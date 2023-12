Haberlere göre Lady Gaga, Ridley Scott'ın yeni Gucci cinayeti filminde rol alıyor

Deadline'ın haberine göre, gerçek adı Stefani Germanotta olan "Born This Way" hit sanatçısı, bir sonraki projesi için usta yönetmen Ridley Scott ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

"Alien", "Blade Runner" ve "Gladiator" gibi gişe rekorları kıran filmleri yöneten Scott, Gucci modaevinin eski başkanı Maurizio Gucci'ye düzenlenen suikastı beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

CNN yorum için Gaga'nın temsilcileriyle temasa geçti.

Filmin senaryosu Sara Gay Forden'ın "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitabına dayanıyor. Şirketin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci, 1995 yılında ofisinin merdivenlerinde öldürülmeden önce İtalyan modaevinin başındaydı.

İtalyan-Amerikalı olan Gaga, Gucci'nin suikastı düzenlemekten suçlu bulunan eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandıracak. Moda patronundan iki çocuğu olan İtalyan sosyetik, 2016'da serbest bırakılmadan önce 18 yıl hapis yatmıştı.

33 yaşındaki şovmen ekrana çıktığından beri eleştirmenlerin beğenisini kazandı. New York doğumlu yıldız beyazperdedeki ilk çıkışını 2013 yapımı Amerikan aksiyon istismar filmi "Machete Kills" ile yaptı.

Gaga 2015 yılında Ryan Murphy'nin popüler antoloji dizisi "American Horror Story "nin beşinci sezonunda oyunculuk yeteneğini sergiledi: Hotel" dizisinde oynadı. Kötü kalpli Kontes rolündeki muhteşem performansı ona Mini Dizi veya Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Müzik tarihinin en çok satan sanatçılarından biri olan Gaga için 2019, "A Star Is Born" filminde Bradley Cooper'la birlikte oynadığı rol sayesinde kariyerinin belki de en başarılı yılı oldu. Şubat ayında 91. Akademi Ödülleri'nde Shallow adlı şarkıyı yazarak En İyi Özgün Şarkı Oscar'ını kazandı.

Kabul konuşması sırasında "Eğer evinizde, koltuğunuzda oturuyor ve şu anda bunu izliyorsanız, söylemem gereken tek şey bunun zor bir iş olduğudur" dedi. "Uzun bir süre çok çalıştım ve bunun kazanmakla ilgisi yok, bunun pes etmemekle ilgisi var. Eğer bir hayaliniz varsa, onun için savaşın."

Scott son olarak başrollerinde Christopher Plummer, Michelle Williams ve Mark Wahlberg'in yer aldığı suç gerilimi "All the Money in the World "ü yönetti. Bu film 1973 yılında J. Paul Getty'nin torununun kaçırılmasını konu alıyordu.

