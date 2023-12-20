Harvey Elliott: Liverpool menajeri Jurgen Klopp, 18 yaşındaki oyuncu hakkında 'herkes konuşmak istiyor' diyor

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool için ilk Premier Lig başlangıcını yapıyordu ve Jota, Mane, Mo Salah ve Virgil van Dijk gibi köklü yıldızların yanında yerinde görünmüyordu.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "Herkes benimle Harvey hakkında konuşmak istiyor ve ben de bunu kesinlikle anlıyorum" dedi.

Liverpool, 2019 yılında Fulham'dan Elliott'u transfer etti ve Londra kulübünde ilk maçına 15 yaşında çıktı.

Elliott daha sonra 16 yıl 30 günlükken, Liverpool'a transferinden önce Mayıs 2019'da Premier Lig'in gelmiş geçmiş en genç oyuncusu oldu.

Elliott imza attığında iki kulüp bir ücret üzerinde anlaşamadı ancak Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi (PFCC) Şubat ayında Liverpool'un genç oyuncu için 5,45 milyon dolar gibi "rekor" bir meblağ ödemesine karar verdi.

Fulham bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, "Gençlik Geliştirme Kuralları uyarınca, PFCC, taraflar kendi aralarında bir rakam üzerinde anlaşamazlarsa, tescilinin sonunda bir Akademiden ayrılan bir oyuncu için ödenmesi gereken tazminatı değerlendirmekle görevlidir" dedi.

"Tam bir duruşmanın ardından PFCC, Fulham'ın önemli bir tazminat almaya hak kazanması gerektiğine karar verdi. Verilen ödül (açıklanmadı) 16 yaşındaki bir oyuncu için rekor bir miktar ve bu şartlar altında Fulham çok memnun ve PFCC'ye öne sürdüğümüz argümanları dikkatle değerlendirdiği için teşekkür ediyor."

'Harika bir yetenek'

Elliott Cumartesi günkü maçın tamamında oynadı ve 77 dokunuş yaptı.

"18 yaşında bir çocuk bu kadar olgun bir oyun oynadığında herkesin neden sorduğunu anlayabiliyorum ama böyle oynamasına şaşırmadım," diye ekledi Klopp.

"Geri döndüğümüzden beri, kiralıktan döndüğünden beri altı ya da yedi haftadır tam olarak bu şekilde antrenman yapıyor. Evet, çok iyiydi."

Geçen sezon Liverpool Elliott'ı Blackburn Rovers'a kiralamıştı ve Klopp genç oyuncunun İngiliz futbolunun ikinci kademesinde oynamasının gelişimi için çok önemli olduğunu söyledi.

Klopp BBC'ye verdiği demeçte "O harika bir yetenek" dedi. "Championship'te attığı adım çok büyüktü.

"İki, üç, dört pozisyonda oynayabiliyor - gerçekten akıllı bir futbolcu" dedi Klopp.

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Kaynak: edition.cnn.com