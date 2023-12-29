Hamas saldırısıyla motive olduğu iddia edilen kişi Somali merkezli terör örgütüne katılmaya çalışmakla suçlanıyor

New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Karrem Nasr'ın Somali merkezli ve yabancı terör örgütü olarak tanımlanan El-Şebab'a maddi destek ve kaynak sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandığı belirtildi.

Federal yetkililer Nasr'ın suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor.

Suç duyurusunda, Nasr'ın Kasım ayında Mısır'dayken El-Şebab'a katılma ve "terör örgütleri için kolaylaştırıcı rolü üstlenen bir FBI gizli kaynağıyla yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere cihat yapma arzusunu ve planlarını defalarca dile getirdiği" belirtildi.

ABD vatandaşı olan Nasr, gizli kaynakla mesajlaşmaları ve internetteki paylaşımları aracılığıyla "uzun süredir cihada katılmayı düşündüğünü" ve Hamas'ın 7 Ekim'de en az 1,200 İsraillinin ölümüne neden olan sürpriz saldırısının kendisini cihatçı olmaya özellikle motive ettiğini ifade etmiştir.

Gizli kaynakla bir numaralı düşmanın "yılanın başı" olarak adlandırdığı "şeytani Amerika" olduğunu paylaşan Nasr'ın son sosyal medya paylaşımlarında "Cihad "ın "yakında ABD'de size yakın bir yere geleceği" uyarısında bulunduğu ve uçak, bomba ve ateş emojileri paylaştığı belirtildi.

New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams yaptığı açıklamada Nasr'ın "7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen iğrenç terör saldırısından motive olduğunu, kendisini Amerika ve müttefiklerine karşı şiddetli cihat yürütmeye adadığını" söyledi. Bu ülkenin vatandaşı olan Nasr, cihatçı ölüm ve yıkım misyonunu yerine getirebilmek için El-Şebab'a katılmak ve eğitim almak amacıyla Mısır'dan Kenya'ya seyahat etti."

Williams, Nasr'ın "cihatçı davayı desteklemek için öldürmeye ve öldürülmeye hazır olduğunu ve kendi sözleriyle Amerika'yı 'şeytan' ve 'yılanın başı' olarak tanımladığını" sözlerine ekledi.

Şikayete göre Nasr Temmuz 2023 civarında New Jersey'den Mısır'a taşındı. Açıklamaya göre Nasr 14 Aralık'ta Mısır'dan Kenya'ya uçtu ve Somali'ye gitmeyi planladı ancak Kenyalı yetkililer tarafından tutuklandı ve 28 Aralık'ta ABD'ye geri getirildi.

Nasr'ın bir avukatı olup olmadığı belli değil ancak Cuma günü Manhattan federal mahkemesine çıkması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com