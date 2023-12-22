Gürcistanlı kadının, kocasını öldürme planının engellendiği iddiasıyla yargılanmayı beklerken ABD'ye dönmesine izin verildi

Lindsay Shiver yaz aylarında gözaltına alınmış ve Ağustos ayında kefaletle serbest bırakılmıştı, ancak elektronik izleme cihazı ve sokağa çıkma yasağını da içeren orijinal kefalet koşullarının bir parçası olarak Bahamalar'da kalması gerekiyordu.

Shiver'ın avukatı Owen Wells CNN'e yaptığı açıklamada "Lindsay mahkemenin çocuklarını görebilmesi için ABD'ye dönmesine izin vermesine müteşekkir" dedi. "Avukatları duruşma için hazırlanmaya devam edecek ve Lindsay'i şiddetle savunmayı dört gözle bekliyoruz çünkü o masum."

Wells daha önce duruşmanın Mart ayı başında başlamasının beklendiğini söylemişti. Duruşması başlayana kadar ABD'de kalmasına izin verilecek.

Shiver, sigorta yöneticisi ve eski Auburn Üniversitesi futbol oyuncusu olan kocası Robert Shiver'ı öldürmek için iki Bahama yerlisiyle başarısız bir komplo kurmakla suçlanıyor.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Nisan ayında boşanma davası açmış ve gerekçe olarak karısının "zina davranışını" göstermişti. CNN'in haberine göre Lindsay Shiver da ertesi gün boşanma davası açtı.

Bu ayın başlarında bir Bahama mahkemesinde iddia edilen komplo için suçsuz olduğunu savundu.

İddia edilen suç ortakları da tutuklandı ve cinayet işlemek için komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar. Onlar da bu yılın başlarında kefaletle serbest bırak ıldılar.

Savcılar, sanıkların Temmuz ayında Abaco Adaları'ndayken kocayı birlikte öldürmek için komplo kurduklarını söylüyor.

Ancak Bahamalı bir polis kaynağının yaz aylarında CNN 'e verdiği bilgiye göre, yetkililer bir işyerine zorla girilmesiyle ilgili ayrı bir cezai soruşturma sırasında ele geçirilen bir telefondaki önemli bilgilerden hareket ederek komployu başarıyla engelledi. Kaynak, telefonda bulunan yazılı mesajların uğursuz komplonun varlığına işaret ettiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com