bu tür durumlarda uçak yolcuları için otel odaları teklif edenler arasında yer alıyor. Havayolu ayrıca otele gidiş ve dönüş ulaşımını da karşılayacağını belirtiyor.

Southwest ayrıca otel konaklamalarını kendi kontrolü dışındaki iptallerle sınırlandırıyor ve "mevcutsa talep üzerine" sağlanacağını söylüyor.

Daha fazla bilgi için revize edilen politikalara buradan ulaşabilirsiniz: American Airlines | Delta Air Lines | United Airlines | JetBlue | Southwest (pdf).

Bu hamleler, İşçi Bayramı telaşının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yolcuların tüketici olarak haklarını her bir havayolu hakkında karşılaştırmalı bilgilerle daha kolay görmelerini sağlayan çevrimiçi bir gösterge tablosu sunma sözünün arifesinde geldi.

FlightAware'den alınan veriler, ABD merkezli hava yolu şirketlerinin Haziran başından bu yana 45.000'den fazla uçuşu iptal ettiğini gösteriyor. Salı günü, ABD içinde, ABD'ye veya ABD'den 800'den fazla uçuş iptal edildi ve FAA, şiddetli hava koşulları nedeniyle DC bölgesinin üç büyük havaalanında da yer durdurma uyguladı.

Havayolu şirketleri, Çarşamba günü Kongre'ye bir mektup göndererek "müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmede sistematik olarak başarısız olduklarını" söyledikleri havayolu şirketlerine karşı yasal işlem başlatmak için daha fazla yetki isteyen 38 eyalet başsavcısı da dahil olmak üzere, yazın nasıl geçtiği konusunda baskı görmeye devam ediyor.

Üstteki resim: Yolcular 1 Temmuz 2022 tarihinde Newark, New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrol noktasına girmek için sıraya giriyor. (Jeenah Moon/Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com