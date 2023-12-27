Hapisteki Rus muhalif lider Navalny 20 günlük 'yorucu' cezaevi naklinin ardından 'rahatladı'

Sıkı bir Kremlin eleştirmeni olan Navalny, Salı günü yardımcıları aracılığıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı ve binlerce kilometreyi kapsayan 20 günlük bir hapishane naklinden kurtulduktan sonra "rahatladığını" ifade etti.

"Beni buraya Cumartesi gecesi getirdiler. O kadar tedbirli ve garip bir rotada (Vladimir - Moskova - Çelyabinsk - Ekaterinburg - Kirov - Vorkuta - Kharp) nakledildim ki Ocak ortasından önce kimsenin beni burada bulacağını beklemiyordum," diye yazdı.

"20 günlük yolculuğum oldukça yorucuydu, ancak bir Noel Baba'ya yakışır şekilde hala iyi bir ruh halindeyim" diyen Navalny, iyi olduğunu ve sonunda yolculuğu bitirdiği için "tamamen rahatladığını" da sözlerine ekledi.

CNN'in hesaplamalarına göre Navalny 20 gün süren yolculuğunda günde ortalama 185 mil olmak üzere 3,700 milden (yaklaşık 6,000 kilometre) fazla yol kat etti.

Navalny, Moskova'nın yaklaşık 150 mil doğusundaki bir ceza kolonisinde hapsedilmişti - ta ki avukatları 11 Aralık'ta kendisiyle irtibatı kaybettiklerini açıklayana kadar. Bunun üzerine yoğun bir arama çalışması başlatıldı ve Pazartesi günü Navalny'nin Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 40 mil kuzeyindeki Kharp köyündeki IK-3 cezaevi kolonisinde bulunduğu açıklandı.

Navalny'nin ortadan kaybolması sağlığıyla ilgili endişelere yol açtı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl Mart ayında yeniden seçime gideceğini açıklamasından birkaç gün sonra meydana geldi.

Putin 2000 yılından bu yana Rusya'yı fiilen yönetiyor ve her on yılda daha da otokratikleşiyor. Navalny gibi muhalif isimler rutin olarak hapse atılıyor, susturuluyor ya da sürgüne gönderiliyor.

Navalny Rusya'da en çok tanınan muhalif siyasetçi. Putin'in iktidarı boyunca Navalny blogunu ve sosyal medyayı kullanarak Kremlin ve Rus iş çevrelerindeki yolsuzluk iddialarını ifşa etti ve hükümet karşıtı sokak protestoları düzenledi.

Parmaklıklar ardında bile Instagram ve Twitter hesaplarından ekibi aracılığıyla gönderdiği mesajlarla Putin'e yönelik saldırılarını sürdürdü.

Navalny son paylaşımlarında avukatıyla görüştüğünü, destekçilerine ilgileri için teşekkür ettiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sözcüsü Kira Yarmysh Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada Navalny'nin sağlık durumunun nakil öncesinden daha kötü olmadığını, ancak sürecin "fiziksel olarak çok zorlayıcı" olduğunu söyledi.

Navalny'nin Salı günkü paylaşımları hücre hapsinde kaldığını gösteriyor, ancak bir bahçede açık havada yürüyüşe çıktığını söyledi.

"Rusya'nın merkezindeki gibi değil ama filmlerdeki gibi makineli tüfekleri, sıcak eldivenleri ve keçe çizmeleri olan bir konvoy gördüm. Ve aynı güzel kabarık çoban köpekleriyle," diye yazdı X. "Desteğiniz için herkese tekrar teşekkürler. Ve mutlu tatiller!"

Navalny, aşırılıkçı bir topluluk oluşturmak, aşırılıkçı faaliyetleri finanse etmek ve çok sayıda başka suçtan suçlu bulunduktan sonra Ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalny halihazırda dolandırıcılık ve reddettiği diğer suçlamalar nedeniyle maksimum güvenlikli bir tesiste 11 buçuk yıl hapis cezasını çekmekteydi.

Navalny'nin destekçileri, tutuklanmasının ve hapsedilmesinin Putin'e yönelik eleştirilerini bastırmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com