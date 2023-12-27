'Hava kararıyor': 'İyi Geceler Oppy' bir Mars gezgininin ani ölümünü anlatıyor

Bu neşeli melodi, NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda çalınan gezginin uyandırma şarkısıydı. NASA'nın 1960'lardan bu yana astronotları uzayda geçirdikleri her gün uyandırmak için bir şarkı kullanması gibi, Opportunity gezici ekibi de günlük vardiyalarına "Oppy'nin" yolculuğunun havasını belirleyen bir şarkıyla başladı.

Ancak ufukta beliren bir fırtına her şeyi değiştirdi.

Oppy, kızıl gezegeni keşfederken on yıldan fazla bir süredir güneş patlamaları, kum tuzakları, kozmik ışınlar, yakın çarpışmalar ve sert Mars kışlarının yanı sıra toz fırtınalarını da atlatmıştı. Ancak 2018'de ekibi "gri saçların" belirtilerini fark edebildi - zayıflayan bir hafıza, şekerleme isteği, robotik kolda artrit.

Görev ekibi üyeleri yine de onu şanslı gezginleri olarak görüyorlardı - yenilmez. Ne de olsa Oppy 90 günlük bir görev için tasarlanmıştı ama tüm beklentileri aşmış ve ikiz kardeşi Spirit'ten yaklaşık yedi yıl daha uzun ömürlü olmuştu.

Bu fırtına farklıydı. Hızla büyüyerek gezegeni çevreledi ve güneşi engelledi.

Güneş enerjisiyle çalışan gezginin görev kontrolüne gönderdiği son mesaj şu şekildeydi: "Şarjım azaldı ve hava kararıyor."

Bu bölüm 23 Kasım'da Amazon Prime'da yayınlanacak olan belgeselin sadece başlangıcı. Film, ikiz gezginlerin ve hayatlarını onlara adayan insanların konseptten son mesaja kadar olan yolculuklarının izini sürüyor.

Film, uzay keşfi umuduna ışık tutuyor ve insanlar ile bizim adımıza keşif yapan robot elçiler arasındaki duygusal bağı yakalıyor.

Yönetmen Ryan White, NASA kasalarından onlarca yıllık görüntüleri, George Lucas tarafından kurulan ünlü görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic'in fotogerçekçi efektleri ve animasyonlarıyla ve aktör Angela Bassett'in anlatımıyla bir araya getiriyor. Belgesel, izleyiciyi kızıl gezegenin karşıt taraflarında dolaşan iki keşif aracıyla birlikte Mars'a yerleştiriyor.

JPL'de Curiosity Rover'ın mühendislik kamera ekibi lideri olan ve Opportunity'nin görevinde de çalışan Doug Ellison, "Uzay aracı robotik olsa da görev insandı" dedi.

İkiz robotlar

NASA mühendisleri 2000'li yılların başında ikiz gezginleri inşa edip test ederken, robotların daha farklı olamayacağını çabucak fark ettiler. Ekip üyelerine göre Spirit inatçı bir drama kraliçesiyken, Opportunity çok başarılıydı. Spirit inatçıydı ve Opportunity'nin rahatlıkla geçtiği testlerde zorlanıyordu. Kişilikleri de tasarımları kadar insani görünüyordu.

Gezginler Mars'ta geçmişte su bulunduğuna dair kanıt aramak üzere inşa edilmişlerdi. Her ikisi de 2003 yılında Delta roketleriyle koruyucu kabuklar içinde fırlatıldı ve 2004 yılında kızıl gezegenin karşı taraflarına indi. İkili görevin ilk 90 günü gelip geçti ve JPL ekibi iki gezginin daha fazla macera için hazır olduğunu fark etti.

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Spirit ve Opportunity'nin bulguları, kızıl gezegen ve onun ilgi çekici, sulu geçmişi hakkında yeni bilgilerle ders kitaplarını yeniden yazacaktı - ve her ikisi de keşifler arasında kuma saplanmak ve neredeyse dik kraterlerin kenarlarından aşağı kaymak gibi her türlü belaya bulaştı.

Dünya ile Mars arasındaki uçsuz bucaksız mesafeye rağmen ekip üyeleri ve gezginler arasındaki bağlar hızla derinleşti - Spirit'in yolculuğunun 2011'de sona ermesi ve Opportunity'nin 2018'de sessizliğe gömülmesi durumu daha da zorlaştırdı. Her iki keşif aracının da acı sona kadar "uyanması" için umut vardı.

"Ellison CNN'e yaptığı açıklamada "(Opportunity) görevinin sona erme şekli çok ani oldu. "Bir hafta boyunca çok mutlu ve sağlıklı bir gezginimiz vardı ve sonra bu toz fırtınası geldi ve her şeyi alıp götürdü. ... Buna aile içinde bir ölüm de diyebilirsiniz. Çok ani oldu, çok travmatikti. Ve onu yeniden ziyaret etmek gerçekten de duygusal açıdan ödüllendiriciydi."

Binlerce insan keşif araçlarını hayata geçirmek ve Mars'ta kimsenin beklemediği kadar uzun süre kalmalarını sağlamak için her yönüyle çalışmıştı.

Ellison, "Gerçekten veda ettiğimiz şey, bu robot aracılığıyla odaklanan ekip çalışması ve bir sürü harika insanla birlikte çalışmak" dedi.

'Oppy'yi hayata geçirmek

Filmin arkasındaki yaratıcı süreç Mart 2020'de, pandeminin arifesinde başladı.

Kendini "uzay meraklısı" olarak tanımlayan White, 1980'lerde büyümüş ve uzay görevlerini takip etmiş. Proje onun için "böylesine karanlık bir zamanda böylesine keyifli bir şey üzerinde çalışmak hayat kurtarıcı oldu" diyor.

Industrial Light & Magic, Mars'ı daha önce filmde hiç görülmemiş bir şekilde hayata geçirme görevini üstlendi. ILM ekibi üyeleri NASA ile birlikte çalışarak tasvir ettikleri şeyin gezginlerin deneyimine uygun olduğunu tek tek teyit ettiler.

Ortaya çıkan sonuç, izleyicilerin Mars'ın yüzeyinde durabilecekleri kadar yakın ve kamera açıları kızıl gezegenin kendisinde çekilmiş gibi hissettiriyor.

White şunları söyledi: "ILM bize bunu gerçekliğin kısıtlamaları içinde yapabileceğimizi öğretti: mercekleme, ışıklandırma ve robotun gözleri olan kameralarındaki açı yoluyla."

Spirit ve Oppy'nin görevleri sona erdi, ancak Mars keşfi bugün Curiosity ve Perseverance gibi yeni nesil gezginler aracılığıyla devam ediyor. Sonuncusu, White belgesel üzerinde çalışırken Temmuz 2020'de fırlatıldı.

Perseverance tarafından toplanan ilk Mars örnekleri 2030'larda Dünya'ya ulaşacak ve kızıl gezegende yaşam olduğuna dair kanıtlar içerebilecek.

Ellison, "Tüm bu görevler, bir tempo olarak, gelecekte bu macerayı sürdürmek üzere oraya insan göndermenin habercisidir" dedi. "Umarım yeni nesil mühendisler ve kaşifler, benim 4 yaşındaki küçük kızım gibi insanlar, bu tür belgeselleri görür ve 'Ben de bunlardan bazılarını yapmak istiyorum. Böyle bir maceranın parçası olmak istiyorum' diyebilirler."

Kuyruğa ekle: Mars'ta Daha Fazlası

İzleyin: "Mars Kuşağı" (2017)

Genç astronot adayları, bir gün Mars'a gitme hayallerinin peşinden giderken NASA'nın Huntsville, Alabama'daki Uzay Kampı'nda müfredatı keşfediyor. Uzmanlar da NASA'nın geçmişi ve geleceği ile başka bir gezegeni kolonileştirmenin pratikliği hakkında görüş bildirerek Mars'a ilk insan yolculuğunun düşündüğünüzden daha yakın olduğunu ortaya koyuyor.

İzleyin: "Marslı" (2015)

Andy Weir'ın romanından uyarlanan Ridley Scott imzalı iyimser bilimkurgu filmi, Dünya ile iletişim kurmanın hiçbir yolu olmayan ve sadece birkaç erzakla çorak Mars'ta hayatta kalmak için akıllıca yollar bulması gereken mahsur kalmış bir astronotu anlatıyor.

İzleyin: "The Expanse" (2015-2022)

Güneş sisteminin büyük bir kısmının insanlık tarafından kolonileştirildiği bir gelecekte geçen altı sezonluk televizyon dizisi (ve James S.A. Corey'nin dokuz romandan oluşan kitap serisi), kayıp bir genç kadının davasını araştıran sert bir dedektif ve haydut bir gemi kaptanını takip ediyor. Gezegenler arasında yarışırken, alışılmadık yaşam koşullarıyla ilgili sırları ortaya çıkarıyorlar.

Okuyun: "Roving Mars: Spirit, Opportunity ve Kızıl Gezegenin Keşfi" (2005)

Mars Keşif Gezgini Projesi'nin görev yöneticisi Steven Squyres, 2004 yılında ikiz gezginlerin inişinin ardındaki hikâyeyi paylaşıyor. Görevin erken başlangıcındaki pek çok aksaklık ve fırlatmadan önce iki keşif aracının inşasını bitirmek için zamana karşı verilen yarışla birlikte, Squyres okuyuculara ön sıradan bir koltuk ve keşif araçlarının ilk bulguları hakkında uzman görüşlerini aktarıyor.

İzleyin: "Apollo 11: İlk Adımlar Baskısı" (2019)

NASA'nın Apollo 11 görevinden 50 yıl sonra yayınlanan ve büyük beğeni toplayan bu belgesel, 1969 yılında Ay'a ilk insanın inişine giden hazırlık sürecinin son anlarını anlatıyor. Önümüzdeki on yıl içinde Ay'a ilk kadın ve ilk beyaz olmayan insanı indirmeye hazırlanan mevcut Artemis görevleriyle birlikte NASA, Ay'ın daha fazla keşfinin sonunda Mars'a ilk insanın ayak basmasına yol açacağını umuyor ve bu da tarihi Apollo 11 görevinden elde edilen bulguları her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Taylor Nicioli bu habere katkıda bulunmuştur.Üstteki resim: Filmde çalışan görsel efekt sanatçıları Mars kumunun rüzgarda nasıl hareket ettiğini, ışığın ince Mars atmosferinde nasıl yayıldığını ve gün doğumu ve gün batımında gezegenin yüzeyinde neye benzediğini inceledi.CNN'in Wonder Theory bilim bültenine kaydolun. Büyüleyici keşifler, bilimsel gelişmeler ve daha fazlasıyla ilgili haberlerle evreni keşfedin.

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Kaynak: edition.cnn.com