Güney Kore ordusunun yeni bir düşmanı var: Nüfus matematiği

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı her zaman temkinli olan Güney Kore, yaklaşık yarım milyon askerden oluşan bir aktif görev gücü bulunduruyor. Ancak bir ömür boyu kadın başına sadece 0,78 çocuk düşen doğum oranıyla matematik şu anda Güney Kore'nin en büyük düşmanı olabilir ve uzmanlar kuvvetlerini küçültmekten başka çaresi olmadığını söylüyor.

"Mevcut doğum oranımızla gelecek önceden belirlenmiş durumda. Kuvvetlerin küçültülmesi kaçınılmaz olacaktır," diyor Sangmyung Üniversitesi'nde ulusal güvenlik profesörü olan Choi Byung-ook.

Mevcut asker seviyelerini korumak için Güney Kore ordusunun yılda 200.000 askeri askere alması ya da askere göndermesi gerektiğini söyledi.

Ancak 2022'de 250.000'den daha az bebek doğdu. Kadın-erkek oranının yarı yarıya olduğu varsayılırsa, 20 yıl sonra bu çocuklar orduya katılacak yaşa geldiğinde, ihtiyaç duyulan 200,000 kişilik yer için sadece 125,000 erkek mevcut olacak demektir.

Güney Kore'de kadınlar askere alınmıyor ve Savunma Bakanlığı rakamlarına göre gönüllü kadınlar mevcut Kore ordusunun sadece %3.6'sını oluşturuyor.

İstatistik Kore'ye göre yıllık yeni doğan bebek sayısının daha da düşerek 2025 yılında 220.000'e, 2072 yılında ise 160.000'e düşeceği tahmin ediliyor.

Yirmi yıl için hazırlanıyor

Güney Kore'nin azalan doğum oranı son yıllarda manşetlere çıksa da, bu ordunun önceden gördüğü ve hazırlandığı bir eğilim.

2000'li yılların başında Seul, 2022 savunma beyaz kitabına göre "Kuzey Kore'den gelen tehdidin giderek azalacağı varsayımına" dayanarak 2006 yılında 674.000 olan aktif asker sayısını 2020 yılına kadar 500.000'e düşürmeye ve daha küçük ama daha elit bir askeri gücü teşvik etmeye gönüllü olarak karar verdi.

Güney Kore ordusu 2002'den 2022'ye kadar geçen yirmi yıllık sürede asker sayısını %27,6 oranında azaltarak bu hedefe ulaşmıştır.

Ancak Kuzey Kore'den gelen tehdidin azalacağı önermesinin yanlış olduğu kanıtlandı.

Aile hanedanının üst üste üçüncü üyesi olan Kim Jong Un, 2011 yılında Pyongyang'da iktidara geldi. Gerilimi azaltmak için Güney Kore ve ABD ile müzakere ederken kısa süreli durgunluklara rağmen, Kuzey Kore ordusunda, özellikle de balistik füze programlarında büyük bir yığınak yaptı.

Devlet medyası KCNA'nın bu ayın başlarında bildirdiğine göre, Kuzey Kore'nin bu yılki beşinci kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Kim, ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine nükleer kapasiteli silah platformları konuşlandırmasına atıfta bulunarak, düşman nükleer silahlarıyla provokasyon yaptığında ülkesinin nükleer saldırı düzenlemekte "tereddüt etmeyeceği" uyarısında bulundu.

Ancak Kim, Kore Savaşı'nı sona erdiren 1953 ateşkesinden sonra Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran 38. paraleli geçerek saldıracak olursa, en büyük savunma yükünü Güney Kore ordusu taşıyacaktır.

Teknolojiye dönüş

Uzmanlar Güney Kore'nin Kuzey Kore tehdidine karşı koymak ve insan gücü krizini bir teknoloji dönüşümüne çevirmek için bilime bakması gerektiğini söylüyor.

Güney Kore Ordusu'nda eski bir korgeneral olan Chun In-bum, "Koreli savunma yetkilileri, insan gücü merkezli bir ordudan teknoloji odaklı bir orduya geçme konusunda uzun süredir devam eden bir politikaya sahipler" dedi.

2005 yılında Güney Kore Savunma Bakanlığı orduyu 2020 yılına kadar bilim-teknoloji merkezli bir güce dönüştürmeyi amaçlayan bir plan yayınladı, ancak ilerleme çok az oldu.

Choi, "Ordu bu geçişi yapmaya çalışsa da, bu konuda bir dürtü yoktu, çünkü Güney Kore'nin askere aldığı askerlerle birlikte ... bol miktarda insan kaynağı vardı," dedi.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tüm dünyaya modern savaş alanında sadece asker sayısının yeterli olmadığını gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmeye göre, Rusya'nın işgal öncesi kara gücünü oluşturan sözleşmeli ve askere alınmış personel dahil 360.000 askerden 315.000'ini savaş alanında kaybetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçları ve Batılı ortakları tarafından tedarik edilen yüksek teknolojili silahları kullanması Moskova'nın daha fazla olan kuvvet sayısına ölümcül bir darbe vurdu.

Güney Kore yeni teknolojileri savaş birimlerine entegre etmeye önem veriyor.

Savunma Bakanlığı geçen yıl yapay zeka tabanlı insanlı-insansız ekip (MUM-T) savaş sistemine aşamalı bir geçiş yapacağını söyledi ve görevleri yerine getirmek için hem insan gücü hem de insansız ekipman kullanan "geleceğin birliği" olarak adlandırılan Ordu TIGER tugayını tanıttı.

Güney Kore ayrıca orta irtifa insansız hava aracı (MUAV) ve insansız su altı aracı (UUV) da dahil olmak üzere insansız askeri teçhizat geliştirmektedir.

Uzmanlar askerlerin vazgeçilmez olduğunu söylüyor

Ancak eski Güney Koreli general Chun, teknolojinin her derde deva olmadığını söylüyor.

Örneğin, bir bölgeyi ele geçirmek ve elde tutmak için insan gücüne ihtiyaç var. Ve savaş alanında yapay zeka (AI) sistemlerini çalıştırmak ve denetlemek için iyi eğitimli ve eğitimli insanlar gerekir.

Chun teknoloji için "Ne kadar çabalarsak çabalayalım yeterli olmayacak" dedi. "Yardımcı olacak ama insan eksikliğimiz sorununu çözmeyecek."

Hem Chun'un hem de Choi'nin daha küçük bir askeri güçten nasıl daha fazla yararlanılabileceğine dair fikirleri var.

Chun, ilk olarak zorunlu askerlik sisteminden ve bunun getirdiği yedek unsurlardan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Chun, "Sahip olduğumuz çok sayıdaki yedek nüfustan yararlanabileceğimiz seferberlik sistemimizi yenilememiz gerekiyor" dedi.

Güney Koreli erkekler 18 ila 21 aylık zorunlu askerlik hizmetlerini bitirdikten sonra sekiz yıllığına yedek asker oluyorlar. Bu süre zarfında, yılda bir kez pozisyonlarını ve görevlerini hatırlatmak için atanmış birimlere çağrılırlar. Bundan sonra da 40 yaşına kadar her yıl sivil savunma eğitimine katılmaları gerekiyor.

Sistem şu anda Güney Kore'ye 3.1 milyon yedek asker veriyor.

Yedek askerler her yıl iki gece, üç günlük bir eğitime katılmak zorundadır.

Devam etmekte olan bir pilot sistem, bu yedek askerlerin belirli bir kısmının becerilerini pekiştirmek için yılda 180 gün eğitim almalarını sağlamaktır.

Bir başka seçenek de, 2022 beyaz kitabına göre, "daimi kuvvetlerin azaltılmasına rağmen muharebe kabiliyetinde bir boşluğu önlemek için" profesyonel kadroların - subay, emir subayı ve astsubay - sayısını arttırmaktır; bunların hepsi gönüllüdür, daha uzun süre görev yaparlar ve bu süre zarfında gelişmiş silahları kullanma konusunda uzmanlaşırlar.

Savunma Bakanlığı'na göre ordu, 2017'de %31.6 olan toplam gücü içindeki kadro oranını 2022'de %40.2'ye çıkarıyor. Bu oranın 2027 yılına kadar %40,5'e çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

İşe alım sorunu

Bu planla ilgili bir sorun var: Halk bu plana inanmıyor.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, subay pozisyonları için başvuranların sayısı yıllar içinde düşerek 2018'de yaklaşık 30.000'den 2022'de 19.000'e geriledi.

"Ordu, 10-20 yıl içinde seçkin bir subay kadrosu oluşturacak seçkin giriş seviyesi profesyonel kadroları güvence altına almakta büyük zorluk çekiyor" diyen Choi, kadrolar için yetersiz mali ve sosyal yardımların düşen başvuru oranlarının arkasındaki ana neden olduğuna işaret etti.

Zorunlu askerliğin olduğu bir orduda bile kadınlara yönelmeye ne dersiniz?

Yahudi Kadın Arşivi'ne göre İsrail'de zorunlu askerlik var ve askere alınan gücün %40'ı kadın. Tamamı gönüllülerden oluşan ABD ve Kanada silahlı kuvvetlerinde ise askerlerin %16'sından fazlası kadınlardan oluşuyor.

Choi, kadınların askere alınmasının Güney Kore'nin sorununu çözebileceğini, ancak Kore'nin geleneksel ataerkil toplumunda bunun önünde çok fazla engel olduğunu söyledi. Ve bunlar aşılsa bile, çok pahalıya mal olabilir.

"Sosyal maliyetler ve kadınların doğum yapması gibi çeşitli karmaşık faktörler var. Dolayısıyla, [ihtiyaç duyulan] maliyetin gerçek kârdan çok daha yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

Ancak Chun, ücretin yeterince cazip olması halinde kadın gönüllüleri çekmenin mümkün olduğunu düşünüyor.

"Bir lehimciye [ayda] 2.000 dolar ödeniyorsa, bu meşru bir iştir. Dolayısıyla bir kadın, 'Ben de bu işi 2.000 dolara yapmak istiyorum' diyecektir. Çünkü aynı iş için dış dünyada muhtemelen 1.500 dolar alacaktır" dedi.

Savunma Bakanlığı ise diğer fikirlerin yanı sıra askerlik yapan kadın sayısını artırmanın da bir olasılık olduğunu söylüyor.

Ancak değişiklikler için herhangi bir zaman çizelgesi yok ve zaman Güney Kore'nin sahip olmadığı bir şey olabilir.

Bu ayın başlarında İstatistik Kore, rekor düşük doğum oranının önümüzdeki iki yıl içinde daha da düşerek 2025 yılında kadın başına 0,65 doğuma gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

CNN'den Brad Lendon bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com