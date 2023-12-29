Gucci Sabato De Sarno'yu yeni kreatif direktör olarak atadı

Cumartesi günü ortak bir basın açıklamasıyla bu hamleyi duyuran İtalyan markası ve ana şirketi Kering, 39 yaşındaki ismin "House'un yaratıcı vizyonunu tanımlamak ve ifade etmekten" sorumlu olacağını söyledi.

Atama sektördekiler için sürpriz oldu. De Sarno moda çevrelerinde şu anda kreatif direktör Pierpaolo Piccioli'nin altında erkek ve kadın giyimini yönettiği Valentino'daki çalışmalarıyla tanınsa da, Napoli doğumlu tasarımcı henüz büyük bir markayı yönetmedi ve nispeten sınırlı bir kamu profiline sahip.

De Sarno yaptığı açıklamada, Gucci'nin kadın ve erkek koleksiyonlarını yönetirken aynı zamanda deri ürünleri, aksesuar ve yaşam tarzı bölümlerini de denetleyeceği bu görevi üstlenmekten "büyük onur" duyduğunu söyledi.

"Böylesine olağanüstü bir geçmişe ve mirasa sahip olan, yıllar boyunca inandığım değerlere kucak açmış ve değer vermiş bir House'a katılmaktan gurur duyuyorum" diye ekledi.

Alessandro Michele'nin yaklaşık sekiz yılın ardından Gucci'nin kreatif direktörlüğünden ayrıldığını açıklamasının üzerinden iki aydan biraz fazla zaman geçti. De Sarno'nun selefi de 2015'te sürpriz bir atama olarak görülmüştü, ancak Michele İtalyan markanın servetini canlandırmaya ve dönüştürmeye yardımcı olarak renkli, maksimalist ve giderek daha fazla cinsiyet akışkanlığına sahip koleksiyonlar dönemini müjdeledi.

Michele'nin görev süresi aynı zamanda satışlarda büyük bir artışa denk geldi. Kering, aralarında Balenciaga, Alexander McQueen ve Saint Laurent'in de bulunduğu çok sayıda başka lüks markanın da sahibi ancak Gucci, 2021 yılında 9,7 milyar avro (10,5 milyar dolar) gelir elde ederek grubun kârının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Her ne kadar 2022 kazançlarını önümüzdeki aya kadar yayınlamayacak olsa da, marka Covid-19 salgınından LVMH gibi rakipleri kadar güçlü bir şekilde geri dönmekte zorlandı. Marka aynı zamanda, satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturduğu tahmin edilen Çin'deki ayaklarını sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Bu ayın başlarında Gucci, Michele'nin ayrılışından bu yana ilk yeni koleksiyonunu tanıttı ve Milano'daki Erkek Moda Haftası 'nı nispeten sadeleştirilmiş bir Sonbahar-Kış 2023 koleksiyonuyla açtı. Kering, De Sarno'nun ilk defile koleksiyonunu Eylül ayındaki Milano Moda Haftası'na kadar sunmasının beklenmediğini ve Valentino'daki "tüm yükümlülüklerini tamamlayana kadar" markaya katılmayacağını söyledi. De Sarno, Prada ve Dolce & Gabbana'daki görevlerinin ardından 2009 yılında markaya katıldı ve şu anda moda direktörü olarak görev yapıyor.

Gucci'nin ötesinde Kering, Demna Gvasalia ve Matthieu Blazy gibi görece dışarıdan gelenleri üst düzey görevlere atama konusunda bir geçmişe sahip. Her ikisi de sırasıyla Balenciaga ve Bottega Veneta'da kreatif direktör olarak iz bırakmaya devam etti.

Gucci'nin başkanı ve CEO'su Marco Bizzarri, De Sarno'nun "engin ve ilgili deneyimine" dikkat çekerek şunları ekledi: "Eminim ki ... yaratıcı ekiplerimize, bu heyecan verici yeni bölümün yazılmasına yardımcı olacak, House'un moda otoritesini güçlendirirken zengin mirasından yararlanacak farklı bir vizyonla liderlik edecektir."

Kering'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fransız milyarder François-Henri Pinault ise şunları söyledi: "Sabato De Sarno'nun yaratıcı dümenin başına geçmesiyle birlikte, House'un hem son derece cazip ürünler ve koleksiyonlarla moda ve kültürü etkilemeye hem de modern lükse tekil ve çağdaş bir bakış açısı getirmeye devam edeceğinden eminiz."

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Kaynak: edition.cnn.com