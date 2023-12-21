Güney Kaliforniya'da milyonlarca kişi hafta sonu tatili öncesinde seyahatleri aksatabilecek sel tehdidi altında

Atmosferik nehir Çarşamba günü Güney Kaliforniya'yı etkilemeye başladı ve Salı sonundan Çarşamba sonuna kadar bölge genelinde 2 ila 4 inç arasında yağmur bıraktı.

Ancak en kötü etkilerin Perşembe günü görülmesi bekleniyor: Los Angeles'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre Güney Kaliforniya'nın büyük bölümünde 2 ila 5 inçlik yağışlar görülebilir. Meteoroloji servisi ayrıca güneye bakan dağ eteklerinde ve kıyı yamaçlarında 5 ila 10 inç yağmur yağabileceğini de sözlerine ekledi.

Los Angeles bölgesi, San Diego, Santa Barbara ve Palm Springs'in bazı kısımlarını içeren bölgeler için Perşembe akşamına kadar sel saatleri yürürlüktedir. Orta Kaliforniya'da Bakersfield, Buena Vista ve Intestate 5'in bazı bölümleri de Perşembe günü sel nöbeti altındadır. Meteoroloji servisi, Los Angeles havzasına yakın daha düşük rakımlı bölgelerde de kentsel ani sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, "Bu sellerin bazılarının önemli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici nitelikte olması bekleniyor; geniş karayolu taşkınları, kaya ve çamur kaymaları, son yanık izlerinin yakınında enkaz akışları ve önemli dere taşkınları bu geceden Perşembe gününe kadar bir olasılık" uyarısında bulundu.

Perşembe günü Los Angeles bölgesi de dahil olmak üzere Güney Kaliforniya'nın bazı bölgeleri için 3. ve 4. seviye olmak üzere orta derecede aşırı yağış riski de geçerlidir. Los Angeles metro alanının kuzeybatısındaki yüksek rakımlarda yağış toplamı, fırtına bölgeden çıkmadan önce Perşembe akşamına kadar 10 inç'e ulaşabilir.

Fırtına ayrıca yüksek kesimlerin kış fırtınası uyarısı altında olduğu Sierra Nevada'nın bazı bölgelerine de kar getirecek. 8,000 ila 9,000 feet arasında 3 ila 6 inç arasında ek kar yağışı mümkündür. Ve 9,000 feet'in üzerinde bir metreye kadar ek kar yağışı mümkündür ve rüzgarlar muhtemelen saatte 45 mil hıza kadar ulaşabilir.

Bu haftanın başlarında, Kuzey Kaliforniya'nın bir kısmını kısa süreliğine küçük bir kasırga vurdu - yılın bu zamanında eyalet için nispeten nadir görülen bir olay. Sacramento'daki Ulusal Hava Servisi'ne göre, Salı akşamı Sacramento'nun yaklaşık 70 mil kuzeyindeki Oroville'de ağaç ve küçük yapı hasarına neden olan bir EF-1 hortumu rapor edildi. Hortum TSİ 17:40 ila 17:42 arasında yerdeydi ve herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmedi.

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre Kaliforniya'da 1998'den 2022'ye kadar her Aralık ayında ortalama bir hortum görülmüştür.

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Kaynak: edition.cnn.com