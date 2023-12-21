Hangi otel zinciri en fazla çeşitliliğe sahip iş gücüne sahiptir?

Hyatt Regency Kolkata'nın genel müdürü olarak (Hyatt'ın Hindistan'daki ilk kadın genel müdürü) yeni bir kahve makinesini inceliyordu.

Mutfakta çalışan bir adama döndü ve makinenin temizliği hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu.

Adam Bengalli'ydi ama akıcı bir İngilizceyle cevap verdi.

"İK'ya gittim ve 'kafeteryada akıcı İngilizce konuşan biri var' dedim. Belki de onu müşterilerle konuşabileceği başka bir pozisyona yerleştirmeliyiz."

Leick-Milde'a, bilişim teknolojileri alanında gece dersleri aldığı için pozisyonunun esnekliğine ihtiyacı olduğu söylenmiş.

Bunun üzerine Leick-Milde, en çok ilgi duyduğu alanda deneyim kazanabilmesi için otelin IT departmanında yarı zamanlı çalışmasını ayarladı.

"İnsanları dinlemek çok önemli" diyor.

Bu tür bir yaklaşım Hyatt'ın Fortune Magazine tarafından düzenli olarak çalışılacak en iyi yerlerden biri olarak gösterilmesine neden oldu.

Aynı zamanda çeşitliliği işe alma konusunda dünyanın en iyi şirketlerinden biri olarak gösteriliyor - Fortune listesinde en üst sırada yer alan konaklama şirketi.

Çeşitlilik neden kazandırır?

Hyatt, çeşitlilik içeren işgücünün değerini anlayan tek otel markası değil.

Houston Üniversitesi Conrad N. Hilton Otel ve Restoran Yönetimi Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Juan Madera, daha fazla konaklama markasının bu mücadeleye katıldığını söylüyor.

Madera, "Kendinizi bir başvuru sahibinin yerine koyarsanız, büyük otel markalarının web sitelerine baktığınızda, hepsinin çeşitlilik ve kapsayıcı kültürleri hakkında ifadeler içerdiğini ve bunun sadece sözde kalmadığını gösteren birçok gösterge olduğunu görürsünüz" diyor.

Madera, dış grupların bu markaların pek çoğunu çabalarından dolayı takdir ettiğine işaret ediyor.

ÖrneğinDiversityInc, 2016 yılında çeşitlilik konusunda en iyi 50 şirket listesinde Marriott, Hilton ve Disney'i sıraladı.

Madera'ya göre, bu iyi bir iş mantığı.

"ABD'deki müşterilere bakarsanız, çok çeşitli bir ülkeye sahip olduğumuzu görürsünüz" diye ekliyor. "Büyük bir göçmen nüfusumuz ve dünyanın her yerinden gelen misafirlerimiz ve gezginlerimiz var.

"Müşteri tabanını yansıtan bir işgücü olumlu bir avantajdır."

Elde tutmaya değer bir iş

Hyatt'ın insan kaynakları müdürü Robb Webb, farklı geçmişlerden gelen insanları istihdam etmenin Hyatt'ı daha iyi hale getirdiğini söylüyor.

"Onları dinleyerek şirketin IQ'sunu kolektif olarak artırıyoruz" diyor.

Rakamlar, personelin genellikle ayrılma konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor.

Webb, "Genel müdür düzeyinde ortalama hizmet süresi 22 yıl gibi bir şey, bu da çalıştığım hiçbir sektörde görmediğim bir şey" diyor.

Hyatt ayrıca, ortak bir kültürel mirası, ırkı, cinsiyeti, yaşı veya ilgi alanını paylaşan ve birbirlerine akıl hocalığı yapan meslektaşların bir araya geldiği Çeşitlilik İş Kaynak Grupları aracılığıyla çalışanlara isteklerini ve şikayetlerini dile getirebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Madera, bunun konukseverlik alanındaki bir başka trend olduğunu söylüyor.

"Büyük oyuncular arasında, çeşitlilik politikalarını denetleyen resmi bir pozisyona, resmi bir role atanmış birine veya bazen bir konseye sahip olduklarını gördüm" diye belirtiyor.

"Bu büyük şirketler çeşitliliği stratejik düzeyde, kurumsal düzeyde hedeflerine entegre ediyorlar."

Tutku için kazmak

Webb, en deneyimli adayları değil, en tutkulu adayları aradığını söylüyor.

"İşyerleri yıllar içinde insanlıktan gerçekten uzaklaştı ve muhtemelen bunun bir nedeni de benim, çünkü uzun süredir İK'dayım" diyor.

Webb yakın zamanda bir şirkette çalışmak isteyen ve başvuru için araştırma yapıp çaba sarf eden genç bir kadınla konuştuğunu, ancak başvurabileceği tek yolun internet olduğunu öğrendiğini hatırlıyor.

"Dedi ki, 'işe alım kararlarını veren insanlar gözlerimin içine bakıp burada çalışmayı ne kadar çok istediğimi göremiyorlarsa, şansım oldukça düşük'.

"O an benim için büyük bir ampul yandı ve ardından 'hayır' dedim. Bunu Hyatt'ta da yapıyor muyuz?"

Webb, daha kapsayıcı olacak ve işe alım sürecine insan unsurunu geri getirecek sistemleri denediğini söylüyor.

"Uygulanması zor olabilir," diyor Webb, "ancak otellerde personel istihdam etmek ve insanları geçmişte olduğundan farklı bir şekilde tanımlamak için bir çözüm bulmalıyız."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com