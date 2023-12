Haftaya akıllıca başlayın: Beytüllahim'de Noel, Trump ceza davası, Wisconsin haritaları, Elijah McClain, Prag yasta

İşte Haftanıza Akıllıca Başlamak için bilmeniz gereken diğer şeyler.

Gelen kutunuzda '5 Şey' alın

- En son manşetleri takip etmeden gününüz başlamıyorsa, sizi yeni favori sabah düzeltmenizle tanıştırmamıza izin verin. '5 Şey' haber bülteni için buradan kaydolun.

Geçen hafta sonu

- Noel yaklaşırken Beytüllahim'in ziyaretçilerle dolup taşması gerekirdi. Ancak bu yıl İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan şehir neredeyse terk edilmiş durumda. Yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında şiddetli çatışmalar sürerken yerel liderler kutlamaları azaltma kararı aldı.- Yüksek Mahkeme, özel danışman Jack Smith'in Donald Trump'ın görevdeyken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle federal kovuşturmadan muaf olup olmadığına ilişkin tartışmaların hızlandırılması talebini reddetti. Trump, başkanlık dokunulmazlığı kapsamında korunduğunu savunarak federal temyiz mahkemesinden davayı düşürmesini talep etti.- Wisconsin Yüksek Mahkemesi, eyaletin Cumhuriyetçilere avantaj sağlayan yasama haritalarının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve 2024 seçimleri için yeni çizgiler çizilmesini emretti. Önemli bir savaş alanı olan eyaletteki 4-3'lük karar, 2024 seçimleri için önemli sonuçlar doğuruyor.- İki sağlık görevlisi, Ağustos 2019'da Colorado'nun Aurora kentinde polis tarafından etkisiz hale getirilen ve ketamin enjekte edilen 23 yaşındaki siyahi Elijah McClain'in ölümünde ihmali cinayetten suçlu bulundu. Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec suçsuz olduklarını savunmuştu.- Çek Cumhuriyeti, Prag'daki Charles Üniversitesi'nde ülke tarihinin barış zamanındaki en kötü silahlı saldırısında 14 kişinin ölmesi ve onlarca kişinin yaralanmasının ardından ulusal yas günü ilan etti. Ülke genelinde çanlar saldırının kurbanları için çaldı.

Önümüzdeki hafta

PazartesiDünyanındört bir yanında kutlama yapan herkesemutluNoeller! Kutlamalara katılan Ukrayna, 25 Aralık'ta ilk resmi Noel tatilini kutlayacak ve Noel'i 7 Ocak'ta kutlayan Putin'e bağlı Rus Ortodoks Kilisesi'nin geleneklerinden daha da uzaklaşacak. Ukrayna parlamentosu yaz aylarında yaptığı oylamada, Ukrayna'nın "7 Ocak'ta Noel kutlamasını dayatan Rus mirasını terk etmesine" ve Ukraynalıların "kendi gelenekleri (ve) tatilleriyle kendi hayatlarını yaşamalarına" yardımcı olmak için tatilin yerini değiştirdi.

Salıİngiltere 'de boş hediye kutularıyla ya da birinin yüzüne yumruk atmakla hiçbir ilgisi olmayan resmi bir tatil olan Boxing Day ve ABD'de Afro-Amerikan kültürünü kutlayan yedi günlük din dışı bir tatil olan Kwanzaa'nın başlangıcı.

FAA'ya göre Salı gününün de Noel haftasının en yoğun seyahat günlerinden biri olması ve 41.000'den fazla uçuşun yolcuları tatil yerlerinden geri taşıması bekleniyor.

ÇarşambaGeçenhafta Başkan Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador arasında ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizini ele almak üzere yapılan telefon görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall'ın Meksikalı yetkililerle daha ileri adımları görüşmek üzere Meksika'ya gitmesi bekleniyor. 2024'te Biden için bir güvenlik açığı olmaya devam eden sınır güvenliği, Senato müzakerecilerinin yönetimin ulusal güvenlik ek talebine bağlı bir göçmenlik anlaşmasına varmaya çalışmasıyla bu ay ön plana çıktı. Bu görüşmelerin tıkanması, Biden'ın yılsonundan önce Ukrayna ve İsrail'e ek yardım sağlamasını engelledi. Beyaz Saray'ın talebi sınır güvenliği için 14 milyar dolar da içeriyordu.

PerşembeSpaceX28 Aralık'ta çift yönlü bir uçuş planlıyor. Elon Musk'ın yeniden kullanılabilir roket şirketi, ABD ordusunun gizli X-37B robotik uzay uçağını Falcon Heavy roketiyle yörüngeye fırlatmayı umuyor. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki dört saatlik fırlatma penceresi saat 19:00'da açılıyor. Birkaç saat sonra Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde SpaceX, Falcon 9 roketiyle 21 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine fırlatmayı planlıyor. Kalkışın TSİ 21:09'da yapılması hedefleniyor.

One Thing: 2023'te KaçırılanlarBuhaftaki One Th ing podcast'indeCNN muhabirleri ve muhabirleri 2023'ün az konuşulan bazı hikayelerine bakıyor ve 2024'te hangi temaların ve eğilimlerin önemli konuşma noktaları olabileceğini inceliyor. Buradan dinleyebilirsiniz.

2023: Fotoğraflarla Yıl

CNN Digital'in 2023: Resimlerle Yıl, Aralık ayı boyunca haftalık olarak güncellenecek interaktif bir fotoğraf galerisidir, bu nedenle sık sık kontrol ettiğinizden emin olun.(Editörün notu:Bazı görüntüler grafiktir. İzleyicinin sağduyulu olması tavsiye edilir)

Eğlence dünyasında neler oluyor

TV ve yayın akışı46. yıllık Kennedy Center Onur Ödülleri Çarşamba günü saat 21:00'de CBS'de yayınlanacak. 2023 yılının onur konukları arasında komedyen ve sunucu Billy Crystal, soprano Renée Fleming, şarkıcı-söz yazarı-yapımcı Barry Gibb, rapçi, şarkıcı ve oyuncu Queen Latifah ve şarkıcı Dionne Warwick yer alıyor. Latifah bu prestijli törende onurlandırılan ilk kadın rapçi oldu.

Yeni stop-motion animasyon dizisi "Pokémon Concierge" Perşembe günü Netflix'e geliyor. Çeşitli video oyunları, filmler ve anime serilerinin aksine, bu Pokémonlar bir savaş değil, huzurlu bir tesiste küçük bir TLC arıyorlar.

SinemalardaNoelgişede yoğun bir gün olarak şekilleniyor. İlk olarak Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins ve Danielle Brooks'un rol aldığı 1985 tarihli klasiğin müzikal yeniden çevrimi "The Color Purple" var. (Film, CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir parçası olan Warner Bros Pictures'ın bir yapımı).

İhtiyacınız olan şey hızsa, yönetmen ve yapımcı Michael Mann'ın başrollerini Akademi Ödülü adayı Adam Driver ve Akademi Ödülü sahibi Penelope Cruz'un paylaştığı "Ferrari" beyaz perdeye geliyor. Driver efsanevi otomobil üreticisi Enzo Ferrari'yi, Cruz ise eşi Laura Garello Ferrari'yi canlandırıyor.

Son olarak, "The Boys in the Boat" Washington Üniversitesi'nin kürek takımının 1930'lardaki hikayesini, Depresyon dönemindeki başlangıçlarından 1936 Berlin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmalarına kadar anlatıyor. Filmin başrolünde Joel Edgerton yer alıyor ve George Clooney tarafından yönetiliyor. "Chariots of Fire "ı küreklerle düşünün ...

Sporda neler oluyor

Bir bakışta...Noel'in gerçek anlamı nedir? Görünüşe göre spor. Pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren izlenecek maç sıkıntısı yaşanmayacak.

NFL'de Las Vegas Raiders ile Kansas City Chiefs karşılaşacak, ardından New York Giants ile Philadelphia Eagles ve Baltimore Ravens ile San Francisco 49ers maçları oynanacak. Kuzgunlardan bahsetmişken(bir daha mı?), AFC'de playoff yerini şimdiden garantileyen tek takım onlar. NFC'de ise San Francisco 49ers, Dallas Cowboys ve Philadelphia Eagles sezon sonrasına gitmeyi garantiledi.

NBA programında yer alan beş karşılaşma ile basketbol da bir başka Noel geleneği: Milwaukee Bucks - New York Knicks, Golden State Warriors - Denver Nuggets, Boston Celtics - Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers - Miami Heat ve Dallas Mavericks - Phoenix Suns.

Ve Salı'dan Cumartesi'ye kadar her gün oynanacak birden fazla maçla kolej futbolu bowl sezonunun tam ortasındayız.

Daha fazla spor haberi için CNN Sports'un yanı sıra CNN gibi Warner Bros Discovery'ye ait olanBleacher Report'a da göz atabilirsiniz.

Test zamanı!

CNN'in Tatil Testine katılın! Dünyanın dört bir yanından eğlenceli ve büyüleyici gelenekleri öğrenin. Ne kadar başarılı olacaksınız?

Benimle oyna ...

'Have Yourself a Merry Little Christmas'Ne? Wham! 'i mi yoksa Mariah Carey'i mi bekliyordunuz?(İzlemek için buraya tıklayın)

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com