Güney yeniden şiddetli hava koşullarının hedefinde; birkaç gün sürecek büyük dolu ve hortum tehdidi devam ediyor

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre, Jacksonville, Florida, Memphis, Tennessee ve Orlando, Florida gibi şehirlerin risk alanına dahil olduğu Körfez Kıyısı, Güneydoğu kıyısı ve orta Güney'in bazı bölümleri için 5 üzerinden 2. seviye "hafif şiddetli hava riski" bulunmaktadır.

Perşembe akşamı için ana şiddetli hava tehdidi, zarar verici rüzgarlar, büyük dolu ve izole hortumlardır.

Liberty County Acil Durum Yönetimi direktörüne göre, Perşembe akşamı Hosford, Florida yakınlarına düşen bir hortumun ardından bir düzine ev yıkıldı ve yaklaşık 20 ev hasar gördü. Hosford, Tallahassee'nin yaklaşık 30 mil batısında yer alıyor.

Müdür Rhonda Lewis CNN ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir tuzaktan sonra herkesin hesaba katıldığını ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Arkansas'tan Florida'ya kadar olan bölgelerde yaklaşık 20 milyon kişiyi kapsayan daha geniş bir şiddetli hava riski seviyesi 1 üzerinden 5 "marjinal risk" var. Bu bölge Tampa, Florida ve Birmingham, Alabama gibi şehirleri içermektedir.

Ayrıca güneydoğu Louisiana'dan Florida Panhandle'a kadar Körfez Kıyısı boyunca ani sel tehdidi bulunmaktadır. New Orleans, Mobile, Alabama ve Pensacola, Florida gibi yerlerde ani sellere yol açabilecek şiddetli yağışlar görülebilir.

New Orleans'taki Ulusal Hava Servisi ofisi, "İzole yerlerde 3 ila 6 inç'e kadar yağmur mümkün olacak" dedi.

Cuma günü bir başka şiddetli hava dalgası Dallas'ı hedef alıyor

Cuma günü, başka bir fırtına sisteminin Güney'e doğru ilerlemesiyle şiddetli hava yine etkili olacak. 50 milyondan fazla insan, dev dolu ve hortumlar da dahil olmak üzere fırtınaların tehdidi altında olacak.

Kasırga uyarısına karşı kasırga nöbeti

Fırtına merkezi, Dallas bölgesi de dahil olmak üzere Doğu Teksas'ın bazı bölümleri için 5 üzerinden 3. seviye "gelişmiş şiddetli hava riski" yayınladı.

Fort Worth, Teksas'taki NWS ofisi, "Cuma günü güçlü bir sistem bölgemiz boyunca ilerlerken haftayı başka bir sağanak ve fırtına turuyla tamamlayacağız" dedi. "Büyük doludan potansiyel olarak çok büyük (2+ inç) doluya ve zarar verici rüzgarlar ana tehditler olacak ve izole hortumlar mümkün olacak."

Dolu nasıl oluşur?

Bu tehdit, Çarşamba gecesi Teksas'ın bazı bölgelerine softball büyüklüğünde dolu yağdıran şiddetli hava koşullarının hemen ardından geldi.

Güney Oklahoma'nın bazı bölgelerinden güney Teksas'a kadar uzanan daha geniş bir şiddetli hava riski bulunmaktadır. Houston, San Antonio ve Austin gibi şehirler bu 5 üzerinden 2. seviye "hafif şiddetli hava riski "ne dahildir.

Bu bölgede, bazılarının çapı 2 inç'e kadar çıkabilen önemli bir dolu tehdidinin yanı sıra zarar verici rüzgarlar da olacaktır.

Ayrıca, 5 üzerinden 1. seviye "marjinal riskli" iki şiddetli hava alanı Cuma günü Güney'in bazı bölgelerinde yaklaşık 40 milyon kişiyi etkileyecektir. Bu alanlardan biri güney Oklahoma'dan güney Teksas'a kadar uzanmaktadır. Diğer alan ise Güneydoğu'nun büyük bölümünü kapsamakta ve Miami, Jacksonville, Florida, Raleigh, Kuzey Carolina ve Charlotte, Kuzey Carolina gibi şehirleri içermektedir.

Dağınık gök gürültülü fırtına tehdidinin yanı sıra, çok şiddetli yağış ve ani su baskınları da endişe yaratacaktır.

Florida Jacksonville'deki NWS ofisinden yapılan açıklamada, "Üç günlük fırtına yağış toplamının 1 ila 3 inç arasında olması beklenmekte olup, yerel olarak daha yüksek 3 ila 6 inçlik miktarlar mümkündür; bunların çoğu NE FL/SE GA'daki mevcut kuraklık koşul larına yardımcı olacaktır, ancak muhtemelen bazı geçici yerel sel koşullarına ve bazı havzalarda olası önemli nehir yükselmelerine neden olacaktır" denildi.

Cumartesi gününe kadar şiddetli hava koşullarının çoğu sona erecek. Ancak, Körfez Kıyısı boyunca şiddetli hava için 5 üzerinden 1 seviyesinde "marjinal risk" devam edecek.

Tahminlerde hala bazı belirsizlikler olsa da, New Orleans, Montgomery, Alabama ve Tallahassee, Florida gibi yerlerde zarar verici rüzgarlar, dolu ve hatta izole bir hortum görülebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com