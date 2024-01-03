Haley'in kampanyası 4. çeyrekte 24 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı

Bu rakam üçüncü çeyrekte 11 milyon dolar, ikinci çeyrekte ise 7,3 milyon dolar civarındaydı ve Trump'a alternatif arayan bağışçılardan yeni bir ilgi gördü.

Son rakamlar, Haley'in ilk dört GOP ön seçim tartışmasının ardından ivme kazandığı ve Home Depot'un kurucu ortağı Ken Langone ve milyarder LinkedIn kurucu ortağı ve Demokrat bağışçı Reid Hoffman da dahil olmak üzere Beyaz Saray teklifinin arkasında birleşen derin cepli bağışçıların arttığı bir dönemde geldi. Kasım ayında Haley, milyarder Charles Koch ile bağlantılı bir ağ olan Americans for Prosperity Action tarafından da desteklendi.

Eski BM büyükelçisinin kampanyası, yalnızca dördüncü çeyrekte 83.000'den fazla yeni bağışçı çektiğini söyledi - neredeyse önceki çeyreklerdeki tekil bağışçılarının toplamı kadar.

Haley, dördüncü çeyrek rakamlarını açıklayan ilk büyük GOP başkan aday adayı oldu. Adayların üç aylık kampanya finans raporlarını Federal Seçim Komisyonu'na sunmaları için 31 Ocak'a kadar süreleri var.

Haley'in bağış toplama rakamlarını ilk olarak Fox News bildirdi.

Haley'nin ekibi, dijital ve posta yoluyla yapılan taban çalışmalarından 16,25 milyon dolar toplandığını söyleyerek güçlü taban bağış toplama operasyonunu övdü.

"Bu Nikki Haley ve Donald Trump arasında iki kişilik bir yarış. Nikki, seçmen desteğine, operasyona ve sonuna kadar gidebilecek kaynaklara sahip tek Trump alternatifi. Haley'in kampanya yöneticisi Betsy Ankney, 2024'e doğru ilerlerken ivmemiz artmaya devam ediyor" dedi.

Başkanlık yarışını başlattığından bu yana Haley, üç kampanya komitesinde 180.000 bağışçıdan 50 milyon dolar topladı. Kampanyaya göre, Güney Carolina Cumhuriyetçisinin 2024'e kadar elinde 14,5 milyon dolar nakit var.

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Kaynak: edition.cnn.com