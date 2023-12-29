Güçlendirmenin menüde olduğu Hanoi restoranı

Konukseverlik önemli bir rol oynuyor - ve bir işletme, sektörün ve Vietnam'ın yükselmesine yardımcı olmak için keşfedilmemiş yeteneklerin işe alınmasına yardımcı oluyor.

Birçokları için Hanoi'nin ilk tanınan sosyal girişiminin adı basitçe KOTO.

Açılımı "Birini Tanı, Birine Öğret" olan KOTO, 1999 yılında o zamanlar tur rehberi olarak çalışan Vietnam asıllı Avustralyalı Jimmy Pham tarafından kuruldu.

KOTO, Vietnam'da imkanları kısıtlı ve risk altındaki gençlere yönelik iki yıllık bir mesleki program yürütüyor - yaşları 16 ila 22 arasında değişen gençler - ağırlama alanında kariyer yapmalarına yardımcı olmak ve böylece restoranlarda, otellerde, barlarda, kafelerde ve yemek hizmetlerinde çalışabilmelerini sağlamak.

Programın bir parçası olarak KOTO, biri Hanoi'de diğeri Ho Chi Minh City'de olmak üzere restoranların yanı sıra başkentte bir eğitim okulu işletmektedir. Kursiyerler okula devam ederek yemek yapmayı, içecek hazırlamayı, ön tarafta çalışmayı öğreniyor ve İngilizce derslerine katılıyorlar. Kursiyerler daha sonra bu becerilerini restoranlarda çalışarak uygulayabiliyor.

Bu yıl 20. yılını kutlayan sosyal girişim, aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Danimarka Kraliçesi Margrethe II gibi devlet adamlarının da bulunduğu bir milyondan fazla konuğa hizmet verdi.

'Ben büyüdüm'

20 yaşındaki Uyen ile KOTO'nun Hanoi'deki amiral gemisi restoranında tanıştık.

Aslen güney Vietnamlı olan Uyen, annesi hastalandıktan sonra üniversiteyi bırakmış ve faturalarını ödeyebilmek için iş aramaya başlamış. Arkadaşı ona KOTO'ya katılma teklifinde bulunmuş ama bu teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünmüş.

CNN Travel'a verdiği demeçte, "İlk seferinde KOTO'ya inanmadım ve ailem de inanmadı" diyor. "Çünkü hiçbir yer sizin için açılmaz ve tamamen ücretsizdir - ve size para ve birçok aktivite verir ve sadece sizin için iyidir."

Ancak altı ay sonra orada çalışan arkadaşının çok mutlu olduğunu görünce programa katılmış.

Şimdi ikinci yılında olan Uyen hayatının değiştiğini söylüyor.

"Bunun benim hayallerim olduğunu düşünüyorum. Bence KOTO size sadece işi öğretmiyor, sadece nasıl çalışacağınızı öğretmiyor, KOTO aynı zamanda nasıl iyi bir insan olacağınızı da öğretiyor."

Uyen, KOTO'nun yalnızca becerilerini geliştirmesine yardımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak nasıl yaşayacağını öğrenmesine de yardımcı olduğunu söylüyor.

"KOTO bana dersler ve çevre konusunda yardımcı oluyor. Bence KOTO'da çok sayıda insan var ve onlarla konuşmam ve onlarla birlikte çalışmam gerekiyor. Onlarla nasıl çalışabilirim, nasıl okuyabilirim ve nasıl gelişebilirim diye düşünmek zorundayım."

Ayrıca bir hayali var: bir gün barmen olmayı umuyor.

Ailesi ise onunla gurur duyuyor. CNN'e şöyle diyor: "Sanırım beni şimdi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, bana 'Vay be, büyümüşsün' diyorlar."

Başarıyı bulmak

Thao Nguyen KOTO'nun genel müdürü - ancak sosyal girişimle hikayesi onlarca yıl önce başladı. Nguyen, KOTO'nun charter sınıfı mezunu.

Nguyen, ailesinin geçimine yardımcı olmak için 13 yaşında okulu bırakmış. İki yıl boyunca yazları Hoàn Kiếm Gölü çevresinde buzlu çay, havalar soğuduğunda ise sokaklarda kartpostal sattı.

"Turistlere kartpostal satarken Avustralyalı bir kadınla tanıştım" diyor Nguyen. "Bana gelecekte ne istediğimi ve kendimi gelecekte nerede gördüğümü sordu. Dürüst olmak gerekirse o gün hiçbir fikrim yoktu."

Diplomat olan Avustralyalı kadın Nguyen'i KOTO adlı yeni bir programla tanıştırdı ve Nguyen bunun hayatını değiştirdiğini söylüyor.

"Hayatımın en güzel zamanının KOTO'da staj yaptığım dönem olduğunu söyleyebilirim çünkü ilk kez bir aidiyet duygusu edindim ve hayatım boyunca unutamayacağım birçok deneyim yaşadım."

Nguyen, KOTO'dan mezun olduktan sonra otelcilik alanında başarılı bir kariyer yaptı ve 2017 yılında sosyal girişime geri döndü.

"Burası benim ikinci ailem ve şimdi aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum" diyor.

Nguyen gibi, KOTO'nun mezunlarının çoğu yaşayan başarı hikayeleri - sosyal girişim, mezunlarının her birinin KOTO programını bitirdikten sonra iş bulmaya devam ettiğini söylüyor. Birçoğu şu anda Vietnam ve dünyanın dört bir yanındaki en iyi otel ve restoranlarda çalışırken, diğerleri de kendi işlerini kurmuş durumda.

Birini tanı, sonsuza kadar öğret

Nguyen, hem bir iş yürütmenin hem de sosyal misyonunu yerine getirmenin zor olduğunu söylüyor.

Şu anda KOTO'nun mevcut 150 kursiyerinin refah, sağlık, konaklama ve eğitim masraflarını karşılıyorlar. Ayrıca KOTO'da yaklaşık 100 personel ve gönüllü çalışıyor.

Ancak bu engellere rağmen Nguyen, KOTO'nun sosyal misyonunun açık olduğuna inanıyor - kursiyerlerine ve çevrelerindeki insanlara geri verme ve ileriye dönük ödeme yapma ruhunu aşılamak.

"KOTO'nun felsefesi, eğer birini tanıyorsanız, ona öğretmelisiniz. Bugün kursiyerlerimize balık tutmayı öğretiyoruz ve ileride başarılı olduklarında başkalarına da balık tutmayı öğretmeleri için onlara ilham veriyoruz" diyor Nguyen CNN'e.

"Geri vermek, birine yemek ya da para vermek anlamına gelmez. Geri vermek, birine hayatını ömür boyu sürdürebilmesi için bir beceri öğretmek anlamına gelir."

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Kaynak: edition.cnn.com