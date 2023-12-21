Güney'deki yeniden bölgelendirme kavgaları Oy Hakkı Yasası'nın geleceğini yeniden gündeme getirdi

Söylediğine göre, ABD seçimlerindeki ırk ayrımcılığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan 1965 Oy Hakkı Yasası 'ndan önce oy vermenin önüne dikilen kötü şöhretli engellerden biri olan, eyaletin Jim Crow döneminden kalma okuma yazma testine hazırlanıyorlardı.

Courville'in hatırladığına göre annesi, testi uygulayacak kişinin kendisinin bile okuryazar olmamasına çok kızmış. "Annem, 'Adını boxcar harfleriyle okuyamayan bir beyazın önünde gidip giriş bölümünün bir kısmını ezbere okumak zorunda kalacağıma inanamıyorum' dedi."

Yıllar sonra, şu anda 80 yaşında olan Courville, bu yasanın kalan temellerinden biri üzerine verilen bir savaşın ortasında duruyor. Courville, NAACP'nin yerel bir şubesi ve diğer gruplar tarafından açılan ve 50 yılı aşkın süredir yaşadığı Galveston County, Texas'ta azınlıkların çoğunlukta olduğu tek seçim bölgesini ortadan kaldıran Cumhuriyetçi bir kararı tersine çevirmeye çalışan bir davada davacı olarak yer alıyor.

Emekli sosyal hizmet uzmanı, GOP'un kontrolündeki Galveston İlçe Komiserler Mahkemesi'nin kendi seçim bölgesini ortadan kaldırma hamlesini "İşte yine haklarımızı elimizden almaya çalışan insanlarla karşı karşıyayız diye düşündüm" sözleriyle değerlendirdi.

Galveston davası, Cumhuriyetçilerin 2020 nüfus sayımını takip eden yeniden bölgelendirme sürecini, bölge daha çeşitli ve siyasi olarak daha rekabetçi hale gelse bile, beyaz olmayan seçmenler pahasına eyalet ve yerel siyasetteki hakimiyetlerini koruyan çizgiler çizmek için kullandıkları iddiaları üzerine Güney'de yaşanan bir dizi yasal çatışmadan biri.

Haritaları savunan GOP yetkilileri, bunların eyaletlerinde uzun süredir devam eden yeniden bölgelendirme uygulamalarına ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin üniversiteye kabulde pozitif ayrımcılığın sona erdirilmesi gibi ırk bilincine dayalı politikaları engellemeye yönelik son hamlelerine uygun olduğunu söylüyor. Ve bölge sınırlarına itiraz eden liberal davacıların partizan kazanç için oy verme yasasını silah olarak kullanmaya çalıştıklarını savunuyorlar.

Riskler yüksek.

Kalan mücadelelerin sonucu, Kasım ayındaki seçimlerden sonra ABD Temsilciler Meclisi'nden yerel topluluklara kadar hükümet erklerinin kontrolünü belirleyebilir. Davalar aynı zamanda ülkenin dönüm noktası niteliğindeki sivil haklar yasalarından birinin kapsamı ve devam eden gücü hakkında yeni sorulara yol açıyor.

Courville gibi özel şahısların, yasanın ihlal edildiği iddialarını durdurmak için yasal işlem başlatma yetkisine sahip olup olmadıkları da dahil olmak üzere, Oy Hakkı Yasası'na yönelik yeni zorluklar ortaya çıkıyor.

Alabama'da Yüksek Mahkeme sürprizi

Teksas, Georgia ve Louisiana gibi yerlerde uzun süredir devam eden bu mücadeleler, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2013 yılında Oy Hakları Yasası'nın önemli bir bölümünü iptal etmesinden bu yana yapılan ilk on yıllık yeniden bölgelendirme turunda yaşanıyor.

Federal yasanın ön kontrol hükmü, ırk ayrımcılığı geçmişi olan eyaletlerin ve yerel yargı bölgelerinin oy verme ile ilgili yeni yasalar çıkarmadan önce federal hükümetten veya mahkemelerden izin almasını gerektiriyordu. Ancak on yıl önce yüksek mahkeme, ülkenin değiştiğine ve bu yerlerdeki seçimlerin yoğun federal gözetiminin artık gerekli olmadığına karar vererek yasanın ön izin gerekliliklerini ortadan kaldırdı.

Şimdi, Oy Hakları Yasası'nın vaatlerini yerine getirmek isteyenler için geriye kalan ana araçlardan biri, yasanın ırk temelli ayrımcılığı yasaklayan 2. Bölümü. Ancak, ön denetimin aksine, Bölüm 2 kapsamında ayrımcı oy verme yasalarına ve ırksal gerrymander'lara karşı itirazlar ancak bu yasalar yürürlüğe girdikten sonra yapılabilir.

Yüksek profilli bir Bölüm 2 davasında, ABD Yüksek Mahkemesi Haziran ayında aktivistler ve sivil haklar grupları tarafından Alabama'daki bir kongre haritasına getirilen itirazı onaylayarak, eyaletin Cumhuriyetçi kontrolündeki yasama organının, Alabamalı Siyahların eyalet nüfusunun yaklaşık %27'sini oluşturmasına rağmen, yedi ABD Meclisi koltuğundan sadece bir Siyah çoğunluklu bölge oluşturarak Oy Hakları Yasasını ihlal ettiği konusunda bir alt mahkeme ile hemfikir oldu.

İki muhafazakarın mahkemenin üç liberaline katılarak alt mahkemenin kararının önemli kısımlarını onayladığı 5-4'lük karar, mahkemenin federal oy verme yasasını daha da kısıtlamasını bekleyen birçok mahkeme gözlemcisini şaşkına çevirdi.

Alabama, Montgomery'den 42 yaşındaki aktivist Evan Milligan, Yüksek Mahkeme'de görülen ve kendi adını taşıyan davanın baş davacılarından biri olarak, haritanın Güney eyaletindeki Siyahların siyasi gücünü yasadışı bir şekilde azalttığı gerekçesiyle itiraz eden koalisyonun bir parçası.

Alabama Forward adlı üç yıllık bir sivil haklar örgütünün yönetici direktörü olan Milligan, 2. Bölüm iddiasının takip edilip edilmeyeceğinin bile ilgili aktivistler arasında yoğun tartışmalara yol açtığını söyledi.

Milligan, koalisyondaki bazı kişilerin, yeniden bölgelendirme mücadelesinde zaten zayıflamış olan federal yasaya dayanmanın Oy Hakkı Yasası'nın daha da aşınması riskini doğuracağından korktuklarını söyledi. Ancak diğerleri devam etmeleri konusunda ısrar etti.

"Bir grubumuz 'İşte Oy Hakkı Yasası' diyordu. Şu anda pek bir şeye benzemiyor olabilir. Zayıf ve eskiden olduğu gibi bir kabuk olabilir. Ama içinde hayat var. Ve biz bundan vazgeçmeyeceğiz," dedi Milligan geçtiğimiz günlerde.

Ve aktivistlerin, "yasayı kollarımızdan zorla çekip alana kadar, tarihin ve tüm dünyanın görmesi için kayıtlara geçene kadar" yasanın yanında "durmaya" kararlı olduklarını söyledi.

Yüksek Mahkeme Alabama'daki Allen v. Milligan davasında karar verene kadar beklemede olan yeniden bölgelendirme davaları, o zamandan bu yana geçen aylar içinde farklı sonuçlarla yeniden canlandı.

Yeni testler

Alabama davasında, yüksek mahkemenin kararı, federal mahkemenin ikinci bir Siyah çoğunluklu bölge ya da "ona oldukça yakın bir bölge" yaratma emrine karşı çıkan yeni bir haritayı hızla kabul eden eyalet yasa koyucularının ani tepkisiyle karşılaştı.

Yüksek Mahkeme'nin Alabama Cumhuriyetçilerinin karardan kaçma çabalarını ikinci kez reddetmesinin ardından Ekim ayında üç yargıçlı bir federal panel, bu kez özel bir uzman ve dışarıdan bir haritacı tarafından çizilen yeni bir haritayı onayladı. Harita, Alabama'nın güneyinde önemli bir Siyah nüfusa sahip yeni bir kongre bölgesi oluşturdu.

Bu harita 2024 seçimlerinde kullanılacak ve muhtemelen Alabama'ya eyalet tarihinde ilk kez Kongre'de iki Siyah milletvekili ve Demokratlara da ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sandalye daha kazandıracak. Cumhuriyetçiler şu anda mecliste az bir çoğunluğa sahip.

(Eyaletin direnişinin bedeli ağır oldu: Mahkeme kayıtlarına göre sadece harita çizimi tasarısı Alabama'ya 514.000 dolardan fazlaya mal oldu).

Ancak Alabama yetkilileri, haritanın 2024'ten sonraki seçim dönemlerinde kullanılmasıyla mücadele etme sözü verdi. Federal mahkemelerin, Alabama'yı daha iyi tanıyan eyalet milletvekillerinin kararları yerine kendi kararlarını uygunsuz bir şekilde dayattığını savunuyorlar. Eyaletteki Cumhuriyetçiler, kongre sınırlarında ırkı baskın bir faktör haline getirmeden benzer toplulukları bir arada tutmak istediklerini söylüyorlar.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, "Bu küstah ve bölücü el koymaya, diğer çevrelerden en ufak bir endişe fısıltısı bile duyulmadan izin verilirse, Amerika'nın bildiğimiz kongre seçimleri asla eskisi gibi olmayacak" dedi. "Sadece ırka göre gruplandırılacağız, ilçeler ve şehirler ortadan ikiye bölünecek - daha önce haksız bir şekilde ayrıştırıldığımız gibi."

Eyaletteki kökleri kölelikten bu yana altı kuşak öncesine uzanan Milligan, kongre haritasının geleceğine ilişkin önümüzdeki yasal mücadelelerin "Alabama'da yaşayan ve Siyah olan herkes için 155. raunt" olacağını söyledi.

"Ancak bu, yakın zamanda herhangi bir noktada vazgeçeceğimiz ya da bir santim vereceğimiz bir kavga ya da mücadele değil" dedi.

Başka yerlerde, özellikle ABD 8. Daire Temyiz Mahkemesi'nde yeni oy hakkı tartışmaları patlak verdi ve bunlar Oy Hakkı Yasası'nın kapsamını daraltabilir.

Sekizinci Daire'deki temyiz yargıçlarından oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Arkansas'taki bir federal yargıcın NAACP ve ACLU gibi özel kuruluşların ve Courville ve Milligan gibi bireylerin 2. Bölüm kapsamında dava açma yetkisi olmadığı yönündeki kararını onayladı. Heyet 2-1'lik bir kararla bu yetkinin tamamen ABD Adalet Bakanlığı'na ait olduğuna hükmetti.

Karar, pek çok Yüksek Mahkeme davası da dahil olmak üzere onlarca yıllık yasal uygulamayı geçersiz kıldı.

George W. Bush'un atadığı Baş Yargıç Lavenski Smith muhalefet şerhinde, son 40 yılda en az 182 başarılı Bölüm 2 davası açıldığını ve bunlardan sadece 15'inin sadece ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıldığını belirtti.

8. Daire'nin kararı, Bölüm 2 davasını eleştiren muhafazakarların istediği bir sonuç.

Muhafazakâr Dürüst Seçimler Projesi İcra Direktörü Jason Snead, kararı "hukukun üstünlüğü için bir zafer" olarak nitelendirdi ve partizan bir avantaj elde etmek için yasayı kullandığını söylediği özel davacılar ve gruplar tarafından Oy Hakkı Yasası'nın kötüye kullanılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Mahkemelerin siyasi amaçlar için kötüye kullanıldığına dair her zaman bir endişem olmuştur" dedi.

Konunun çözüme kavuşturulması için Yüksek Mahkeme'nin önüne gelebilir ve özel davaları eleştirenler, 2021'de bir mütalaa yazan Yargıç Neil Gorsuch'un, yasanın 2. Bölümünün özel bir dava hakkına izin verip vermediğinin "açık bir soru" olduğu yönündeki ifadesine işaret ettiler.

Bazı oy hakkı avukatları, konuyla ilgili yıllardır süregelen içtihat göz önüne alındığında, yüksek mahkemenin özel davaların önünü keseceğinden şüphe duyuyor.

Liberal eğilimli Brennan Center for Justice'in oy hakları ve temsilden sorumlu kıdemli direktörü Kareem Crayton, "Yerel yönetiminiz sizi dinlemediğinde gidebileceğiniz tek yer mahkemedir" dedi. "Mahkemeye gidebilmeniz ve haklarınızı savunup haklı çıkabilmeniz, Anayasa için oy kullanmak kadar önemlidir."

Bu arada Louisiana'da milletvekilleri, Ocak ayı sonuna kadar Siyahların çoğunlukta olduğu ikinci bir kongre bölgesi çizmek için mahkeme emri altında. (Siyahlar eyalet nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor, ancak Louisiana'nın altı üyeli ABD Temsilciler Meclisi delegasyonunda sadece bir Siyah milletvekili - aynı zamanda tek Demokrat - var).

Georgia'da ise GOP'un kontrolündeki eyalet yasama meclisi, federal mahkeme kararına uymak amacıyla kısa bir süre önce yeni kongre ve eyalet yasama haritalarını onayladı. Eleştirmenler, haritaların 2010-2020 yılları arasında nüfusu yaklaşık bir milyon kişi artan bu eyalette beyaz olmayanların siyasi gücünü azaltmaya devam ettiğini iddia ediyor.

ABD Bölge Yargıcı Steve Jones, Ekim ayında verdiği kararda, azınlık sakinlerinin bu on yıl içinde "Georgia'nın nüfus artışının tamamını" oluşturduğunu yazdı ve yeni haritalar sipariş etti. Ancak, Georgia'nın GOP liderliğindeki yasama organı tarafından ilk çizilen haritalardaki Siyahların çoğunlukta olduğu kongre ve yasama bölgelerinin sayısının "aynı kaldığını" söyledi.

Şimdi Jones, Aralık ayında eyalet Cumhuriyetçileri tarafından onaylanan bölge sınırlarının kendi talimatlarına tam olarak uyup uymadığına karar vermek zorunda. Yeniden çizilen kongre haritasına siyahların çoğunlukta olduğu yeni bölgeler eklenirken, Atlanta banliyösünde Demokrat Lucy McBath'in elinde bulunan bölge gibi azınlık koalisyonu olarak adlandırılan bölgeler de bu bölgelerden çıkarıldı. McBath'in bölgesinde seçmenlerin çoğunluğunu Siyah, Latin ve Asyalılar oluşturuyor ancak tek bir ırk ya da etnik grup baskın değil.

Georgia ve Galveston County'deki anlaşmazlıklar, Oy Hakları Yasasının bu koalisyon bölgelerine izin verip vermediği konusunda daha fazla yasal tartışmaya yol açıyor. Temyiz mahkemeleri bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Çarşamba günü Atlanta'da yapılan bir duruşmada Georgia eyaletinin avukatı, federal yasanın sadece bir grubu koruduğunu, azınlık seçmenlerden oluşan koalisyonları korumadığını savundu. Jones da söz konusu davanın siyahi Gürcülerin haklarına odaklandığını belirtti.

Hızlı bir şekilde karar vereceğine söz verdi. Georgia'daki yetkililer, 2024 seçimlerine yönelik son tarihlere uymak için haritaların önümüzdeki ay sonuçlandırılması gerektiğini söylüyor.

Bölüm 2 davasını yürüten oy hakkı gruplarından biri olan partizan olmayan Kampanya Hukuk Merkezi'nin yeniden bölgelendirmeden sorumlu kıdemli direktörü Mark Gaber, "Oy Hakkı Yasası karşıtlarının Milligan'da yaşananlar karşısında şok olduklarını düşünüyorum ve hatta belki de bunun gerçekleştiğine inanmama ve inkar etme durumunda olduklarını düşünüyorum" dedi. "Belki de (Yüksek) Mahkeme'de gidişatı tersine çevirmeye istekli bir çoğunluk vardır diye bir girişimde bulunuyorlar."

'Sığır gibi muamele görüyorlar'

Oy Hakları Yasası'nın korumalarının çok ırklı koalisyonları kapsayıp kapsamadığı, Galveston County'deki mevcut yasal çatışmanın merkezinde duruyor; bu, yaklaşık 350.000 nüfuslu bu Körfez Kıyısı topluluğunda oynanan son yeniden bölgelendirme hesaplaşması.

On yıldan daha uzun bir süre önce, Teksas için ön kontrol hala yürürlükteyken, Adalet Bakanlığı, azınlık gücünü sulandıracağı gerekçesiyle ilçenin seçim bölgelerini yeniden çizme çabasını reddetti.

Ancak ilçenin 2020 nüfus sayımından sonraki yeniden bölgelendirme süreci, hem yeni bölgelerin çizilme şekli hem de nihai planın kendisi nedeniyle sivil haklar grupları ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından manşetlere taşındı ve davalara konu oldu.

Yerel yönetim organı olarak bilinen Galveston County Komiserler Mahkemesi, harita hakkında sadece bir halka açık oturum düzenledi - Courville'in bölgesinin mevcut ofis sahibi olan Komiser Stephen Holmes ve birçok bölge sakininin Cumhuriyetçi çoğunluğa plandan vazgeçmeleri için yalvardığı hararetli bir etkinlik. Holmes o dönemde Komiserler Kurulu'ndaki tek Demokrat ve tek beyaz olmayan kişiydi.

Kendi bölgesindeki seçmenlerin çoğunluğunu tek bir azınlık grubu oluşturmazken, Siyah ve Latin seçmenler birlikte 2020 yılında bölgenin toplam nüfusunun %58'ini oluşturuyordu.

Yeniden bölgelendirme planıyla ilgili halka açık toplantı, akşam saatleri yerine hafta içi öğleden sonra planlandı. Adalet Bakanlığı'nın davasına göre, Komiserler Mahkemesi'nin yaklaşık 250 kişi kapasiteli adliye binasındaki normal toplantı salonunda toplanmak yerine, duruşma Galveston şehrinden yaklaşık 25 mil uzaklıktaki başka bir binada, sadece 65 ila 75 kişi kapasiteli bir toplantı salonunda yapıldı.

Duruşmaya katılan tahmini 150 ila 200 kişi için taşma odası yoktu ve bazıları yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar olan sakinler koridorlarda sıralanmak zorunda kaldı. Adalet Bakanlığı'na göre salonda ses sistemi olmadığı için katılımcılar duruşmayı duymakta bile zorlandı.

Uzun süredir toplum aktivisti olan ve bir zamanlar Texas City, Teksas'ta yerel bir göreve aday olan Courville, o gün konuşmacılar arasındaydı ve toplantının görüntülerinde haritanın toplumunu "tamamen yok ettiğini" öfkeyle kınadı.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda "Bir yetişkin olarak karşılaştığım en sinir bozucu şeylerden biriydi" dedi. "Bize sığır muamelesi yapıldı."

Sonuçta harita 3'e karşı 1 oyla onaylandı ve tek "hayır" oyu Holmes'tan geldi.

Duruşmanın ardından, eski Başkan Donald Trump'ın atadığı ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey Vincent Brown, Galveston'daki davacıların yanında yer alarak ilk haritaların Oy Hakları Yasası'nın 2. Bölümü ile "temelden tutarsız" olduğuna hükmetti. Galveston County'de yaşananları "çarpıcı ve sarsıcı" olarak nitelendiren Trump, komisyon üyelerinin Holmes'un bölgesini "Siyah ve Latin kökenlilerin oranının en yüksek olduğu bölgeden en düşük olduğu bölgeye" dönüştürdüğünü söyledi.

Courville Brown'ın kararı için "Kendimizi haklı hissettik" dedi.

Sevinci kısa sürdü. Galveston komisyonundaki çoğunluk, Oy Hakkı Yasası'nın "azınlık koalisyonlarını korumadığını" savunarak temyize gitti.

Daha önce Bölüm 2'nin azınlık koalisyonu iddialarına izin verdiğine karar veren muhafazakar 5. ABD Temyiz Mahkemesi yargıçları da şimdi bu içtihadı yeniden gözden geçirmeyi planlıyor.

Bu konuda Mayıs ayında temyiz mahkemesi önünde bir duruşma yapılması planlanıyor. Sivil haklar gruplarının ABD Yüksek Mahkemesi'ni müdahale etmeye ve yerel yönetimi Mart ayındaki ön seçimlere kadar yeni bir harita kullanmaya zorlamaya ikna etmek için yaptıkları son girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. (Yüksek mahkeme haritayı neden yerinde bıraktığını açıklamadı - bu nedenle çoğunluğun yeni seçim bölgesi çizgilerini dayatmak için seçime çok yakın olduğunu düşünüp düşünmediği veya bazı yargıçların azınlık koalisyonları sorununu incelemeye açık olup olmadığı net değil).

Galveston Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Mark Henry, bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, komisyon üyelerinin eylemlerine yönelik "tüm eleştirilere" rağmen, "mahkemelerin yaptıklarımızı kabul ettiği görülüyor" dedi.

(Galveston County yetkilileri ayrıca beş üyeli komisyonda Holmes'e katılan bir başka siyahi üye ile birlikte azınlık temsilinin hiç olmadığı kadar arttığını belirtiyor. Bu komisyon üyesi Cumhuriyetçi Robin Armstrong, 2022'de boşalan koltuğa atanmış ve o zamandan beri rakipsiz yarışarak koltuğu kazanmıştı. Holmes'un koltuğu önümüzdeki yıl yeniden seçilecek).

Ancak, Yüksek Mahkeme'nin müdahale etmeme kararının bir sonucu olarak, Galveston County'deki 2024 ön ve genel seçimleri, alt mahkeme yargıcının ilçenin Siyah ve Latin sakinlerinin oylarını yasadışı bir şekilde sulandırdığına karar verdiği bir harita altında devam edecek.

Courville, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından CNN'e verdiği demeçte "Adalet yok" dedi. "Sanki insanlara ne yaptıkları umurlarında değil."

Courville, bir ömür boyu oy kullandıktan sonra, önümüzdeki yerel seçimlere katılmamayı düşündüğünü söyledi. "Bu tuğla duvarlara çarpmaktan yoruluyorsunuz."

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Kaynak: edition.cnn.com