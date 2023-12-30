Gustav Klimt'in mirası ve kalıcı 'Öpücük'ü

Günümüzde Klimt Villa olarak bilinen bina, yüzyılın başında inşa edilmesinden bu yana önemli değişiklikler geçirmiştir.

Ancak içerideki odalar, tarihi fotoğraflara dayanılarak orijinal düzenlerine göre restore edilmiştir. Klimt'in eskizleri, Japon ahşap blok baskıları ve Afrika heykelleri, yeniden üretilmiş Art Nouveau mobilyaların yanında yer alıyor.

Dışarıdaki bahçeden gelen ışıkla dolan orijinal stüdyo, sanatçıyı çalışırken hayal etmenizi sağlıyor. Klimt'in koyu mavi ressam önlüğü - iri bir adam için dökümlü bir giysi - burada tuttuğu yatağın üzerine örtülmüştür. Ressamın 1912 yılında çekilmiş samimi bir fotoğrafı, onu çok sevdiği kedilerinden birini tutarken sırıtırken gösteriyor.

Kilmt'in daha iyi bilinen iki eserinin reprodüksiyonları da sergileniyor, ancak ikisi de "Öpücük "ün dünya çapındaki ününe erişemiyor.

Sanatsal bir miras

"Öpücük" dünyanın en tanınmış sanat eserlerinden biri haline gelmiştir. Klimt Villası'ndan sadece birkaç mil uzaklıktaki Viyana Belvedere Müzesi'nde yer alan başyapıt, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Müze, ressamın ölümünün yüzüncü yılı anısına bir etkinlik programı hazırlıyor. Viyana da öyle. Kent genelinde Klimt ve eserleri hakkında düzinelerce sergi ya devam ediyor ya da açılması planlanıyor.

Gustav Klimt'in mirası

Ancak ressamın yaşamı bu yıl Viyana'da onurlandırılan tek yaşam değil. Wiener Moderne (ya da "Viyana Modernizmi") dönemini tanımlayan diğer üç yaratıcı dev - mimar Otto Wagner ve sanatçılar Egon Schiele ve Koloman Moser - de 1918'de hayata veda etti.

Dördü de zaten canlı bir sanat merkezi olan Viyana'da dikkate değer bir miras bıraktı. Yine de en çok para kazandıran isim Klimt oldu. Belvedere'de küratörlük yapan Franz Smola'ya göre, "Öpücük" yakın zamanda satışa sunulmayacak olsa da, ressamın diğer eserleri son yıllarda yüksek fiyatlara alıcı buldu.

Smola bir e-posta röportajında, "Klimt'in eserleri her zaman en yüksek fiyat kategorilerinde yer aldı - bu durum sanatçının yaşamı boyunca zaten böyleydi," dedi. "Klimt'in portreleri son derece pahalıydı (ve) başka hiçbir ressam, Avrupa standartlarında bile, portreler için bu kadar meblağlar kazanamadı. Ancak elbette bu (fiyatlar), müzayede evlerindeki alıcıların (Klimt'in) tabloları için ödemeye hazır oldukları bugünkü meblağlarla kıyaslanamaz.

"Ancak önemli olan sadece finansal başarı değil. Onun resimleri, özellikle Klimt'in portrelerinde ve manzara resimlerinde bulduğumuz romantizm ve rafine estetik arzusunu tatmin ediyor."

Oprah Winfrey, 1907 tarihli "Adele Bloch-Bauer II'nin Portresi" adlı eserini 2016 yılında 150 milyon dolara sattı. 2006 yılında bu eser için 90 milyon dolardan daha az bir ödeme yapmıştı. Sadece birkaç ay önce milyarder Rus yatırımcı Dmitry Rybolovlev, Klimt'in "Water Serpents II" adlı eserini özel bir koleksiyoncuya 170 milyon dolara sattı.

Tartışmalardan küresel başarıya

1862'de Viyana'nın hemen dışında doğan Klimt, bir altın gravürcüsünün ikinci oğluydu (sanatçının birçok resminde altın varak kullandığı "Altın Evre" olarak adlandırılan dönem üzerinde önemli bir etkisi olduğu şüphesizdir). Üniversiteden sonra kardeşiyle birlikte kiliseler, tiyatrolar ve Viyana'daki Kunsthistorisches Müzesi gibi kamu binalarının tavanları ve duvar resimleri de dahil olmak üzere çeşitli sanat komisyonlarında çalıştı.

Klimt'in erkek kardeşinin ve babasının 1892'de ölümü, çalışmaları üzerinde derin bir etki yarattı. Kendisine beğeni kazandıran klasik tarzı daha kişisel bir yaklaşım lehine reddetmeye başladı. Sonunda muhafazakâr Viyana Sanatçılar Birliği'nden istifa etti ve kendisi gibi düşünen bir dizi sanatçıyla birlikte 1897'de Viyana Secession Hareketi'ni kurdu.

1900 yılında Klimt, tartışmalı yeni bir duvar resmi olan "Felsefe "yi sergiledi. Viyana Üniversitesi'nin Büyük Salonu için yapılan üç resimden ilki olan bu duvar resmi, çıplak figürler ve karanlık sembolizm içeriyordu ve pornografik olduğu gerekçesiyle sanat eserlerine karşı dilekçe veren üniversite personeli arasında öfkeye yol açtı.

Bu tartışma Klimt'in işine yaradı. Reddedilen duvar resimleri daha sonra Paris'te gösterildi ve bunlardan biri olan "Tıp" Dünya Fuarı'nda Grand Prix kazandı. Bu başarı, Klimt'in onu dünyaca ünlü bir sanatçı yapan eserlerini ürettiği "Altın Evre "sinin başlangıcı oldu.

Bunların arasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından ele geçirilen ünlü "Adele Bloch-Bauer'in Portresi I" de vardı. Yıllar sonra Bloch-Bauer'in yeğeni Maria Altmann, eserin aileye iade edilmesi için başarılı bir kampanya yürüttü. 2006 yılında ailesi bu eseri açık artırmada kozmetik patronu Ronald Lauder'a 135 milyon dolara satarak o dönemde dünyanın en pahalı tablosu haline getirdi.

Bir başyapıt doğuyor

Altın Evre'nin zirvesi 1908'de Klimt'in "Öpücük "ü tamamlamasıyla gerçekleşti. Birbirine sarılmış iki aşığı tasvir eden eser, sergilendiği ilk gün Avusturya hükümeti tarafından o zamanın parasıyla 25.000 kron (Franz Smola'ya göre bugünün parasıyla yaklaşık 185.000 dolar) gibi fahiş bir fiyata satın alındı. Sanat tarihçisi Alfred Weidinger, eserin Klimt'i o zamanki kız arkadaşı Emilie Flöge ile birlikte tasvir ettiğini öne sürmüştür, ancak öznelerin kimliği konusunda bir fikir birliği yoktur.

Tabloyu Belvedere'de bizzat görmek olağanüstü bir deneyim. Altı metreye altı metreden biraz daha küçük olan bu eser, pek çok ziyaretçinin tahmin edebileceğinden çok daha heybetli. Yine de, resmin şöhretine ve popüler beğenisine rağmen, nadiren ziyaretçi akınına uğruyor ve izleyiciye ihtişamını kavraması için zaman tanıyor.

Klimt'in pek çok eseri gibi "Öpücük" de inkar edilemez bir şekilde erotiktir, ancak aynı zamanda son derece hassastır. Japon mozaiklerinden ve romantik aşkın evrensel çekiciliğinden esinlenen tabloda, sanatçının imzası niteliğindeki altın varak baş döndürücü bir etki yaratıyor.

Smola, "'Öpücük' duygusal hassasiyet ve aşk duygularını özetliyor ve tüm nesillere hitap ediyor" dedi.

Klimt, "Öpücük" tablosunu yaptıktan yaklaşık on yıl sonra, 55 yaşında felç geçirerek öldü. Ancak o, Viyana Modernizminin diğer öncüleri gibi, olağanüstü sanatsal ve entelektüel ifade becerileriyle hatırlanacaktır.

Ölümünden bir asır sonra, Klimt'in mirası her zamankinden daha güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com