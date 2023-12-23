Hamas tarafından alıkonulan son Amerikalı kadının ailesi umuda tutunuyor: 'Bilmemek dayanılmazdı'

Cuma günü, 73 yaşındaki İsrailli Amerikalı Gad Haggai'nin Hamas'ın elindeyken öldüğü haberi geldi. Eşi Judi'nin hala rehineler arasında olduğuna inanılıyor ve ailesi onun bir gün serbest bırakılacağı fikrine tutunuyor.

Judi'nin kız kardeşi Andrea Weinstein, Gad'ın ölüm haberinin ortaya çıkmasından önce bu hafta CNN'e verdiği bir röportajda, "Umudum Judi'nin serbest bırakılması ve bir şekilde tıbbi yardım alması, eve dönebilmesi," dedi. "Onu kucaklayabileceğimizi ve katlanmak zorunda kaldığı bu korkunç durumdan kurtulması için ihtiyaç duyduğu her an yanında olabileceğimizi umuyorum."

İsrail, Amerikan ve Kanada vatandaşlığına sahip 70 yaşındaki Judi, Gazze'de tutulan rehineler arasında olduğuna inanılan son Amerikalı kadın. Hepsi erkek olan diğer altı Amerikalı da halen esir tutuluyor.

Başlangıçta Judi'nin Hamas'ın en az 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması için geçen ay yapılan rehine anlaşmasının bir parçası olabileceği düşünülüyordu. Anlaşma kapsamında iki Amerikalı serbest bırakılırken, Judi serbest bırakılmadı. CNN'in Cuma günkü haberine göre İsrail 35 rehinenin iadesi için savaşa bir hafta ara verilmesini önerdi ancak Hamas, İsrail askeri operasyonunu sona erdirene kadar esir takası konusunda herhangi bir görüşmeyi reddediyor.

ABD'li yetkililer daha fazla rehinenin serbest bırakılması için bir yol olduğuna inanırken, Judi'nin ailesi sadece bekleyecek gibi görünüyor.

"Yüreğimiz parçalanıyor. Böylesine barışçıl, sevgi dolu, verici insanlar olan kız kardeşime ve kocasına birilerinin zarar vereceğini düşünmek vicdansızlıktır," diyor Connecticut, New Haven'da yaşayan Weinstein. "Neler olup bittiğini ve nasıl zarar gördüklerini hayal etmek gerçekten çok zor."

Judi'nin 95 yaşındaki annesi CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok endişeli ve kaygılıyım. Judi'nin hayatta olup olmadığını ve rehin tutulup tutulmadığını bilmek istiyorum. Bilmemek dayanılmaz bir şey."

Aile, Judi'nin nerede olduğu ve durumu hakkında daha fazla ayrıntı için baskı yapıyor ancak şu ana kadar çok az şey biliniyor. Kızı Iris Haggai Liniado, 7 Ekim saldırısından bu yana geçen haftalarda İsrailli ve ABD'li yetkililerle temas halindeydi ve bu ayın başlarında Başkan Joe Biden ile Zoom üzerinden bir görüşme yaptı.

Haggai ailesi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Liderlerimizi anne ve babamızı eve getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi. "Gad'ın ölümüyle ilgili bu son haber, tüm rehineleri eve getirme ihtiyacımızın aciliyetini bir kez daha teyit ediyor."

Biden Cuma günü yaptığı açıklamada Gad Haggai'nin ölümünün yasını tuttu.

"Jill ve ben, Amerikalı Gad Haggai'nin 7 Ekim'de Hamas tarafından öldürüldüğüne inanıldığı haberi karşısında büyük üzüntü duyduk. Eşi Judy'nin esenliği ve güvenli bir şekilde geri dönmesi için dua etmeye devam ediyoruz" dedi. "Dört çocuğu, yedi torunu ve diğer sevdikleri için dua ediyoruz ve bu trajik haberin yasını onlarla birlikte tutuyoruz. Ve halen rehin tutulanların ailelerine verdiğimiz sözü bir kez daha teyit ediyorum: onları eve getirmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

11 haftalık endişe

Yıllardır Gazze sınırı yakınlarındaki Kibbutz Nir Oz'da yaşayan Judi ve Gad, 7 Ekim sabahı günlük yürüyüşlerini yapıyorlardı. Aile WhatsApp grubunda mesajlaşan çift, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ilk aşamalarında bir tarlada yattıklarını ve tepelerinde roketlerin uçtuğunu gördüklerini söyledi.

Aile daha sonra Judi'nin kibbutz sağlık görevlisini arayarak çiftin motosikletli militanlar tarafından vurulduğunu, durumlarının daha ciddi olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini öğrendi. Ancak ambulans tahrip edilmişti. Judi İsrail acil servisini bir kez daha aramış ve bu arama kaydedilmiş.

Weinstein, "Bildiğimiz kadarıyla o noktada hiç kimse onları kurtarmayı başaramadı," dedi. "7 Ekim'den bu yana aileden hiç kimse onlarla temas kurmadı."

Haggai ailesi, dört çocuk babası ve yedi çocuk büyükbabası olan Gad'ın "keskin zekası ve küçüklüğünden beri çaldığı nefesli çalgılara olan sevgisiyle yetenekli bir adam olarak" hatırlanacağını söyledi.

Aile kısa süre önce Gad'ın 1980'lerde kaydettiği iki şarkıyı yayınladı. Dijital sürümün çizimlerini yapan Haggai Liniado, şarkıları CNN ile paylaştı ve "Big Man" şarkısındaki sözlerin 7 Ekim sabahı yaşadıklarına ne kadar çarpıcı bir şekilde benzediğini belirtti: "Burada tarlalarda korku doluyuz. İnsanlar ölüyor ve kuşlar uçmuyor."

Judi'nin ailesi onu barışçıl bir insan olarak tanımlıyor. Vegan olduğunu, her gün haikus yazdığını ve yaratıcı bir ruha sahip olduğunu, çocuklarla yaptığı çalışmalarda şiir ve kukla kullandığını söylüyorlar. Birkaç yıl İngilizce öğretmenliği yapmış ve sonunda farkındalığı derslerine dahil etmiş.

Haggai Liniado bu ayın başlarında CNN'e yaptığı açıklamada, "Onlara kaygıları ve stresleri konusunda yardım etmek istiyordu... Filistinlilere, Yahudilere ve herkese ders verirdi," dedi. "Annem barıştan yanaydı ama rehin alındı ve vuruldu. ... Tek yaptığı insanlara iyi şeyler yapmaktı."

Üç kardeşin en küçüğü olan Weinstein, ablası Judi'ye hala hayranlık duyduğunu ve onu örnek aldığını söyledi.

"Ondan hala öğreneceğim çok şey var. Gerçekten, gerçekten her etkileşim bir hediye," dedi Weinstein. "Paylaşacak çok fazla bilgeliği var ve bu çok ince ya da felsefi bir şey ve hayatını nasıl yaşadığı olabilir. Onunla tartışmak, onunla birlikte olmak, ona sarılmak ve onunla haiku yazmak gerçekten çok güzel. Ve ondan öğrenmek, öğrenmek."

Weinstein, esaret altındayken kız kardeşine ne olduğunu merak ederek "o tavşan deliğine girmemek için çok çalıştığını" söyledi. Acı ve belirsizliğin ortasında ayakta kalabilmek için Judi'nin haikus yazma pratiğine başvurmuş.

Weinstein, Judi'nin her gün yazdığı haikuları internette paylaştığını söyledi. Paylaştığı en son haiku yeni bağlantılardan ve hayattan bahsediyordu. Bu haiku 7 Ekim'de internette yayınlandı.

"nabız hızlanıyorSonbahar yüzünü gösterirken zihin yeni bağlantılar kuruyor"

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Kaynak: edition.cnn.com