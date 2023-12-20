Harris, Donald Trump'a saldırılar ve üreme haklarına destek ile 2024 mesajını önizliyor

MSNBC'den Lawrence O'Donnell'a konuşan Harris, Roe v. Wade kararının 51. yıldönümünde, Ocak ayında " üreme özgürlükleri turuna " başladığında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir "bölünmüş ekran" sunacağını söyledi.

Harris, "Ülkenin dört bir yanında her türlü geçmişe ve siyasi parti mensubiyetine sahip insanlarla bir araya gelerek, bir kişinin - çoğumuz aynı fikirdeyiz - hükümetin ona vücuduyla ne yapacağını söylememesi gerektiğine inanmak için inancından ya da derin inançlarından vazgeçmek zorunda olmadığı gerçeği hakkında konuşacağım" dedi.

Başkan Joe Biden 2024'e düşük onay oranlarıyla giriyor ve birçok önemli savaş bölgesi eyaletindeki varsayımsal eşleşmelerde Trump 'ın gerisinde kalıyor. Ancak Demokratlar, Yüksek Mahkeme'nin geçen yıl Roe'yi deviren kararının ardından seçmenler için enerji verici bir güç olan kürtajın gelecek yıl da sandıkta kendilerine yardımcı olacağını umuyor.

Harris, "Şu anda ülkemizde tuvaletlerde düşük yapan kadınlar var" dedi. "İhtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişmelerine izin verecek bir eyalete gitmeye gücü yetmeyen, acı çeken kadınlar var."

Harris gelecek yıl yapılacak seçimleri üreme haklarının kaderi açısından çok önemli bir an olarak değerlendirdi. Başkan Yardımcısı, "Evet, bu konunun önümüzdeki yılın Kasım ayında çözüleceğine inanıyorum, çünkü Amerikan halkının özgürlük için mücadele ettiğini ve kadının kendi bedeni hakkında karar verme hakkına inandığını biliyorum" dedi.

"Başkan Joe Biden ve benim gibi, kadınların kendi çıkarlarına en uygun olan kararı verebileceklerine güvendiğimizi ve kadınların temel özgürlüklerini korumamız konusunda bize güvenebileceklerini söyleyen insanlar ile ulusal bir yasak isteyen ve tecavüz ya da ensest mağduru olan kadınlara bile bundan sonra bedenlerine ne olacağı konusunda karar verme hakları olmadığını söyleme cüretini gösteren insanlar" arasında "ikili bir karar" olarak nitelendirdi.

Biden'ın kampanya yetkilileri, kürtajın 2024'e doğru genel seçim seçmenleri için kilit bir konu olduğunu ve son seçimlerde Demokrat seçmenler arasındaki yüksek katılım ve coşkuya işaret ederek üstünlük sağladıkları bir konu olduğunu düşünüyor.

Harris ayrıca GOP adaylığı için ön sıralarda yer alan Trump ile arasındaki zıtlığın altını çizmeye çalıştı. Bir göçmen kızı olan Harris, Trump'ın göçmenlerin " ülkemizin kanını zehirlediği" yönündeki son yorumlarına, "seslerini insanlıktan çıkarmaya yönelik bir şekilde kullanacak bazı insanların olacağını bilerek yetiştirildiğini" söyleyerek yanıt verdi.

"Bu bizi bölmek için kullanılan bir dil. İnsanların haklı olarak Hitler'in diline benzettiğini düşündüğüm bir dil. Ve bence çocuklarımız da dahil olmak üzere birbirimize bir liderin gücünün gerçek ölçüsünün kimi dövdüğüne değil, kimi yükselttiğine bağlı olduğunu hatırlatmamız son derece önemli," dedi Harris.

"Ve ne yazık ki, ülkemizde son yıllarda yaşanan sapkın bir şey olduğunu düşünüyorum; bu da gücün bir kabadayıya benzediğini öne sürmektir; oysa bir liderin gerçek karakteri empati kuran, diğer insanların acılarıyla belli bir düzeyde ilgilenen ve sonra da bu acıları hafifletmek için bir şeyler yapan kişidir."

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Kaynak: edition.cnn.com