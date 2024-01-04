Hamlin'in yere yığıldığı 'Pazartesi Gecesi Futbolu' yayını ESPN tarihinde en çok izlenen yayın oldu

Nielsen Çarşamba günü yaptığı açıklamada yayının ABC, ESPN ve ESPN2 kanallarında saat 20:30'dan 22:09'a kadar ortalama 23,788,000 izleyiciye ulaştığını belirtti. Bu devasa izleyici kitlesi, NFL'in 2006'da diziyi ESPN'e taşımasından bu yana en çok izlenen "Pazartesi Gecesi Futbolu" yayını oldu ve 2009'daki Packers-Vikings maçı için 21.8 milyon izleyiciyle kırılan bir önceki rekoru geride bıraktı.

Ancak Pazartesi günkü yüksek profilli maç, Hamlin'in ilk çeyrekte Bengals'ın geniş alıcısı Tee Higgins'e yaptığı açık saha müdahalesinden sadece birkaç dakika sonra yere yığılmasıyla askıya alındı. Hamlin'in kalp atışları sahada yeniden başlatıldı ve şu anda Cincinnati'deki bir hastanede durumu kritik.

Nielsen reytinglerine göre maç sırasında ESPN ortalama 21.1 milyon izleyici topladı. Bu izleyici sayısı ESPN'in Hamlin'in yere yığılmasıyla ilgili haberleri yayınladığı 21:00-22:15 saatleri arasında 23,9 milyona çıktı.

Bir ESPN sözcüsü Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamada, Pazartesi günkü maçla ilgili özel koşullar göz önüne alındığında, izleyici sayılarının sezon ortalamasına dahil edilip edilmeyeceğinin veya tarihsel amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağının net olmadığını söyledi.

Hamlin'in sakatlanmasının ardından ESPN hızlı bir şekilde reklam arasına girdi ve NFL'den maçın devam edip etmeyeceğine dair haber beklerken Hamlin'in sakatlığı hakkında haber yaparak yayına bir saatten fazla devam etti.

ESPN, Hamlin'in korkunç sakatlığının nedenine ilişkin spekülasyonlardan kaçınan sakin ve ölçülü haberciliği nedeniyle övgü alırken, kanal milyonlarca izleyicinin tanık olduğu olayla ilgili olarak tıp uzmanlarıyla röportaj yapmamayı tercih etti.

Maçın ardından programı sunandeneyimli "SportsCenter" sunucusu Scott Van Pelt, CNN'e yaptığı açıklamada, sadece yaşananların gerçeklerine odaklanmaya karar verildiğini söyledi.

Van Pelt, "Benim kişisel tercihim, spekülasyon yapması için bir doktor getirmek istemememdi," dedi. "İyi eğitimli bir hekim gözünün tamamen mantıklı olabilecek bir şeyi fark edebileceği diğer tarafı tamamen görüyorum. Ama ben sadece spekülasyon yapmak istemedim."

Hamlin'in yıkıcı sakatlığından önce, maçın ESPN tarihinde en çok izlenen Pazartesi Gecesi Futbolu maçlarından biri olması bekleniyordu. Bills (12-3), son AFC şampiyonu Bengals (11-4) ile karşı karşıya geldi ve her iki takım da ligde bir numaralı sırayı garantilemeyi umuyordu.

NFL, takımların ertelenen maça ne zaman devam edeceğini henüz açıklamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com