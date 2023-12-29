Günlerce enkaz halindeki kamyonda mahsur kalan adam yağmur suyuyla hayatta kaldı ve günlük tuttu. Kurtarma ekipleri onun bir Big Mac istediğini söyledi.

İlk müdahale ekipleri, bir çift balıkçının Indiana'nın kuzeybatısındaki Interstate 94'te bir derede parçalanmış kamyonunu görmesinin ardından Salı günüona ulaştı.

Etrafta kimse olmadığı ve saatlerce uğraştığı için 27 yaşındaki genç becerikli olmak zorunda kaldı.

Portage İtfaiyesi'nden Zachary Swets Perşembe günü CNN'e bağlı WBBM 'e verdiği demeçte, "Tam üzerinde bir tahliye borusu vardı, bu yüzden yağmur yağdığında yağmur suyu aşağı iniyordu ve içerken onu filtrelemek için gömleğini kullanıyordu" dedi.

"Ayrıca üşüdüğünde battaniye olarak açılmış bir hava yastığı kullanıyordu, sadece hayatta kalmaya çalışıyordu."

Swets, yaralı olmasına rağmen Reum'un aklının başında olduğunu ve yaşadığı çileyi bir günlüğe yazmaya karar verdiğini söyledi.

Swets WBBM'ye yaptığı açıklamada, "Yanına gelir gelmez bana günlüğünü verdi" dedi.

İlk müdahale ekipleri Reum'u kurtarmaya çalışırken her şeye rağmen moralinin yerinde olduğunu söylediler.

Portage İtfaiye Teğmeni Ross Steffel WBBM'ye yaptığı açıklamada, "Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve şakalar yapıyordu" dedi.

Kurtarma ekiplerinin dikkatini çeken bir başka şey de sürekli Big Mac istemesiydi.

Kurtarma ekipleri 'yolda, dostum'

İlk müdahale ekipleri gelmeden önce, kurtarıcılar sürücüye yardımın yolda olduğu konusunda güvence verdi.

Nivardo Delatorre Salı günü kayınpederi Mario Garcia ile birlikte, günlerdir orada mahsur kaldığını ve telefonuna ulaşamadığını söyleyen sürücüyle karşılaştıklarında 911'i aradı. Delatorre ve Garcia onu bulduklarında balık tutmak için yer arıyorlarmış.

"Yoldalar dostum. Yoldalar," diye bağırdı Delatorre, CNN tarafından Perşembe günü elde edilen bir 911 çağrısı sırasında adama.

Delatorre yetkililere bilgi verirken Garcia yaraları bilinmeyen ama adamlara bacaklarını hissetmediğini söyleyen adamın yanında kaldı. Delatorre 911'e bacaklarının kırılmış olabileceğini söyledi.

Delatorre görevliye "Kapıları açmak için Jaws of Life'a ihtiyacınız olabilir," dedi. "Kamyonu oldukça harap olmuş."

Delatorre bazı ayrıntıları memura tekrarlarken sesindeki şok ve şaşkınlık belirgindi.

"Onu başka kimsenin görmemesine şaşırdım," dedi. "Burada balık tutanlar var ve az önce yürüdüm ve kamyonu köprünün altında gördüm. Biraz tuhaf olduğunu düşündüm."

Parlak bir şey gözlerine çarptı

Balıkçı çifti, Chicago'nun yaklaşık 40 mil güneydoğusundaki Portage yakınlarında balık tutma yerlerini keşfederken derede parlak bir şey fark etti. Yaklaştıklarında bunun parçalanmış kamyonun bir parçası olduğunu görmüşler.

Garcia, kamyona ulaştıklarında hava yastığını geri ittiğini ve sürücü koltuğunda oturan bir kişi bulduğunu söyledi. O kişinin öldüğünü düşündüğünü ama adamın omzuna dokunduğunu söyledi.

Garcia, "Kendi etrafında döndü," dedi. "Uyandı."

Garcia daha sonra eyalet polisi tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, Mishawaka'lı Reum'un balıkçılara 20 Aralık'tan beri köprünün altındaki koltuğunda sıkışıp kaldığını söylediğini hatırlattı.

Garcia, balıkçılar onu bulduğunda Reum'un "neredeyse tüm umudunu kaybettiğini çünkü orada kimsenin olmadığını" söylediğini aktardı.

Garcia, profesyonel kurtarıcıları beklerken Reum'un adamlara defalarca teşekkür ettiğini hatırlıyor. "Hayattaydı ve bizi gördüğü için çok mutluydu. Hiç böyle bir rahatlama görmemiştim" dedi.

Porter County'de sıcaklıklar son günlerde 29 dereceye kadar düşmüştü.

Indiana Eyalet Polisi Çavuş Glen Fifield bir basın toplantısında "Bu havada hayatta kalması bir mucize" dedi.

İyileşmesi için önünde uzun bir yol var

Kazaya neyin sebep olduğu belli değil.

Görünüşe göre kamyon I-94'ten çıktı, korkulukları ıskaladı, havalandı, dereye yuvarlandı ve köprünün altında durdu.

Yetkililer, acil durum ekipleri olay yerine ulaştığında, ekipmanı kaza yerine götürmekte zorlandıklarını söyledi.

Ekipler sürücüyü kurtarmak ve bir helikoptere götürmek için çalışırken I-94'ün 20. mil işaretindeki batıya giden şeritleri Salı öğleden sonra kapatılmak zorunda kaldı. Polis, Reum'un saatler sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Boilermakers Local 374'ten Brad Sievers CNN'e yaptığı açıklamada, kaynakçı olan Reum'un "her zaman pozitif, nazik ve enerjik bir insan olduğunu" söyledi.

Reum'un sekiz yıllık sendikasına ve tıbbi faturalarına ve iyileşmesine yardımcı olmak için başlatılan bir GoFundMe hesabına göre, kırık kemikleri ve bacaklarında ameliyat gerektirebilecek yaralanmalar var.

Beacon Sağlık Sisteminden yapılan açıklamada, Reum'un durumunun Perşembe akşamı Memorial Hospital of South Bend'de ciddiyet seviyesine yükseltildiği belirtildi. CNN gelişmeler için Perşembe günü sendikaya ulaştı.

Sendika tarafından Reum adına yapılan açıklamada, "kendisini bulan iyi niyetli insanlar, ilk müdahale ekipleri ve Memorial Hastanesi'ndeki bakıcıları da dahil olmak üzere, destek ve iyi dilekler için herkese teşekkür etmek istediği" belirtildi.

Açıklamada Matt'in olanları sindirmek ve dinlenip iyileşmek için zaman istediği belirtildi. "Matt anlatacak bir hikayesi olduğunu biliyor ve hazır olduğunda bu deneyimin ayrıntılarını paylaşmayı planlıyor."

Reum açıklamasında "İşler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, tünelin sonunda bazen hiç beklenmedik bir şekilde bir ışık vardır" dedi.

CNN'den Amanda Jackson, Nouran Salahieh, Caroll Alvarado, Taliah Miller ve CNN meteoroloji uzmanı Robert Shackelford bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com