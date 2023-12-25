Günde 4.000 adım atmak ölüm riskinizi azaltabilir, ancak daha fazlası daha iyidir

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin baş editör yardımcısı Dr. Maciej Banach bir e-postada, "Ne kadar çok adım atarsanız, sağlığınız üzerindeki etkileri o kadar iyi olur ve günde 500-1000 adımlık her adım artışı, ölüm oranlarında önemli azalmalarla ilişkilendirilebilir" dedi.

Çalışmaya göre günde 5.000 adımın altındaki her şey "hareketsiz yaşam tarzı" olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda Baltimore, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji profesörü olan Banach, "Günde 1000 adımlık her artışın herhangi bir nedenden ölme riskinde %15'lik bir azalmayla ilişkili olduğunu ve günde 500 adımlık her artışın kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinde %7'lik bir azalmayla ilişkili olduğunu gösterdik" diye ekledi.

Çalışmada yer almayan önleyici ve yaşam tarzı tıbbı uzmanı Dr. David Katz, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için daha az adım atmanın şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Kanıta dayalı yaşam tarzı tıbbına adanmış uzmanlardan oluşan küresel bir koalisyon olan kâr amacı gütmeyen True Health Initiative'in başkanı ve kurucusu Katz, "Egzersiz doğrudan kardiyovasküler sistemi koşullandırırken, diğer sistemlere veya koşullara olan fayda biraz daha az doğrudan" dedi.

Katz, çalışmanın yöntemlerinin "sağlam ve son teknoloji ürünü" olduğunu ve doktorların hastalarına sıklıkla söylediklerini desteklediğini söyledi. "Öncelikle, herhangi bir egzersiz hiç olmamasından iyidir - oldukça mütevazı seviyelerde önemli kardiyovasküler ve genel sağlık yararları vardır" diye ekledi. "Ve genel olarak halkı ilgilendiren aktivite aralığı için - ne kadar çok, o kadar iyi!"

Mevcut çalışmaların geniş analizi

Salı günü European Journal of Preventive Cardiology'de yayınlanan çalışmada Avustralya, Japonya, Norveç, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 17 çalışmadan elde edilen yaklaşık 227.000 kişiye ait veriler analiz edildi. Banach, "Bildiğimiz kadarıyla bu şimdiye kadar (yapılan) en büyük analiz" dedi. Banach, analizin ayrıca günde 20.000 adıma kadar adım atmanın sağlık yararları ile ilişkili olup olmadığını "ilk kez" inceleyebildiğini de sözlerine ekledi.

Tüm çalışmalar gözlemseldi ve bu nedenle doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi değil, yalnızca günlük adım sayısı ile sağlık arasında bir ilişki gösterebiliyordu.

Günde yaklaşık 4.000 adım erken ölüm riskinde "önemli" bir azalmayla ilişkilendirilirken, risk üzerindeki en büyük etkinin insanlar günde 7.000 adımdan fazla yürüdüğünde meydana geldiği ve en fazla faydanın yaklaşık 20.000 adımda ortaya çıktığı tespit edildi.

Kosova'nın Priştine kentindeki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'nde önleyici kardiyolog olan kıdemli çalışma yazarı Dr. Ibadete Bytyçi yaptığı açıklamada, "Ancak, günde 20.000'e kadar olan adım sayıları hakkında sınırlı veri bulunduğunu ve bu nedenle bu sonuçların daha büyük insan gruplarında doğrulanması gerektiğini vurgulamalıyım" dedi.

Çalışmaya göre, sağlık faydaları hem erkekler hem de kadınlar için tüm ülkelerde aynıydı. Banach, hem 60 yaş üstü olarak tanımlanan daha yaşlı katılımcılar hem de daha genç insanlar fayda görürken, "ölüm riskindeki azalmanın boyutu (yaşlılarda) 60 yaşın altındaki insanlarda görülenden daha küçüktü" dedi.

Erken başlayın ve devam edin

Günde 6.000 ila 10.000 adım arasında yürüyen 60 yaş ve üzeri yetişkinlerin erken ölüm riskinde %42'lik bir azalma görülürken, günde 7.000 ila 13.000 adım arasında yürüyen 60 yaş altı kişilerin riskinde %49'luk bir azalma olduğunu söyledi.

Banach, aradaki farkın muhtemelen "ne kadar erken, o kadar iyi" formülüyle açıklandığını söyledi. Önerilen seviyelerde düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı bir diyet veya diğer olumlu yaşam tarzı değişiklikleri olsun, herhangi bir sağlık müdahalesine erken başlamak, kolesterol, kan basıncı, açlık kan şekeri ve hastalık için diğer tetikleyiciler üzerinde en fazla etkiye sahip olacaktır.

Banach, "Fiziksel aktivite konusunda düzenli ve tutarlı olursanız - biz buna fiziksel aktiviteye bağlı kalmak diyoruz - her zaman sağlık açısından önemli faydalar bekleyebilir ve daha uzun yaşayabilirsiniz" dedi.

Çalışmanın en faydalı bulduğu adım sayısını yönetemiyorsanız ne olacak? Denver, Colorado'daki National Jewish Health'te kardiyovasküler önleme ve sağlıklı yaşam direktörü olan Dr. Andrew Freeman, bu konuda stres yapmayın dedi.

Araştırmada yer almayan Freeman, "Bence bu çalışma basitçe egzersizin iyi olduğunu, hareketsiz kalmamanın iyi olduğunu ve ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar iyi olacağını gösteriyor" dedi.

"Vücudunuzda küçük bir zamanlayıcının ortaya çıkıp 'Bu iyi' dediği sihirli bir eşik olması pek olası değil. Günde 5.000, 10.000 ya da 20.000 adımı geçerseniz, artık hazırsınız demektir" dedi.

"Yeni başlayan ve çok fazla adım atamayan insanlara söylediğim şey, 'Umudunuzu kaybetmeyin. Yaptığınız her egzersiz önemlidir. Günde en az 30 dakika nefesiniz kesilene kadar yaptığınız şeyi yapmaya devam edin."

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Kaynak: edition.cnn.com