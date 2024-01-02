Hamas, Beyrut'un güneyindeki saldırıda üst düzey yetkilinin öldüğünü açıkladı

Hamas'ın medya kuruluşu El Aksa TV, Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri'nin "Beyrut'ta hain bir Siyonist hava saldırısında şehit olduğunu" açıkladı.

Al Arouri, grubun askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın kurucu üyelerinden biri olarak kabul ediliyordu ve merkezi Beyrut'taydı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre Beyrut'un el-Müşrifiye banliyösünde Hamas'a ait bir ofisi hedef alan saldırıda en az dört kişi öldü.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, Al Arouri'nin öldürülmesinden dolayı İsrail güvenlik ve istihbarat birimlerini övdü.

Danon X'te yaptığı açıklamada "IDF, Shin Bet, Mossad ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisini (Saleh Al Arouri) öldürdükleri için kutluyorum" dedi.

Danon, "7/10 katliamına karışan herkes bilmelidir ki, onlara ulaşacağız ve onlarla bir hesap kapatacağız" diye ekledi.

CNN, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) daha fazla yorum istedi.

İsrail ordusu Al Arouri'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Aroura kasabasındaki evini Ekim ayında yıkmıştı.

IDF o zaman yaptığı açıklamada, "Hamas terör örgütünün siyasi bürosunun başkan yardımcısı ve Hamas'ın Yahudiye ve Samiriye'deki faaliyetlerinden sorumlu olan Salih El Aruri'nin evini yıkmak için" güçlerin "kasabaya operasyon düzenlediğini" söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com