Hafta sonu fırtınası Kuzeydoğu ve Atlantik'in orta kesimleri için yaklaşık 2 yıldır ilk kez kar şansı sunuyor

Ancak fırtınanın gelişine daha beş gün varken, bu bölgelerin hangi kısımlarının kar göreceğini ya da ne kadar yağacağını söylemek için henüz çok erken. Bu sonuçlar büyük ölçüde fırtınanın zamanlamasına, yoğunluğuna ve izleyeceği yola bağlı olacaktır ki bu da fırtınadan sorumlu sistemin ABD'nin Batı Kıyısı açıklarında binlerce mil uzakta olduğu düşünüldüğünde hala oldukça belirsizdir.

Bilinen tek şey, El Niño kışına özgü aktif bir Pasifik fırtına izinin önümüzdeki hafta boyunca ABD'de bir dizi fırtına göndereceği ve Doğu Kıyısı'ndaki ülkenin en kalabalık bölgelerinden bazılarında bu kış şimdiye kadarki en etkili kar olasılığını sunacağıdır.

Potansiyel kış havasından sorumlu sistem önce Cuma günü ABD'nin güney yarısını geçecek, ardından hafta sonu boyunca Doğu'ya doğru ilerleyecek.

Güney'in büyük bölümünde bu serin bir yağmur anlamına gelecektir. Aşırı sıcak ve yağmursuz geçen bir yazın ardından hala kuraklık çeken Doğu Teksas, Louisiana ve Güney Mississippi, büyük ölçüde faydalı olacak yağmur için hedef tahtasında yer alıyor.

Yağmur Perşembe akşamı Teksas'ın doğusunda başlayacak ve fırtınanın doğuya doğru ilerlemesiyle Güneydoğu'yu ve Atlantik'in ortalarını zamanla etkisi altına alacaktır. Bu fırtına Güney'de, özellikle de Salı ve Çarşamba günleri başka bir yağışlı sistem tarafından ıslatılan bölgelerde sel sorunlarına neden olabilir.

Güneydoğu'yu terk ettikten sonra fırtınanın kesin rotasına olan güven azalıyor. Salı günü tahmin modelleri, etkili bir fırtınanın Atlantik ortası ve Kuzeydoğu'dan geçeceği ve soğuk havanın olduğu yerlere önemli ölçüde kar yağdıracağı konusunda hemfikirdi, ancak ne kadar kar yağacağı ve nereye düşeceği konusunda farklılıklar vardı.

Hava Tahmin Merkezi, "Şiddetli yağışlar önümüzdeki hafta sonu Güneydoğu/Orta Atlantik ve muhtemelen Kuzeydoğu'ya yayılacak ve alçağın kuzeyinde ve batısında yoğun kar potansiyeli artacak" dedi. "Bazı büyük Doğu Kıyısı şehirleri için kesin miktarlar ve yağış türü bu noktada oldukça belirsizdir, ancak izlenmesi gerekir."

Önemli kar yağışı için en yüksek güven, Appalachians'ın yüksek rakımlı bölgelerinde ve Pennsylvania'nın merkezi de dahil olmak üzere Kuzeydoğu'nun iç kesimlerindeydi.

Beklenen yoğun yağışla birlikte, özellikle Washington DC'den Boston'a kadar uzanan yüksek nüfuslu I-95 koridoru boyunca, yağışın nereye kar, nereye yağmur olarak düşeceği önemli bir soru olacaktır.

Eğer bu bölgeye bir santim bile kar yağarsa, bazı büyük şehirlerde iki yıla yaklaşan kar yağmama serisi sona erecek.

New York tek bir takvim gününde bir santim kar yağması için yaklaşık 700 gün bekledi. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 2023yılının tamamında Central Park'a sadece 2,3 inç kar yağdı ve bu daşehrin en az kar yağan takvim yılı olarak kayıtlara geçti. Aynı durum Philadelphia ve DC bölgesindeki Dulles Uluslararası Havaalanı için de geçerliydi.

Kuzeydoğu'nun yağışsız geçtiği söylenemez. Aralık ayının ortalarında güçlü ve ölümcül bir kıyı fırtınası yüz binlerce kişinin elektriğini kesmiş ve bölge genelinde şiddetli selleri tetiklemişti.

Ancak hava, gezegeni ısıtan fosil yakıt kirliliği nedeniyle küresel sıcaklıklar arttıkça daha yaygın hale gelen kar yağışları için çok sıcaktı.

ABD'nin büyük bölümü ortalamanın üzerinde sıcak bir Aralık ayı geçirdi. Daha yüksek sıcaklıklar kar yağışının daha zor olduğu anlamına geliyordu. Sonuç olarak, NOAA verilerine göre kar örtüsü ya da karla kaplı arazi miktarı Kuzey Amerika 'da 2005 yılından bu yana en düşük seviyede.

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Kaynak: edition.cnn.com