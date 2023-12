Haley, İç Savaş sorulduğunda kölelikten bahsetmediği için seçmen tarafından eleştirildi

Güney Carolina valisi olarak Konfederasyon bayrağının eyalet binasından kaldırılması çağrısında bulunan Haley, kalabalığa savaşın hükümetin insanların özgürlüklerine müdahale etmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

"Bence İç Savaş'ın nedeni temelde hükümetin nasıl yönetileceğiydi. Özgürlükler ve insanların neyi yapıp neyi yapamayacakları" diyen Haley, önümüzdeki ay yapılacak ön seçimler öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken Granit Eyaleti'ndeki beş etkinliğin ilki olan Berlin ziyaretinde konuştu.

Eski BM Büyükelçisi daha sonra seçmene İç Savaş'ın nedeninin ne olduğunu düşündüğünü sordu ve seçmen de "Başkanlığa aday değilim" yanıtını verdi.

Haley, "Bence konu her zaman hükümetin rolüne ve insanların haklarının ne olduğuna geliyor," diye ekledi. "Hükümetin insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için tasarlandığını düşündüğüm gerçeğinin her zaman arkasında duracağım. Hiçbir zaman tüm insanlar için her şey olması amaçlanmadı," diye ekledi.

Seçmen, cevabında kölelikten bahsetmediği için onu eleştirdi. Seçmen, "2023 yılında, bu soruya kölelik kelimesinden bahsetmeden cevap vermeniz beni hayrete düşürüyor" dedi.

"Kölelik hakkında ne söylememi istiyorsunuz?" Haley sordu.

"Soruma cevap verdiniz" diye karşılık verdi.

Katılımcılar alkışlarken Haley "Sıradaki soru" dedi.

Demokratlar ve Başkan Joe Biden'ın kampanyası sosyal medyada bu anı hızla değerlendirdi. Biden, kampanya hesaplarından biri tarafından paylaşılan görüşmenin videosuyla birlikte X'te "Bu kölelikle ilgiliydi" diye yazdı.

İç Savaş sırasında ayrılan ilk eyalet olan Güney Carolina'nın eski valisi olan Haley'nin konfederasyona karşı karmaşık bir kamuoyu duruşu var. CNN'den KFile'ın haberine göre, vali adayı olduğu 2010 yılında yerel bir aktivist grubuyla yaptığı röportajda eyaletlerin ABD'den ayrılma haklarını, Güney Carolina'nın Konfederasyon Tarihi Ayı'nı ve Konfederasyon bayrağını savunmuştu.

Eski BM Büyükelçisi ayrıca İç Savaşı, biri "gelenek" diğeri "değişim" olmak üzere farklı değerler için savaşan iki taraf olarak tanımladı.

2015 yılında Güney Carolina'nın Charleston kentinde tarihi bir Siyah kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı, Haley'i vali olarak Konfederasyon bayrağının 2000 yılında eyaletin Kongre Binası'nın kubbesinden indirilmesinden bu yana bulunduğu eyalet binası arazisinden kaldırılması çağrısında bulunmaya teşvik etti.

Kaynak: edition.cnn.com