Haley, İç Savaş yorumları tartışmasının ardından New Hampshire'da seçmenlerin - ve bir çocuğun - zorlu sorularıyla karşı karşıya

Yükselen bir yıldız olarak haftalar geçiren eski Güney Carolina valisi, sadece GOP'taki rakiplerinin değil, seçmenlerin de artan incelemeleriyle karşı karşıya.

Bu yeni dinamik, Haley'in İç Savaş'ın nedenine ilişkin bir soruda kölelikten bahsetmeyerek tökezlediği ve eski Başkan Donald Trump'ı eleştirmek istememesi nedeniyle dokuz yaşındaki bir çocuk tarafından döneklikle suçlandığı New Hampshire gezisi sırasında sergilendi.

Haley, kültür savaşı kavgalarından kaçınarak, kürtaj gibi konularda uzlaşma çağrısında bulunarak ve tartışmalardan kaçınmaya çalışarak bağımsızlara ve ılımlılara hitap etme becerisi göstermiştir. Bu nitelikler onu genel seçimlerde cazip bir aday haline getirmiş olsa da, önümüzdeki ay resmi olarak başlayacak olan önseçim öncesinde zoraki hatalara, utanç verici açıklamalara ve seçmenlerle gergin diyaloglara yol açtı.

Bu durum aynı zamanda kampanyasının temel argümanlarından biri olan, başkalarının söylemeye korktuğu şeyleri dile getirmeye istekli biri olduğu iddiasının da altını oydu.

İç Savaş'ın kölelikle ilgili olduğuna"tabii ki" inandığını açıkladıktan sonra Perşembe günü gazetecilere verdiği bir demeçte, "Döneklik yok," dedi. "Ben hiçbir zaman iki yüzlü olmadım. Yaptığım şey, insanlar hoşlansa da hoşlanmasa da acı gerçekleri söylemek ve işlerin istedikleri gibi gitmesine izin vermektir."

Lebanon, New Hampshire'daki bir görüş alışverişi sırasında bir seçmen, eski New Jersey Valisi Chris Christie'ye kıyasla "ahlaki netlik" konusunda "yetersiz kaldığını" söyledi.

Seçmen, "Bu, dün geceki kölelik olayından sonra kendinizi affettirmek için bir şans" dedi. "Trump'ın başkan yardımcısı olmayı kabul etmeyeceğinizi kategorik olarak söyleyebilir misiniz? Çünkü elimde bu oy pusulası var ve sizi mi yoksa Chris Christie'yi mi işaretleyeceğime karar vermeye çalışıyorum."

Haley, Trump'ın başkan yardımcılığını asla kabul etmeyeceğini söylemekten kaçındı ancak "ikinciliğe oynamayacağı" yönündeki duruşunu tekrarladı.

Haley'in bu hafta karşılaştığı zor seçmen soruları ya kendi geçmişinden ya da rakiplerinin eleştirilerinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ayrıca Christie, DeSantis ve diğerlerinin yorumlarıyla Trump'ı affedip affetmeyeceği ya da başkan yardımcısı olup olmayacağı konusunda daha fazla soruyla karşı karşıya.

Değişen politika duruşları nedeniyle kendi eleştirileriyle karşı karşıya kalan biyoteknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy, Perşembe günü bir sosyal medya paylaşımında "Herkes için her şey olmaya çalıştığınızda, hiç kimse için bir hiç olursunuz" diye yazdı. "Yozlaşmış düzen için mükemmel bir kukla."

Florida Valisi Ron DeSantis, Haley'in İç Savaş'ın temel nedenlerine ilişkin ilk sözlerini "anlaşılmaz bir laf salatası" olarak nitelendirdi ve rakibinin "primetime için hazır olmadığını" gösterdiğini söyledi.

Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "Herhangi bir incelemeyle karşı karşıya kaldığı anda boyun eğme eğilimine giriyor" dedi.

Demokratlar da Haley'in yorumlarını değerlendirdi. Başkan Joe Biden kısa ve öz bir sosyal medya paylaşım ında İç Savaş'ın kölelikle ilgili olduğunu yazdı. Güney Carolina Demokrat Partisi'nin eski başkanı olan Demokrat Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, yorumlardan "tiksindiğini" söyledi ve "Siyahi Güney Carolinalıların Nikki Haley'den beklediği buydu ve şimdi ülkenin geri kalanı onun kim olduğunu görüyor" diye ekledi.

Haley'in kampanyası, Cumhuriyetçilerden ve Joe Biden'ın müttefiklerinden gelen ekstra incelemeyi, anketlerdeki yükselişin doğal bir sonucu olarak nitelendirdi.

Haley'in kampanya sözcüsü Olivia Perez-Cubas yaptığı açıklamada "Joe Biden'dan Donald Trump'a kadar herkesin Nikki'ye saldırmasının tek bir nedeni var: Nikki momentumu olan tek aday" dedi. "Nikki aylardır her seçmenle konuşuyor ve her soruyu yanıtlıyor ve bunu yapmaya devam edecek."

Yakın zamanda CBS/YouGov tarafından yapılan bir ankete göre New Hampshire'daki muhtemel seçmenlerin %44'ü Trump'ı desteklerken, Haley'i destekleyenlerin oranı %29, DeSantis'i destekleyenlerin oranı %11 ve eski Christie'ye oy vereceklerin oranı ise %10. Geçtiğimiz hafta, Trump'ı destekleyen süper PAC MAGA Inc. ilk reklamını Haley'e karşı yayınladı ve vali olarak eyaletinin gaz vergisi konusundaki tutumuna odaklandı.

Wall Street Journal'ın bu ayın başlarında yaptığı ulusal bir ankete göre Haley %51'e %34 ile Biden'ın 17 puan önünde yer alırken, Trump Biden'ı sadece 4 puan farkla geride bıraktı.

Cumhuriyetçi önseçim seçmenlerinin nasıl bir tepki vereceği belli değil. Perşembe günü Plymouth, New Hampshire'da Haley'i gören bir seçmen olan Teresa Frey, İç Savaş sorusunun "rastgele" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bunu duydum ve bu sorunun neden sorulduğunu düşündüm" dedi. "Birileri onu oyundan düşürmeye mi çalışıyordu? Biliyorum... Açıkçası buna hazırlıklı olmadığını hissediyorum."

Trump karşıtı oyları konsolide etmek için adaylıktan çekilme çağrılarıyla karşı karşıya kalan Christie, Perşembe günü Epping, New Hampshire'daki belediye binasında yaptığı konuşmanın birkaç dakikasını Haley'nin tökezlemelerine ayırdı.

Christie, Trump'ın başkan olmaya uygun olup olmadığına ilişkin sorulara verdiği yanıtlara işaret ederek Haley'in "doğruyu söyleyerek kimseyi gücendirmek istemediğini" söyledi.

Christie, Haley'in "ülkenin diğer bölgelerindeki seçmenleri gücendirmekten korktuğu için" köleliğin İç Savaş'a neden olduğunu söylemek istemediğini ve "aklının bir köşesinde Başkan Yardımcısı ya da Dışişleri Bakanı olmayı barındırdığı için" Trump'ın göreve uygun olmadığını söylemek istemediğini, o zaman yabancı düşmanlara, diğer partinin üyelerine ya da "kendi partimiz içinde bu ülkeyi daha da derine, öfkeye, bölünmeye ve tükenmişliğe sürüklemek isteyen güçlere" karşı duramayacağını savundu.

İç Savaş fiyaskosu, rakiplerinin onun tökezlemelerinden birine saldırmasının son örneğidir. DeSantis ve diğerleri geçen ay sosyal medya platformlarında kimlik doğrulaması yapılmasını ve böylece anonim hesapların ortadan kaldırılmasını talep etmesinin ardından Haley'e yüklenmişlerdi. Haley kısa süre sonra bu politikasından geri adım attı.

Kürtaj konusunda Haley kampanya boyunca Cumhuriyetçilerin bir "uzlaşma" politikasına ulaşması gerektiğini söyledi ve partisinin federal bir yasağı geçirmek için 60 Senato oyu almanın ne kadar zor olacağı konusunda seçmenlere karşı dürüst olması gerektiği konusunda uyardı. Ancak geçen ay Iowa'daki bir etkinlik sırasında, hala vali olsaydı Güney Carolina'da altı haftalık kürtaj yasağını imzalayacağını söyledi. Christie onu Iowa'da başka Granite Eyaleti seçmenlerine başka bir şey söylemekle suçladı.

Haley'nin ilk başta savaşın "özgürlükler ve insanların ne yapıp ne yapamayacağı" ile ilgili olduğunu söyleyerek yanıt verdiği İç Savaş ile ilgili soru, 2010 yılında valilik kampanyası sırasında Konfederasyon bayrağını ve eyaletlerin ABD'den ayrılma hakkını savunan sicilini vurguladı. Geçmişte İç Savaş'ı "değişim" ve "gelenek" arasındaki bir savaş olarak nitelendirmişti.

Özellikle ırkçılık konusunda Haley, eyaletindeki - ve profili yükseldikçe ülkedeki - ırkçılığı kabul etmek ile Amerika'yı karanlık tarihini geride bırakmış olarak resmetmek arasında orta yolu bulmaya çalıştı. Kampanya yolunda Amerika'nın "ırkçı olmadığını" ancak "kutsanmış" olduğunu vurguluyor.

2011-2017 yılları arasında Güney Carolina valisi olarak görev yapan Haley, 2015 yılında Charleston'daki bir kilisede beyazların üstünlüğünü savunan bir kişinin dokuz kişiyi öldürmesinden sonraki günlerde Konfederasyon bayrağının eyalet binasından kaldırılması çağrısındaki rolüyle tanınıyor. Ancak bu karar, 2014'teki valilik adaylığı sırasında bayrağı savunmasının ardından geldi.

İç Savaş'ın nedenine ilişkin cevabını düzeltirken o ana atıfta bulundu.

Haley Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunu bir güneyli olarak söylüyorum, bunu Konfederasyon bayrağını eyalet binası arazisinden kaldıran güneyli bir vali olarak söylüyorum ve bunu ne kadar ilerlediğimizle gurur duyan bir Amerikalı olarak söylüyorum" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com