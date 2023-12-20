Haberlere göre Real Madrid, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappé için 188 milyon dolarlık teklif sundu

CNN, L'Equipe'in ya da Le Parisien'in haberlerini bağımsız olarak doğrulayamamıştır.

PSG sportif direktörü Leonardo, kulübün Real Madrid'den gelen ilk teklifi geri çevirdiğini söyledi.

RMC Sport'a konuşan Leonardo, "Evet, Real'e sözlü olarak hayır dedik," dedi. "Kimse geri çekilmiyor. Eğer birisi ayrılmak isterse ve şartlarımız yerine getirilirse, göreceğiz."

"Teklifin Kylian'ın bugünkü değerinden çok uzak olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu paranın bir kısmını Monaco'ya borçluyuz ve teklifin yeterli olmadığını düşünüyoruz.

"Bizim pozisyonumuz her zaman Kylian'ı tutmak ve sözleşmesini uzatmak oldu, hedefimiz her zaman buydu ve hala da bu."

22 yaşındaki Dünya Kupası galibi, Paris kulübüne AS Monaco'dan ilk olarak 2017'de kiralık olarak katıldı ve anlaşma 2018'de kalıcı hale getirildi.

Fransız oyuncunun PSG ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor ve henüz bir sözleşme uzatma anlaşması imzalamadı.

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Ne PSG, ne Real Madrid ne de Mbappé'nin avukatları CNN tarafından arandığında yorum yapmak için hemen ulaşılamadı.

Mbappé PSG formasıyla 174 maçta 133 gol attı ve geçen sezon 27 golle Ligue 1'in en golcü oyuncusu oldu.

Bu ayın başlarında PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi'nin PSG'ye gelişinin Mbappé'yi kulüpte kalmaya ikna edeceğini umduğunu söyledi.

Al-Khelaifi bir basın toplantısında "Bence herkes Kylian'ın geleceğini biliyor - kazanmak istiyor, kupalar kazanmak istiyor," dedi.

"Bunu kamuoyu önünde de söyledi, rekabetçi bir takıma sahip olmak istiyor ve biz de dünyanın en rekabetçi takımına sahibiz. Artık onun için hiçbir mazeret yok - kalmaktan başka bir şey yapamaz."

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Kaynak: edition.cnn.com