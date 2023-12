Hakemler Novak Djokovic'in Avustralya Açık'ı neden kaçırmak zorunda kaldığını açıkladı

Hakimler yaptıkları yazılı açıklamada, Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'ın aşılanmamış Sırp yıldızın kamu sağlığı ve düzeni için risk oluşturabileceği endişesiyle Djokovic'i ülkeden çıkarmasının mantıksız olmadığını belirtti.

Kararda, Djokovic'in varlığının aşı karşıtı protestoları teşvik edebileceği ve bunun da Covid-19'un yayılmasına yardımcı olabileceği çıkarımının bakana açık olduğu belirtildi.

Ayrıca bakanın kararının, yıldızın aşı olup olmama konusunda kararsız olan insanlar üzerindeki olası etkisini de içerdiğini belirttiler.

"İkinci grup üzerindeki olası etki sağduyu ve insan deneyiminden kaynaklanıyor: İkonik bir dünya tenis yıldızı, genç ya da yaşlı her yaştan insanı etkileyebilir, ama belki de özellikle gençleri ve etkilenmeye açık olanları onu taklit etmeleri için etkileyebilir. Bu hayal ürünü değildir; kanıta da ihtiyacı yoktur" denildi.

Açıklama Avustralya Açık tarihinin en tartışmalı olaylarından birini sona erdirdi.

Dünyanın 1 numaralı erkek oyuncusu, mahkemenin göçmenlik bakanının vizesini iptal etme kararında hata bulamamasının ardından yarışma arifesinde ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Djokovic'in vizesi ikinci kez iptal edilmiş oldu - ilki 5 Ocak'ta Avustralya'ya varışından birkaç saat sonra, Avustralya Sınır Gücü (ABF) görevlilerinin, tüm yeni gelenlerin tamamen aşılanması gerektiğini belirten kurallardan muaf tutulduğu iddiasını reddetmesiyle gerçekleşti.

Djokovic, daha önce geçirdiği Covid enfeksiyonunun muaf olduğu anlamına geldiğini söyledi, ancak federal kurallara göre bu yeterli değildi ve bir göçmenlik tesisinde gözaltına alındı.

Konu mahkemeye taşındı ve tek bir yargıç, avukatlarına danışması için yeterli zaman verilmediği için kararın "mantıksız" olduğuna hükmetti. Djokovic gözaltından serbest bırakıldı ve 21. grand slam şampiyonluğunu elde etme umuduyla Melbourne Park'ta antrenmanlarına devam etti.

Ancak günler sonra hükümet, aşılanmamış oyuncunun kamu sağlığı ve düzeni için bir tehdit oluşturduğunu belirterek vizesini tekrar iptal etmek için müdahalede bulundu. Konu bir üst mahkemeye havale edildi ve üç yargıç geçtiğimiz Pazar günü toplandı.

Djokovic'in hukuk ekibi bakanın kararının esasını tartışmadı, sadece ülkenin göç yasası uyarınca yetki hatası yaptığını iddia etti.

Pazar günü hakimler herhangi bir hata olmadığına hükmetti ve Djokovic ülkeden ayrılmayı kabul etti.

Oyuncu yaptığı açıklamada karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" ancak mahkemenin kararına saygı duyduğunu söyledi. O gece Melbourne'den ayrılarak Sırbistan'a doğru yola çıkan Djokovic burada kahramanca karşılandı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avustralya'nın yıldıza yaptığı muamelenin "skandal" olduğunu söyledi. Brnabic Çarşamba günü CNN'e verdiği demeçte Djokovic'in neden aşılanmadığını bilmediğini ancak Djokovic'in aşı karşıtı olduğuna inanmadığını söyledi.

"Aşı olmak isteyen insanların aşılanmasını destekliyor. Bu yüzden onu aşı karşıtı olarak görmüyorum" dedi.

Pazar günkü kararın hemen ardından bir açıklama yapan Djokovic'in ailesi kararı siyasete bağladı.

Açıklamada, "Bu sadece bir spor meselesi ve Novak'ın on yıldır domine ettiği sezonun ilk grand slam'inde oynamak değil, aynı zamanda spordan daha öncelikli olan tüm çıkarlar da siyasettir" denildi.

Avustralya yasalarına göre Djokovic üç yıl boyunca ülkeden men edilebilir, ancak İçişleri Bakanı Karen Andrews bir muafiyeti göz ardı etmedi. Bakan bu hafta başında yaptığı açıklamada "Her türlü başvuru esasına göre incelenecektir" dedi.

Salı günü Tennis Australia, vize anlaşmazlığının turnuvadaki oyuncuların dikkatini dağıtmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada "Bunun tüm oyuncular üzerindeki etkisinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" denildi. "Her zaman alınacak dersler vardır ve her yıl yaptığımız gibi planlamamızı bilgilendirmek için hazırlık ve uygulamalarımızın tüm yönlerini gözden geçireceğiz. Bu süreç her zaman Avustralya Açık şampiyonları kupalarını kaldırdıktan sonra başlar."

Grand slam 31 Ocak'ta sona eriyor.

Kaynak: edition.cnn.com