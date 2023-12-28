Hava yolculuğu ısınıyor: Amerikalıları yine kaotik bir yaz mı bekliyor?

Güvenlik kontrol noktalarında taramadan geçirilen yolcu sayısı Perşembe günü salgın sonrası rekor unu kırdı ve hafta sonu daha fazla rekor hacim bekleniyor.

Bazı uzmanlar havayolu yolcuları için daha sorunsuz bir sezon bekliyor.

Eski adı Scott's Cheap Flights olan seyahat sitesi Going'in kurucusu Scott Keyes, "2022 yazını başlatan uçuş kesintisi fiyaskosunun tekrarlanmayacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim" dedi.

Keyes iyimserliğini havayolu şirketlerinin aldığı "önleyici tedbirlere" bağlıyor: Daha gerçekçi tarifeler yayınlamak, kademeli aksaklıkları sınırlamak için tamponlar oluşturmak, New York'un üç yoğun havalimanından uçuşları azaltmak ve yüksek talebi karşılamak için daha büyük uçaklar uçurmak.

AAA'nın tahminlerine göre, hafta sonu tatilinde havayoluyla seyahat edenlerin sayısının geçen yıla göre %11, pandemi öncesi 2019 hacmine göre ise %5'ten fazla artması bekleniyor.

Pandemi öncesi yaz seyahatlerinin neye benzediğini hatırlıyor musunuz?

R.W. Mann & Company'nin kurucusu, havayolu sektörü analisti Bob Mann, "Yaz mevsimi her zaman hoşnutsuzluk dönemi olmuştur," diyor ve ister havayolu yöneticisi ister yolcu olsun bu durumun kendisi için de geçerli olduğunu belirtiyor. Talebin en yüksek olduğu ve arzın sınırlı olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Şu anda en büyük kısıtlamalardan biri: hava trafik kontrol personeli. Federal Havacılık İdaresi ideal personel seviyesinden yaklaşık 3.000 kontrolör eksik.

Bu durum yolcular için sorun yaratabilir.

Mann, "Dolu uçuşlar, sıcak kabinler, herkesin bir kolçağı paylaşması, 2019'dan daha az uçuş ve FAA kısıtlamaları nedeniyle Kuzeydoğu'da daha da az uçuş, gecikmeli ve iptal edilen uçuşlardan yolcuları yeniden ağırlamak için sınırlı seçenek anlamına geliyor, bu da daha fazla yolcu seyahati kesintisi ve aksaması anlamına geliyor" dedi.

Kuzeydoğu tek sorunlu bölge değil. CNN'in kısa süre önce yaptığı bir haber, Florida ve Karayipler'e yönelik uçak trafiğini yöneten Jacksonville, Florida'daki kilit bir tesisteki personel yetersizliğinin boyutlarını ve etkisini ortaya koydu.

Eski bir havayolu pilotu ve uçuş takip sitesi FlightAware'in sözcüsü Kathleen Bangs, "Şu anda ABD'deki her 10 ATC pozisyonundan yaklaşık ikisi boş" dedi. "En yoğun hava sahasını yönetmek için en deneyimli kontrolörlerinizden bazılarına gerçekten ihtiyacınız var."

Pilotlar da bıkmış durumda - daha fazla ücret için pazarlık yapıyor ve grev tehdidinde bulunuyorlar.

Yine de havayolları ve düzenleyiciler baskı noktalarını hafifletmek için adımlar attılar, ayrıca yolcular arasındaki huzursuzluk azalma eğiliminde. Buna bir de hava durumunun iyi gitmesi eklendiğinde, belki de daha iyi bir yaz bizi bekliyordur.

Önleyici tedbirler

İlk olarak, olumlu çay yaprakları:

FAA, hava trafik kontrolörü sıkıntısı nedeniyle beklenen gecikmeleri azaltmak için Doğu Yakası uçuş rotalarını yeniden düzenledi ve havayolları New York havaalanlarındaki programlarını eksiklikleri hesaba katacak şekilde kırptı. FAA ayrıca, Florida gibi yerlerde zaten kısıtlı olan hava sahası üzerinde baskı yaratabilecek ticari uzay fırlatmaları için yeni yönergeler kabul etti.

Ulaştırma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre havayolu şirketlerinin geçen yıla kıyasla yaklaşık 48.000 daha fazla çalışanı bulunuyor; bu da pandeminin yol açtığı büyük kesintilerin ardından personel sayısındaki artışın nihayet hız kazanmaya başladığının bir işareti.

Bangs, "Daha fazla eğitimli çalışanın iş başında olması ve genel olarak daha az uçuşun bir araya gelmesi, 2023 için şu ana kadar herhangi bir havayolu erimesinin önlenmesine yardımcı oldu" dedi.

Havacılık tahmin ve danışmanlık firması Boyd Group International'ın başkanı Mike Boyd, bu yaz havayolu operasyonlarında fazla sorun yaşanacağını öngörmüyor.

"Bunun bir tür olay olmayacağını düşünüyorum. Gerçekten öyle. Tüketicilerin gerçekten endişeleneceği bir şey olacağını sanmıyorum," dedi Boyd.

Hava trafik kontrolü farklı bir hikaye olabilir.

Hava trafik kontrolörleri kilit öneme sahip

FAA, kontrolör sıkıntısının bu yaz özellikle New York'un üç büyük havalimanında seyahatleri etkileyeceği uyarısında bulundu. Pazar ve Pazartesi günleri de kontrolör sıkıntısı Denver Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların aksamasına neden oldu.

United Airlines CEO'su Scott Kirby, hava trafik kontrolörü sıkıntısını yaza girerken en büyük endişe kaynağı olarak gösterdi.

Kirby, "Bu, ülke genelindeki operasyonları sınırlayan bir sorun. Açık ara en büyük sorun bu" diyen Kirby, CNN'den Poppy Harlow'a CNN This Morning programında konuştu.

Kontrolör sıkıntısı geçtiğimiz yaz binlerce uçuşun aksamasına neden oldu. Ancak daha binlercesi - aksaklıkların çoğunluğu - havayollarının personel eksikliğinden kötü hava koşullarına kadar değişen operasyonel zorluklarından kaynaklandı.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg Salı günü düzenlediği basın toplantısında kontrolör yetersizliği konusuna değindi. "Bu bir endişe kaynağı ve bizi şu anda işe alma, işe alma ve eğitime bu kadar çok önem vermeye iten şeyin bir parçası" dedi.

Buttigieg, FAA sorunlarını çözmek için çalışırken, havayolu şirketlerinin gecikmelerin çoğundan sorumlu olduğunu ve onların da sorunlarını ele almaları gerektiğini söyledi. Ayrıca birçoğunun geçtiğimiz yıl içinde daha fazla çalışanı işe aldığını belirtti.

"Bu havayolları yolculara daha iyi davranırken son derece kârlı olabilirler" dedi.

Havayolu şirketlerini temsil eden endüstri grubu, hava trafik kontrol personeli konusunda "çok endişeli" olduklarını ancak uçuşları tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.

Airlines for America CEO'su Nick Calio CNN'e verdiği demeçte, "Suçlama oyunu ve parmakla gösterme için gerçekten çok fazla yer yok" dedi. "İptaller için pek çok neden var. ... Ya bir hava trafik kontrol merkezindeki personel eksikliği bir gecikmeye neden olur ve gecikme zincirleme olarak yayılırsa? Bunun sorumlusu kim? Yani bizim sorumluluğumuz - herkesin sorumluluğu - yolculara ve kargoya karşı."

Boyd havayolları için nispeten sorunsuz operasyonlar öngörürken, FAA personelini "başka bir sorun" olarak nitelendirdi ve bu hafta Denver'da yaşanan aksaklıklara atıfta bulundu.

"Bu yeni bir dinamik olabilir. Eğer durum buysa, bazı çöküşler yaşayabiliriz, ancak bu havayolu kaynaklı değil, FAA kaynaklı olacaktır," dedi Boyd.

Ve tabii bir de hava durumu faktörü var.

Mann, "Yaz aylarında her zaman ulusal hava sahası boyunca ilerleyen ve hava trafiğini aksatan fırtına hatları görülür ve bu yaz, her gün giderek daha fazla gördüğümüz daha yüksek enerjili hava koşullarından daha fazlasını içerebilir" dedi.

Daha sorunsuz uçuşlar için ipuçları

Açıkçası, pek çok faktör bir yolcunun kontrolü dışındadır. Ancak AAA'nın tatil döneminde 3,4 milyon kişinin uçmasını beklediği düşünüldüğünde, yapılacak her türlü hazırlığın önemi ortaya çıkıyor. FAA, uçuşlar için en yoğun gün olması beklenen Perşembe günü 51.000'den fazla uçuşun gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Federal yetkililer en yüksek yolcu sayısının Cuma günü olacağını tahmin ediyor.

Bir AAA yetkilisi geçen hafta yaptığı açıklamada bu yazın "rekorlar kitabına girebileceğini" söyledi.

İşte hazırlanmak için yapabilecekleriniz:

- Direkt ve günün erken saatlerinde uçun - mümkünse ilk uçuşta.

Keyes, havanın genellikle sabahları daha iyi olduğunu ve uçağınızın gece boyunca park edilmiş olması gerektiğini, böylece bir uçakta beklemeyeceğinizi söyledi. Ve doğrudan uçarak bağlantıları kaçırma riskiniz olmayacaktır.

- Aktarmalı bir uçuşunuz varsa Bangs, terminaller arasındaki mesafeyi, çocuklarla seyahat edip etmediğinizi ve el çantalarıyla yoğun bir terminalde ne kadar hızlı gezinebileceğinizi göz önünde bulundurarak bağlantılar arasındaki sürenin yeterli olduğundan emin olmanızı söylüyor.

- Büyük resimde hava durumunu kontrol edin. Bangs, planlarınızı etkileyebilecek sistemlere genel bir bakış için uçuşunuzdan önceki günlerde Ulusal Hava Durumu Servisi sitesini incelemenizi öneriyor. Ayrıca kolay uçuş güncellemeleri için havayolu şirketinizin uygulamasını indirin.

- Haklarınızı bilin. Ulaştırma Bakanlığı, taşıyıcıların çeşitli senaryolarda neler sağlayacağını özetleyen çevrimiçi bir gösterge tablosu oluşturdu.

Keyes, "Bir havayolu şirketi uçuşunuzu iptal ederse veya önemli ölçüde değiştirirse - nedeni ne olursa olsun, kötü hava koşulları nedeniyle bile olsa - federal yasalar uyarınca, artık seyahat etmek istemiyorsanız tam bir nakit para iadesi alma hakkınız vardır" dedi.

- Son çare olsa bile bir yedek planınız olsun.

Boyd, "Bir varış noktasına haftada sadece üç gün uçan bu taşıyıcılardan birindeyseniz, iptal ettiklerinde yedek bir planınız olsa iyi olur çünkü uçaklar bozuluyor ve bir sonraki uçuş gelecek Salı ise ve doluysa, bir sorununuz var demektir," dedi.

Bangs, bunun seyahatinize devam etmek ya da eve dönmek için bir planınız olması anlamına geldiğini söyledi.

"Gerekirse başka bir bilet satın almak için kredi kartında yeterli bakiyeden (daha sonra rahatsız edici taşıyıcı ile işleri çözerken), mahsur kalırsanız son dakika bileti için sık uçan yolcu millerini takas etmeye kadar her şey" dedi.

İşte uçuş aksaklıklarını aşmak için daha fazla ipucu. Parmaklar sorunsuz seyahatler için çapraz.

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Kaynak: edition.cnn.com