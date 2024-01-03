Haneda'da mucize: Yolcular, Japan Airlines'ın ateşli çarpışmasının ardından yaşadıkları dehşet ve rahatlamayı anlatıyor

Airbus A350 yolcu uçağı pistte bir deprem yardım uçağıyla çarpışarak beş kişinin ölümüne yol açmıştı ve mürettebatın alevler tüm uçağı sarmadan önce tüm yolcuların tahliye edilmesini sağlamak için sadece dakikaları vardı.

Duman hızla kabini doldururken, uçuş görevlileri acil durum kaydıraklarındaki üç çıkıştan kaçan endişeli yolcuları sakinleştirmek ve yönlendirmek için megafonlar kullandı.

JAL'ın 516 sefer sayılı uçağında bulunan ve aralarında iki yaşından küçük sekiz çocuğun da bulunduğu 379 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi - havacılık uzmanlarını şaşırtan ve uçaktaki bazı kişiler tarafından mucizevi olarak nitelendirilen bir başarı.

Reuters'a konuşan 28 yaşındaki yolcu Tsubasa Sawada, "Herkesle birlikte uçaktan indikten yaklaşık 10 dakika sonra bir patlama sesi duydum," dedi. "Bunun sadece bir mucize olduğunu söyleyebilirim, geç kalsaydık ölebilirdik."

Japonya Havayolları, yolcularından dördünün hastaneye kaldırıldığını, ancak bildirilen en kötü yaralanmanın bir kişinin "morarması" olduğunu söyledi.

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito'ya göre, De Havilland Canada DHC-8 tipi ikinci uçakta bulunan altı mürettebattan beşi hayatını kaybetti. Kamu yayıncısı NHK uçağın kaptan pilotunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Japan Airlines'ın kurumsal emniyet ve güvenlikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tadayuki Tsutsumi gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümcül kazadan kimin sorumlu olduğunu belirlemek için soruşturmaya katıldıklarını söyledi.

Havayolu, mürettebatının çarpışmadan önce hava trafik kontrolü tarafından iniş izni aldığını söyledi. LiveATC.net'te yer alan ses kaydında mürettebatın 34 numaralı pist için "34 sağa iniş izni verildi" şeklinde bir iniş izni emrini okuduğu görülüyor.

Airbus A350 uçağındaki yolcular ve çarpışmanın tanıkları, uçaktaki herkesin kurtulduğunun anlaşılmasıyla birlikte dehşetin yerini rahatlamaya bıraktığını anlattı.

Reuters'a göre Sawada "Gerçekten öleceğimi sandım" dedi.

İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde güvenlik ve kaza inceleme profesörü olan Graham Braithwaite, bu şekilde sınıflandırılanpist ihlallerinin "nadir görüldüğünü ancak felakete yol açabileceğini" söyledi.

Aslen Fransız olan Guy Maestre, olay sırasında komşu bir uçakta bulunuyordu ve "büyük bir patlama" duyduğunu anlattı.

"Başka bir uçakta pencere kenarında oturuyordum - kalkışa hazırlanıyorduk ve büyük bir patlama duyduk. Pencerelerimizden baktık ve pistten aşağıya doğru uzanan devasa bir alev izi gördük," diyor Philadelphia'dan Japonya'yı ziyaret etmekte olan Maestre CNN'e.

"Alevler gittikçe yükseldi ve sonra itfaiye araçlarının pistten geçtiğini gördük."

"Herkesin güvende olacağını umuyordum" diyen Maestre, "bunu görmenin şok edici" olduğunu da sözlerine ekledi.

Yolcu Satoshi Yamake CNN'e yaptığı açıklamada, uçağın alevler içinde düştüğünü gösteren korkunç görüntülere rağmen uçaktaki insanların paniklemediğini söyledi.

Yamake, uçak indiğinde başlangıçta olağan dışı bir şey hissetmediğini söyledi.

Yamake, kazadan tahliye edildikten sonra Haneda havaalanında yaptığı açıklamada, "Normal bir şekilde indik, bir şok ya da başka bir şey hissetmedik" dedi.

Uçağın boşaltılması için anons yapılmadan kısa bir süre önce bir yangın gördüğünü de sözlerine ekledi.

"Ama sonra motorlardan ateş çıktığını gördük ve bunu garip buldum. Tam yangının neden bu kadar uzun süre devam ettiğini düşünürken bir anons geldi ve muhtemelen pistte bir şeye çarptığımızı ve şimdi uçağı tahliye etmemiz gerektiğini söyledi." "Biraz duman kokusu alabiliyorduk ama yolcular çok paniklemiyordu."

"Gerçekten korkmadığını" söyledi.

"Zaten indiğimiz için, uçağın muhtemelen bu noktaya kadar patlamayacağını düşünüyordum. Herkes uçaktan düzenli bir şekilde indiği sürece bize bir şey olmaz."

516 sefer sayılı uçağın mürettebatı, yüzlerce kişinin hayatını kurtaran hızlı ve soğukkanlı tepkileri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Japonya Havayolları, uçağın uçak içi anons sisteminin arızalanmasının ardından kabin ekibinin yolcuları güvenli bir yere yönlendirmek için megafon kullandığını söyledi.

Uçağın içinden gelen raporlar, uçuş görevlilerinin insanları sakin olmaya çağırdığını ve uçak durduktan sonra saniyeler içinde kaçış paraşütlerini açarak yolcuları dışarı çıkardıklarını söylüyor.

Pandemi sırasında mürettebatı desteklemek amacıyla kurulan bir yardım kuruluşu olan PilotsTogether 'ın başkanı Steven Erhlich, "Olayın ayrıntıları hakkında yorum yapmak için henüz çok erken, ancak açık olan şu ki mürettebat örnek bir performans sergiledi" dedi.

Uçaktaki yolcuların el çantalarını yanlarına almadan tahliye edilmelerinin hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu belirtti.

"Tahliyedeki herhangi bir gecikme, bir dizüstü bilgisayar ya da el çantası uğruna felakete yol açabilirdi. Eğer yolcular eşyalarını geride bırakmaları yönündeki uyarıları dikkate almamış olsalardı bu olay çok daha kötü olabilirdi" dedi.

Yamake'nin eşi Mika CNN'e kocasının "cep telefonuyla dışarı çıktığını" söyledi. Diğer her şeyi geride bırakmak zorunda kaldı."

"Beni içeriden aradı ve dışarı duman çıktığını gördüğünü söyledi. Güvende olduğu için rahatlamıştım" dedi.

CNN'den Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama ve Eric Cheung haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com