Haley, önseçime bir aydan az bir süre kala Trump ile arasındaki farkı kapatmak için New Hampshire'a dönüyor

Haley'in ziyareti, kampanyasının "Nikki'nin artan ivmesinin en son kanıtı" olarak nitelendirdiği, popüler New Hampshire Valisi Chris Sununu'nun imrenilen desteğini almasından bu yana Granit Eyaletine ilk kez geri dönüşü anlamına geliyor.

Trump'ın adaylığına karşı olduğunu uzun zamandır açıkça ifade eden Sununu'nun bu hafta Haley ile birlikte kampanya yürütmesi ve 23 Ocak'taki önseçim öncesinde eski Güney Carolina valisini eski başkana en iyi alternatif olarak sunmaya çalışması bekleniyor.

Haley yola çıkmadan önce eyalet çapında yayınlanacak olan ve Sununu'nun Haley'in desteğini neden kazandığını anlattığı yeni bir reklam filmi yayınladı.

"O insanları inşa eden bir lider. Mali sorumluluğu ve bireysel özgürlüğü anlayan, yaşa ya da öl diyen bir Cumhuriyetçi. Geçmişin kaosunu ve dramını geride bırakmaya yardımcı olabilecek yeni nesil muhafazakar bir lider." diyor Sununu reklamda.

Son haftalarda Haley, güçlü münazara performansları ve zengin GOP mega bağışçılarının artan desteğinin ardından GOP ön seçimlerinde artan bir ivme yakaladığını iddia etti. CBS News/YouGov 'un yakın zamanda yaptığı bir ankete göre Haley New Hampshire'da Trump'a fark atmış olsa da eski başkan muhtemel GOP seçmenleri arasında %44'e %29'la önde. Florida Valisi Ron DeSantis ise %11 ile geride kaldı.

Haley'in GOP'taki rakipleri bu artan desteğe ona yönelik saldırılarını arttırarak karşılık verdi. Bunlar arasında, Granite Eyaleti'nde Trump'a karşı şansını arttırmak için GOP önseçimlerinden çıkıp Haley'i destekleme çağrısı yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de var.

Bu ayın başlarında destekçileriyle bir araya gelen Christie, "Eğer bana gerçekten Donald Trump'a karşı yarıştığını gösterseydi, destekleyebilirdim" dedi.

Geçtiğimiz hafta Trump'ı destekleyen süper PAC MAGA Inc. Haley'i hedef alan bir reklam yayınlayarak Trump'ın ekibinin Birleşmiş Milletler eski büyükelçisinin peşine ilk kez düşmesini sağladı. 30 saniyelik spotta Haley, Güney Carolina valisi olduğu dönemde benzin vergisi hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiriliyor ve bu konuda çark etmekle suçlanıyordu.

Haley'nin vali olduğu dönemde, Cumhuriyetçi bir eyalet yasa koyucusu tarafından gaz vergisinin arttırılması gündeme getirilmiş ve Haley ancak gaz vergisi artışının gelir vergisi kesintileriyle eşleştirilmesinin ardından bu öneriyi imzalamıştı. Teklif nihayetinde Palmetto Eyaletinde kabul edilmedi.

DeSantis ayrıca Fox'a verdiği bir mülakatta eleştirilerini iki katına çıkararak Haley'in muhafazakârlarla aynı çizgide olmadığını iddia etti.

"Muhafazakarların güvenebileceği biri değil. Sicili böyle değil," dedi Florida valisi. "Programı Cumhuriyetçi seçmenlerin aradığı program değil ve bence insanlar onu daha fazla tanıdıkça bu daha da belirgin hale geldi."

Buna karşılık Haley, hem Trump'ı hem de DeSantis'i kendisi hakkında yanlış anlatılar çizdikleri için kamuoyu önünde eleştirdi ve "kazanmak için yalan söylemeniz gerekiyorsa, kazanmayı hak etmiyorsunuz demektir. Bu kadar basit."

Rakiplerinin sürekli saldırılarına rağmen Haley'nin kampanyası, oy verme işleminin başlamasından önceki son günlerde seçmenlere hitap etmeye odaklandığını söylüyor.

"Granite Eyaleti sakinleri yeni nesil muhafazakar liderliğe hazır. Haley'nin sözcüsü Olivia Perez-Cubas CNN'e yaptığı açıklamada, sahadaki ivmeyi hissediyoruz ve bunun üzerine inşa etmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

CNN'den Alison Main, David Wright ve Kit Maher bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com