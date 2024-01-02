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Güney Koreli muhalefet lideri basın toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı

Bir Demokrat Parti yetkilisine göre Güney Kore'nin ana muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung Salı günü güneydeki Busan kentinde gazetecilerle konuşurken sol boynundan saldırıya uğradı.

 and  Christian Meier
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Güney Kore'nin muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung Busan ziyareti sırasında konuşuyor, Güney....aussiedlerbote.de
Güney Kore'nin muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung Busan ziyareti sırasında konuşuyor, Güney Kore, 2 Ocak 2024.aussiedlerbote.de

Güney Koreli muhalefet lideri basın toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı

Yetkili, Lee'nin Gadeokdo Yeni Havalimanı inşaat alanını gezerken bir gazeteci kalabalığına konuşma yaptığı sırada boynunun sol tarafına darbe aldığını söyledi.

Demokrat Parti yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada Lee'nin kanaması olduğunu ancak bilincinin açık olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu bir son dakika haberidir. Daha fazlası gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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