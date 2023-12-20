Harry Kane Spurs'te kalacağını söylerken Pep Guardiola 2023'te Manchester City'den ayrılmayı planladığını söyledi

Kane'in City'ye gitme ihtimali Çarşamba günü İngiltere kaptanının Twitter'da kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği kulüpte kalacağını açıklamasıyla sekteye uğradı.

Kane Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü Spurs taraftarlarının karşılamasını görmek ve son birkaç hafta içinde aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı" dedi,

"Bu yaz Tottenham'da kalacağım ve %100 takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanacağım."

Spurs ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kane daha önce bu yaz ayrılmak istediğini söylemiş ve başkan Daniel Levy ile bunu gerçekleştirmek için bir centilmenlik anlaşması yaptığına inanmıştı.

Ancak Levy, bildirilen 200 milyon dolarlık bonservis bedelinden taviz vermeyi reddetti. Jack Grealish'i 100 milyon sterline kadrosuna katan Manchester City, bu rakamı gözden çıkarmak istemiyor gibi görünüyordu.

Planlanan antrenmanlara ve koronavirüs testlerine katılmayan Kane daha sonra sezonun ilk iki maçını kaçırdı ve nihayet Pazar günü Spurs'ün Wolves karşısında aldığı 1-0'lık Premier Lig galibiyetinde yedek olarak sahaya çıktı.

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Bir dönemin sonu mu?

Bu arada Guardiola, mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erdiğinde kulüpten ayrılmayı planladığını söyledi.

Kulübe 2016 yılında katılan İspanyol teknik adam, takımın başında geçirdiği yedi yılın ardından dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Brezilyalı finansal hizmetler şirketi XP Investimentos tarafından düzenlenen ve ESPN Brasil tarafından alıntılanan çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Guardiola, "Bu takımda geçirdiğim yedi yılın ardından, sanırım bir mola vereceğim" dedi.

"Bir ara vereceğim, ne yaptığımıza bakacağım. Ve bu süreçte bir milli takımı, Güney Amerika'yı, Avrupa'yı çalıştırmak istiyorum ... Copa América oynamak - bu deneyimi yaşamak istiyorum."

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50 yaşındaki teknik adam Manchester'da geçirdiği süre boyunca üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve dört Lig Kupası kazandı.

Guardiola, Camp Nou'da kupalarla dolu dört yılın ardından 2012 yılında Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir yıl ara vermiş ve 2013 yılında Bayern Münih'e katılmıştı.

City CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Aleks Klosok bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com