Güney Afrika, Gazze savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açtı

UAD'ye göre Güney Afrika başvurusunda İsrail'i "Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekle" suçluyor ve "İsrail'in eylem ve ihmallerinin ... Gazze'deki Filistinlileri yok etmek için ... gerekli özel niyetle işlendikleri için soykırım niteliğinde olduğunu" savunuyor.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 21.507'den fazla kişi öldürüldü. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na göre ölenler arasında Birleşmiş Milletler sığınaklarında barınan en az 308 kişi de bulunuyor.

İsrail, Güney Afrika'nın iddialarını ve dünya mahkemesine yaptığı başvuruyu reddederek, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Güney Afrika'nın "İsrail Devleti'nin yıkılması çağrısında bulunduğunu ve iddiasının hem olgusal hem de yasal dayanaktan yoksun olduğunu" söyledi.

"İsrail uluslararası hukuka bağlıdır ve buna uygun hareket etmektedir ve askeri çabalarını sadece Hamas terör örgütüne ve Hamas'la işbirliği yapan diğer terör örgütlerine yöneltmektedir" denilen açıklamada, "müdahil olmayanların zarar görmesini sınırlamak ve insani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül terör saldırıları ve adam kaçırma eylemlerine karşılık olarak Gazze'yi havadan bombalaması ve karadan işgal etmesi, yoğun nüfuslu kıyı şeridinde geniş çaplı bir yıkıma yol açarak yardım gruplarının ve uluslararası toplumun tepkisine neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden bu ayın başlarında yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin bombalama" yaptığını söyledi. ABD istihbarat değerlendirmeleri İsrail'in Hamas'la savaşında Gazze'de kullandığı havadan karaya mühimmatın neredeyse yarısının güdümsüz, diğer adıyla "aptal bombalar" olduğunu gösteriyor. Güdümsüz mühimmatlar genellikle daha az isabetlidir ve siviller için daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

CNN ve yapay zeka şirketi Synthetaic tarafından yapılan analizlere göre Gazze'de kullanılan bombaların birçoğu devasa boyutlarda ve 1.000 metreden daha uzaktaki insanları öldürme ya da yaralama kapasitesine sahip. İsrail'in Gazze'deki operasyonunu destekleyenler, bu tür ağır mühimmatların sığınak delici görevi gördüğünü ve Hamas'ın yeraltı tünel altyapısını yok etmeye yardımcı olduğunu savunuyor. Ancak uzmanlar bu tür bombaların normalde Batılı ordular tarafından az kullanıldığını söylüyor. Uluslararası insancıl hukuk ayrım gözetmeksizin bombalamayı yasaklıyor.

İsrail ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, daha önce Gazzeli sivillere sığınmaları söylenen güney Gazze'deki operasyonlarını genişlettiğini söyledi. Ayrıca bir tünel ağını ve Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait "saklanma dairelerinden" birini imha ettiğini iddia etti. CNN, IDF'nin iddialarını bağımsız olarak doğrulayamamaktadır.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, "Güney Afrika, ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ve bölge sakinlerinin zorla yerlerinden edilmesi nedeniyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik mevcut saldırılarına maruz kalan sivillerin durumundan ciddi endişe duymaktadır" denildi.

"Ayrıca, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi uluslararası suçların işlendiğine dair devam eden raporların yanı sıra, 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde tanımlanan soykırım veya ilgili suçların eşiğini karşılayan eylemlerin Gazze'de devam eden katliamlar bağlamında işlendiğine ve işlenmeye devam edebileceğine dair raporlar bulunmaktadır."

"Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Taraf bir Devlet olarak Güney Afrika, soykırımın meydana gelmesini önlemeye yönelik bir antlaşma yükümlülüğü altındadır."

Dünya Mahkemesi olarak da bilinen ve Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan UAD'ye göre Güney Afrika ve İsrail Soykırım Sözleşmesi'ne taraftır.

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Kaynak: edition.cnn.com