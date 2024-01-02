Güney Koreli muhalefet lideri basın toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı
Yetkili, Lee'nin Gadeokdo Yeni Havalimanı inşaat alanını gezerken bir gazeteci kalabalığına konuşma yaptığı sırada boynunun sol tarafına darbe aldığını söyledi.
Demokrat Parti yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada Lee'nin kanaması olduğunu ancak bilincinin açık olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Bu bir son dakika haberidir. Daha fazlası gelecek.
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Kaynak: edition.cnn.com