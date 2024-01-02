'Hâlâ kelimelere dökemiyorum': Stephanie Travers F1 podyumuna çıkan ilk siyahi kadın olduğu 'gerçeküstü' anı anlatıyor

"İlk tepkim şu oldu: 'Emin misin? Doğru kişiyi bulduğunuzu sanmıyorum - bu ben değilim!" oldu." diye hatırlıyor. "Ama her şey çok hızlı gelişti ve ne olduğunu anlamadan podyuma çıktım."

Alışılageldiği üzere, Mercedes her yarış galibiyetinden sonra kendileri ve Mercedes'in isim ve teknik ortağı Petronas adına podyuma çıkıp Yapımcılar kupasını alması için bir takım üyesi seçiyor.

Pist kenarında sıvı mühendisi olarak çalışan Travers'ın seçilmesi, tarihte Formula 1 podyumuna çıkan ilk Siyah kadın olması açısından dokunaklı bir andı.

CNN'den Amanda Davies'e "Bunu hala kelimelerle ifade edemiyorum" diyor. "Benim için çok gerçeküstü bir andı ve kendim ve ailem için çok önemli bir olaydı. Ailemi önceden bilgilendirecek vaktim olmadı ama ailem sporu çok seviyor, bu yüzden evden izleyip çığlık atıyorlardı.

"Sonrasında kız kardeşim bana videolar gönderdi, onların tepkisini ve tüm dünyadan aldığım tepkiyi görmek kalbime dokundu ve Petronas'a ve Mercedes'e onları podyumda temsil etmeme izin verdikleri için çok müteşekkirim."

Yarıştan sonra uzun bir Instagram paylaşımında Hamilton, 7,000'den fazla başvuru arasından seçildiği ve "genç siyah çocuklara ve renkli çocuklara da yapabileceklerine inanmaları için ilham vermek" istediği için Travers'a övgüde bulundu.

Travers o anda tarihe geçtiğinin farkında olmadığını, ancak daha sonra bu kendisine söylendiğinde "tamamen nutkunun tutulduğunu" itiraf ediyor. "Duygular bana öylece geldi" diyor.

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Fanatik bir aile

Travers Zimbabve'nin başkenti Harare'de doğdu ve 10 yaşındayken ailesi İngiltere'ye taşınana kadar orada okula gitti.

Motor sporları fanatiği bir aileden geliyor ve anne babasının ve ağabeyinin 1990'ların başında komşu Güney Afrika'da düzenlenen F1 Grand Prix'leriyle ilgili anlattıkları hikayeleri hatırlıyor.

Hem babasının hem de büyükbabasının mühendis olması ve Travers'ın babasının mühendislik atölyesinde hızla bir tutku geliştirmesi de buna yardımcı olmuş.

"Yaşım ilerledikçe bu spora olan sevgim de arttı ve öyle bir noktaya geldim ki arkadaşlarımla bazı yarışlara gitmeye başladım" diyor. "Bu sporda çalışmak istediğimi gerçekten biliyordum."

Potansiyel olarak F1'e girebileceğini bilen Travers, kimya mühendisliği alanında uzmanlaşmaya karar verdi. Ancak sonuçta, F1'in rekabetçi yapısı sporda bir yer edinmenin kaçınılmaz olduğu anlamına geldiğinden, keyif aldığı bir kariyer bulmanın önemli olduğunu söylüyor.

Ancak Travers o zaman bile bir gün F1 podyumuna çıkacağını hayal ediyordu. Sonunda oraya ulaştığında, kendisi ve ailesinin uğruna çalıştığı her şeyin farkına vardı.

"O noktada duygularım beni gerçekten çok etkiledi," diyor. "Maske taktığım için oldukça şanslıydım, gözlerimdeki yaşları göremiyordunuz ama harika bir duyguydu ve diğer tarafta tüm ekiple birlikte olmak tamamen farklıydı.

"Ancak ekibin o anda yanımda olduğunu ve beni desteklediğini ve hepimizin o hafta sonu çok çalıştığımız galibiyeti kutladığımızı bilmek harika bir duyguydu ve bunu her iki taraftan da deneyimleyebildiğim için çok minnettarım."

'Doğru yönde bir adım'

Geçen yıl George Floyd'un ölümünün ardından, dünya çapında spor, ırksal eşitsizlik konusunda ne yaptığıyla ilgili bir hesaplaşmaya başladı.

F1 dünyada çeşitliliğin en az olduğu spor dallarından biri; hatta Hamilton bu spor dalında yarışan tek siyahi pilot. Onun varlığının, özellikle de bir gün bu sporda başarılı olmayı hayal eden genç Siyah çocuklar için önemi abartılamaz.

Travers şöyle diyor: "Spor izleyerek büyürken, televizyonda benim gibi birini görmenin bana verdiği ekstra itici güç Lewis oldu." "Eğer gerçekten kafama koyar ve çok çalışırsam bu spora girmemin mümkün olduğunu biliyordum - ve öyle de yaptım."

Gezegendeki en çok ses getiren sporculardan biri olan Hamilton'ın liderliğindeki Mercedes, F1'in sporu daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirme çabasının ön saflarında yer aldı. Geçtiğimiz sezon takım, "ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı durmak" amacıyla ikonik 'Silver Arrow' araçlarını siyaha boyadı.

Bu hamle, altı kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile motor sporlarının STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) konularında Siyah kökenli daha fazla gencin ilgisini çekmek ve nihayetinde onları yarış takımlarında veya diğer mühendislik sektörlerinde istihdam etmek için nasıl kullanılabileceğini araştırmaya adanmış bir araştırma ortaklığı olan Hamilton Komisyonu'nun kurulduğunu duyurmasından bir hafta sonra geldi.

Mercedes bu hamlenin takımdaki "çeşitliliği arttırmaya yönelik bir kamu taahhüdü" olduğunu söyledi.

O dönemde ekip, çalışanların "ekibimizdeki deneyim kapsayıcı bir deneyimdir" demesine rağmen, işgücünün sadece %3'ünün azınlık bir etnik gruba ait olduğunu ve çalışanların sadece %12'sinin kadın olduğunu söyledi.

Mercedes, bu eşitsizliği "olumlu eylem" ile ele alma niyetini ortaya koyduğunu ve "bunu yapma taahhüdünün geri döndürülemez olduğunu" söyledi.

Travers, "Bu ekibin bir parçası olmak harika bir duygu ve garaja girdiğim andan itibaren dahil edilmem benim için çok olumlu oldu" diyor.

"Podyuma çıkan ilk Siyah kadın olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Sporun geçen sezondan bu yana doğru yönde bir adım attığını hissediyorum ve gelecekte devreye girecek daha birçok değişiklik var ve umarım çeşitlilik ve kapsayıcılık önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişebilir.

"Bu bir gecede gelişecek bir şey değil ama kesinlikle benim ve pit şeridindeki diğer bazı mekanikerlerin orada olmasının bir bakış açısı ve doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum."

Travers, tarihe geçtiği andan sonra gelen kutusunun mesajlarla dolup taştığını, ancak birkaç tanesinin diğerlerinden daha fazla dikkat çektiğini söylüyor.

"Beni en çok etkileyenler, genç kızların artık gözlerini açtığımı ve kendileri gibi birinin F1'de böyle bir kariyer peşinde koştuğunu görebildiklerini söylemeleri oldu" diyor.

"Bunun gerçekleşmesi gerçekten kalbime dokundu."

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Kaynak: edition.cnn.com