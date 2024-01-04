Hak grupları Bahreynli aktivist için F1'i harekete geçmeye çağırıyor

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu gruplar düzenledikleri basın toplantısında Yusuf'un iddialarının soruşturulmaması nedeniyle F1 takviminin 2019 Bahreyn ayağının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Yusuf, sosyal medyada yarış aleyhinde konuştuğu için gözaltına alındığını ve dövüldüğünü söylerken, Bahreyn hükümeti bunu reddediyor.

Uluslararası Af Örgütü de Çarşamba günü "ülkenin acımasız insan hakları sicilini" vurgulayan bir açıklama yayınladı.

Hak örgütleri ayrıca başta Britanyalı Lewis Hamilton olmak üzere pilotları bu hafta sonu yapılacak yarışı boykot etmeye çağırdı.

Ne 2018 şampiyonu Hamilton ne de diğer sürücüler endişeleri kamuoyu önünde dile getirmedi. Hamilton'ın Cuma gecesi yapılacak ilk sıralama turunda yarışması bekleniyor.

Ezeli rakibi Sebastian Vettel'in yanı sıra 17 Mart'ta Melbourne'de düzenlenen sezon açılışını kazanan Fin Valtteri Bottas'ın da Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yarışması bekleniyor.

Taciz iddiaları

Bahreynli eski bir devlet memuru olan Yusuf, İngiliz Guardian gazetesinde 2017 Bahreyn Grand Prix'sinden bir hafta sonra hapse atılmasından bu yana "dövüldüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını" yazdı.

Beş gün hapis yattıktan sonra dayak ve tecavüz tehditlerinin ardından zorla itirafname imzaladığını söyledi.

Yusuf, kendisinin ve birçok yurttaşının motor sporları festivalini "zulüm ve baskıya karşı mücadelemizde çektiğimiz acıların yıllık bir hatırlatıcısından başka bir şey değil" olarak gördüğünü söyledi.

Yusuf, devam eden tutukluluğunun "her anının", "ifade özgürlüğüne bağlılıklarını terk eden ve adaletsizliğin kendi adlarına işlenmesine izin veren Formula 1'in itibarını lekelediğini" söylüyor.

Bahreyn hükümeti, Yusuf'un tutukluluğunun spor müsabakası ile ilgili aktivizmle değil, "terör suçları" ile ilgili olduğunu söylüyor.

"Najah Yusuf hiçbir şekilde F1 ile ilgili yorumlarından dolayı suçlanmamış ya da itham edilmemiştir. Bayan Yusuf ciddi terör suçlarından hüküm giymiştir. Yargılamasının hiçbir aşamasında Yusuf'un savunması, ifade özgürlüğü ya da F1'i protesto etme hakkının ihlal edildiğini iddia etmemiştir. Bu davayı sporla ilişkilendirme girişimleri, adaleti yıkmak için geriye dönük ve yanıltıcı bir girişimdir." CNN tarafından alınan bir hükümet açıklaması.

Hükümet ayrıca Yusuf'un iddialarını "açıklığa kavuşturmak" için F1 ile birlikte çalıştığını ve "bu sürecin hiçbir aşamasında, yanlış bilgilendirilmiş tekrarlarına rağmen, Bayan Yusuf'un iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmadığını" söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü küresel girişimler direktörü Minky Worden CNN'e yaptığı açıklamada Yusuf'a yöneltilen terör suçlamalarını "diğer insan hakları aktivistleri ve gazetecilerin terörist olarak adlandırıldıkları, hapse atıldıkları ve sıklıkla işkenceye maruz kaldıkları durumlarda gördüğümüz bir taktik" olarak nitelendirdi.

Formula 1'in insan haklarına bağlılık beyanı, "kendi faaliyetlerimiz ya da iş ilişkilerimizin bir sonucu olarak dahil olabileceğimiz her türlü fiili ya da potansiyel olumsuz insan hakları etkilerini, uygun olduğunda gerekli özeni göstererek tespit etme ve değerlendirme" taahhüdünde bulunuyor.

F1: Taleplerde 'Sürpriz'

Aralarında Bahreynli örgütlerin de bulunduğu hak grupları koalisyonu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'a ortak bir mektup göndererek yarış organizasyonunu Yusuf'un durumunu araştırmak üzere "üst düzey bir heyet" göndermeye ve onu ve Bahreyn'deki diğer vicdan mahkumlarını ziyaret etmeye çağırdı.

F1'den CNN'e e-posta ile gönderilen bir açıklamada, kampanyacıların "Formula 1'den Bayan Yusuf'u ziyaret etmesini talep etmeleri karşısında duyulan şaşkınlık" ifade edildi.

"Kampanyacılarla yapılan son görüşmelerde bu talepler hiç gündeme gelmedi, hatta onlar, bir araya geldiğimizde kendilerine özetlediğimiz özel eylemleri ve attığımız sonraki adımları desteklediler.

"Hepimiz şu anda kamuoyu önünde daha fazla yorum yapmanın yararlı olmayacağı konusunda mutabık kaldık. Her yerde uluslararası kabul görmüş insan haklarına saygı gösterme ve kimsenin ifade özgürlüğü nedeniyle cezai işlemle karşı karşıya kalmamasını sağlamak için destekçilerle iletişim kurma taahhütlerimiz doğrultusunda bu taahhütlere bağlı kaldık."

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Worden, Formula 1'in Bahreynli yarış karşıtlarının karıştığı hak ihlallerine karşı çıkma konusunda ahlaki bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Worden basın açıklamasında "Bahreyn yarışın Bahreyn'de yapılmasına karşı çıkanlara karşı baskıyı arttırırken Formula organizatörleri yarışların tanıtımını ve ihtişamını kullanırken bunu görmezden gelmemelidir" dedi.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl Guardian 'a yaptığı açıklamada Yusuf'un kötü muamele iddialarının ciddiye alındığını ve Özel Soruşturma Birimine (SIU) havale edildiğini ve Yusuf'un mahkumiyetinin "Bahreyn mahkemelerini ilgilendiren bir mesele" olduğunu söyledi.

"Krallıktaki tüm bireylere ceza adaleti sistemi içinde adil ve eşit muamele garanti edilmektedir" dediği aktarıldı.

Huzursuzluğun ortasında önceki iptal

Yarış 2011 yılında, Arap Baharı protestolarının küçük ada ülkesinin büyük bölümünü sarması ve şehrin ünlü İnci Anıtı'nı merkez almasının ardından iptal edildi. Ertesi yıl hükümet karşıtı protestolar GP'yi durdurmayı başaramamış, yakındaki caddeler yanan lastikler ve çöplerle kapatılmış olsa da yarış devam etmişti.

2019'daki yarışı çevreleyen öfke, Orta Doğu ada ülkesinde spor ve insan haklarını ilgilendiren ikinci vaka.

Geçtiğimiz Kasım ayında, gördüğü işkencenin ardından 2014 yılında Bahreyn'den kaçtığını ve Avustralya'da mülteci statüsü kazandığını söyleyen futbolcu Hakeem al-Araibi, Interpol'ün uluslararası bir tutuklama emri olan "kırmızı bülten" çıkarmasının ardından balayındayken Bangkok havaalanında tutuklanmıştı.

Uluslararası baskılar Tayland'ı yumuşamaya ve kendisini Avustralya'ya geri göndermeye zorlamadan önce üç ay boyunca Tayland'da bir hapishanede çürüdü. Bahreyn El-Araibi'nin işkence gördüğü iddialarını reddetti.

Dünyanın en popüler motor sporu olan Formula 1, kendi tahminlerine göre 2018 sezonunda 490 milyondan fazla tekil izleyiciye ulaşmıştır.Editörün notu: Bu haber Bahreyn hükümetinden gelen yanıtı içerecek şekilde güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com