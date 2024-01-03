Halk sağlığı müdürü, Super Bowl katılımcılarına maske verildiğini, yiyip içmedikleri sürece maske takmaları gerektiğini söyledi

Ferrer, NFL 'nin 13 Şubat'taki Super Bowl'dan bir hafta önce başlattığı "interaktif futbol tema parkı" LA Convention Center'daki NFL Experience'a giden taraftarların, "büyük maçtan önce test etmek için mesajlar içeren" ücretsiz test kitleri alacaklarını söyledi.

Ferrer, NFL'nin 60.000'den fazla test kiti dağıtmayı öngördüğünü söyledi. İlçe, NFL Experience'da aşılama alanları kuracak ve birinci, ikinci veya güçlendirici doz aşı alan herkese etkinliğe ücretsiz giriş hakkı verilecek.

Ferrer, NFL'nin Inglewood'daki SoFi Stadyumunda ve LA Kongre Merkezinde ücretsiz hızlı testler sunacağını, böylece tüm katılımcıların etkinliklere girmeden önce durumlarını öğrenmek için test yapabileceklerini söyledi.

Ferrer, pozitiflik oranının %17'den %14'e düşmesi nedeniyle eyaletin en kalabalık ilçesinde haftanın Covid-19 istatistikleri hakkında kurula bilgi verdi.

"Bu düşüş eğilimi cesaret verici ve Omicron bulaşmasının zirvesini geçtiğimize ve yeni enfekte olmuş bireylerin sayısında gerçek bir düşüş görmeye başladığımıza işaret ediyor" dedi.

Vaka oranlarının hala yüksek olduğunu, günde ortalama 32.000 yeni enfeksiyon görüldüğünü ve hastaneye yatışların düşmesine rağmen bu sayının da yüksek kaldığını belirterek iyimserliğini dile getirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com