Halle Bailey, 'Küçük Deniz Kızı'nda Ariel rolünü üstlenmesine gösterilen tepkinin 'gerçekten bir şok olmadığını' söyledi

Şarkıcı ve oyuncu Perşembe günü The Face 'e verdiği yeni bir röportajda, denizkızı Ariel rolünü üstleneceği haberi çıktığında - ve yine geçen sonbaharda rolde ilk görünt üsü ortaya çıktığında - ortaya çıkan tepkinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Grammy adayı, "Siyah bir insan olarak bunu bekliyorsunuz ve bu artık gerçekten bir şok değil" dedi.

"İnsanlar Siyah olduğunuzda bambaşka bir topluluk olduğunu anlamıyor" diye paylaştı. "Kendimizi görmemiz bizim için çok önemli."

Bu noktada Bailey, teaser yayınlandıktan sonra, ebeveynler Ariel rolündeki Bailey'e hayranlıkla bakan Siyah kızlarının videolarını paylaşmaya başladıklarında, onlara "inanamayarak" baktığını da belirtti.

"Bu beni bulunduğum yer için daha minnettar hissettiriyor" dedi.

Yükselen yıldız ayrıca "Küçük Deniz Kızı" filminin yapımcılarına, özellikle saçı konusunda, otantik kimliğinin suda yaşayan Disney prensesinin bu yeni yinelemesinin bir parçası olmasına izin verdikleri için teşekkür etti.

"Siyah bir kadın olarak saç ruhani bir şey, özellikle de loca saçı" diyen Bailey, setteki hazırlık süresinin önemli bir kısmının saçının suda nasıl hareket ettiğini analiz etmeye ayrıldığını da belirtti.

"Ariel'i benim localarımla bir versiyonum yapmak onlar için gerçekten harikaydı" diye ekledi.

1989'daki animasyon klasiğinden uyarlanan "Küçük Deniz Kızı "ndadeniz cadısı Ursula rolünde MelissaMcCarthy de yer alıyor. Filmin 26 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com