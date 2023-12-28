Haftanın görünümü: Renkli bir Olsen ikizi!

Bugünlerde ikizlerin gardırobu daha incelikli olsa da daha az etkili değil. Ödüllü moda tasarımcıları (2006'da lüks marka The Row'u kurdular) sektörlerinin resmi olmayan tamamen siyah üniformasına bağlılar, ara sıra kahverengi, beyaz, lacivert veya gri için bir istisna yapıyorlar. Şimdiye kadar.

Bu haftanın başlarında Mary-Kate gerçekten teknik renklere sahip bir görünümle görüntülendi: itfaiye aracı kırmızısı bir trençkot, altın-kırmızı şal ve bir çift metalik altın mokasen ayakkabı.

Bu, kız kardeşlerin tek renkli gardırobundan önemli bir sapma. Kime sorduğunuza bağlı olarak, hımbıl siyah tam boy paltoları ve yorgan büyüklüğündeki eşarpları sofistike, zahmetsiz giyinmenin kusursuz bir formülü - ya da bir şaka konusu. "Bu bir elbise değil, elektrikli bir battaniye," diyor 2014 Saturday Night Live skecinde Mary-Kate'i taklit eden aktör Zooey Deschanel. "Donuyorum, her zaman. Ama onu çöpte buldum."

Pek çok kişi tarzlarındaki dramatik değişimin ardındaki nedenler üzerine spekülasyonlar yaptı. İlgi odağı oldukları bir çocukluk dönemini birbirinin aynı renklerde kıyafetler giyerek geçirdikten sonra, rahatlık ve seçkinliğe öncelik vererek temsiliyetlerini geri mi alıyorlar?

Peki ama neden tamamen siyah? Belki de bu, çocuk oyunculardan yeni tasarımcılara geçişlerine otorite kazandıran bir yeniden markalaşma taktiğiydi. Japon tasarımcı Yohij Yamamoto'nun bir keresinde "Siyah aynı anda hem mütevazı hem de kibirlidir," dediği söyleniyor. "Siyah tembel ve kolaydır - ama gizemlidir." Mahremiyetleriyle ünlü Olsen ikizlerini çevreleyen pek çok gizem var.

Aynı soğukluk, uzman terzilik ve kaliteli kumaşlar sayesinde istikrarlı bir şekilde kült bir takipçi kitlesi oluşturan The Row'un da özünde yer alıyor. Kendall Jenner ve Zoe Kravitz gibi kullanıcılar desteklerini kendi sosyal medya hesaplarından duyurmaya hevesli olsalar da, markanın Instagram sayfasında (çoğunlukla moodboard görüntüleri, podyum fotoğrafları ve tek tük dergi editoryalleri ile dolu) hiçbir ünlünün onayı yer almıyor.

Mary-Kate'in göz alıcı altın mokasenleri (ve ateşli görünümünün geri kalanı) görünüşe göre The Row'un marka ve ethosuna ters düşüyor. Bazı moda fanatikleri için bu durum bir yön değişikliğine işaret ediyor olabilir. Ya da, gerçekten başardıkları anlamına mı geliyor? Ellerinde beş CFDA ödülü, Paris Moda Haftası programında bir yer ve ayaklarına kapanan sektör eleştirmenleri varken, belki de Olsen ikizleri ya da en azından Mary-Kate, ellerini gevşetmekten mutludur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com