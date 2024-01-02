Güney Koreli muhalefet lideri basın toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı

Mark Zandi, tüm ekonomiler bir iş döngüsüne sahip olsa da, dünyada girişimciliği, inovasyonu ve tüm küresel ekonomiye güç veren teknolojileri teşvik etme konusunda istisnai olan ABD'den daha dinamik ve uzun vadeli büyüme beklentileri daha iyi olan gelişmiş bir ekonomi olmadığını yazıyor.