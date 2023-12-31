'Günden güne zorlanıyorum:' Rafael Nadal Fransa Açık öncesinde kronik ayak sakatlığından muzdarip

21 kez grand slam şampiyonu olan oyuncu geçen sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve hala acı çekerek yaşamayı ve oynamayı öğrendiğini söylüyor.

İspanyol oyuncu Perşembe günü İtalya Açık'ta Denis Shapovalov 'a karşı yenik düştüğü son maçının sonlarına doğru kötü bir şekilde mücadele ediyor gibi görünüyordu.

"Ben sakatlıkla yaşayan bir oyuncuyum - bu yeni bir şey değil. Bu var olan bir şey," dedi Nadal maçtan sonra gazetecilere.

"Dürüst olmak gerekirse, ne yazık ki gün be gün zorlanıyorum. Bu şekilde bile, çok çalışıyorum... çoğu gün doğru şekilde antrenman yapamamak sinir bozucu olabiliyor."

Mayıs ayı başında Nadal, Madrid Açık'ta David Goffin'e karşı aldığı dramatik 16. tur galibiyetinin ardından basına yaptığı açıklamada "tedavisi olmayan kronik bir sakatlığı" olduğunu söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Oynadığım zaman bazen ayağım ağrıyor. Eğer beni her gün görseydiniz, endişelenmezdiniz. Özellikle üç saatlik bir maç oynadıktan ya da uzun bir antrenmandan sonra ayağımda hep ağrı oluyor. Sonunda biraz kötü yürüyorum.

"Ama tedavisi olmayan kronik bir sakatlığım var. Bu benim hayatımın bir parçası ve maçı daha erken bitirememenin dezavantajı da bu. Kısa vadede fiziksel olarak iyi olduğumu düşünüyorum ama ayaklarımdan bahsedecek olursam, rekabete adapte olması gerekiyor."

'Acı' ile antrenman

35 yaşındaki oyuncu geçen yılki uzun sakatlık döneminden olağanüstü bir dönüş yaparak Ocak ayında Avustralya Açık'ı kazandı ancak ayağındaki sorunun "zor" olduğunu söyledi.

Sakatlığını mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmek için Fransa Açık'a doktorunu da getireceğini doğruladı.

Mart ayında Indian Wells'te geçirdiği kaburga sakatlığından yeni dönen Nadal, "Yapmam gereken ilk şey antrenman yaparken ağrı çekmemek," diye ekledi.

"Fransa Açık, Roland Garros sırasında doktorumun yanımda olacağı doğru. Bu bazen yardımcı oluyor çünkü bir şeyler yapabiliyorsunuz.

"Olumlu günlerde de olumsuz günlerde de kalmanız ve başıma gelen her şeyi olumlu bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor."

Roland Garros 22 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

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Kaynak: edition.cnn.com