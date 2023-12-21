'Great British Bake Off' tatlısı sizin için iyi mi? Şaşırabilirsiniz

Atlanta'daki Emory Üniversitesi Rollins Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan başyazar Joshua Wallach, "Kesinlikle aptalca bileşenler var, ancak metodolojik olarak hala titiz bir çalışma" dedi.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde "The Great British Baking Show" olarak bilinen programın jüri üyelerinden Paul Hollywood'un Alman tarzı meyveli bir ekmek olan stollen tarifini ele alalım. Araştırmalar bu tarifin badem, süt ve kurutulmuş meyveler gibi sağlıklı malzemeler içerdiğini ve bunların ölüm ya da hastalık riskini azalttığını ortaya koymuştur.

"Genel olarak, yumurta, tereyağı ve şeker olmadan, bu tatlı aslında fındıklı bir meyve salatasıdır. Nefis!" diye yazdı yazarlar.

Yazarlara göre bir diğer favori olan Rav'ın "dondurulmuş" fantezi pastası, badem ve çarkıfelek meyvesi gibi sağlıklı bileşenler içeriyor ve aynı zamanda "ölüm veya hastalık riskini azaltıyor". Ancak çalışmada dikkate alınmayan şey, kekin içerebileceği tereyağı, şeker ve rafine un miktarıdır.

Kanıta dayalı yaşam tarzı tıbbına adanmış uzmanlardan oluşan küresel bir koalisyon olan kar amacı gütmeyen Gerçek Sağlık Girişimi'ni kuran önleyici ve yaşam tarzı tıbbı uzmanı Dr. David Katz, "Burada herhangi bir bilim varsa, bu arsız eğlencenin hizmetindeki bilimdir" dedi. Kendisi çalışmaya dahil edilmemiştir.

Katz bir e-postada, "Bu analiz hiçbir şekilde bu tatlılardan herhangi birinin net etkilerini dikkate almadı; sadece bileşenlerin izole etkilerine baktılar, sanki herhangi bir kayda değer etki göstermeye yetecek düzeyde izole olarak yeniyorlarmış gibi" dedi. "Bu yüzden, bu bilimi bir parça da olsa, iyi bir şey olarak kabul ediyorum!"

Yazarlar, bir malzemenin miktarını hesaba katmadıklarını kendileri de kabul etmektedir: Çalışmada "Meyve içeren her tarif, tek bir meyve bile olsa, tereyağının zararlı etkisine kıyasla koruyucu etkisi açısından eşit olarak ağırlıklandırıldı" diye yazdılar.

Bir malzemenin miktarını potansiyel zararı veya faydası açısından tartma zahmetine katlanmak "bilgilendirici olurdu, ancak daha az eğlenceli olurdu" diye yazdılar.

Eğlenceli bilim

Araştırma, kesin ama ilginç, neşeli makaleleri ve çalışmalarıyla bilinen The BMJ'nin Noel sayısında Çarşamba günü yayımlandı. Wallach ve meslektaşları araştırmalarını bu sayı için tasarladılar.

Wallach, "Genellikle tam bir diyet yerine tek tek gıdalara bakan beslenme araştırmalarının karmaşıklığını vurgulamak istedik" dedi.

Bunun nedeni, araştırmacıların, insanların sadece belirli gıdaları yemelerini ve diğerlerini yememelerini gerektiren altın standartta randomize bir klinik çalışma yapmalarının son derece zor olmasıdır.

"Bence bu makalenin vurguladığı şey, bu bileşenlerin çoğuna ayrı ayrı baktığınızda, bazılarının koruyucu ve zararlı olduğudur. Ancak bunları bir tarifte bir araya getirdiğinizde, gerçekten ne biliyoruz? Pek bir şey değil, ama bu gerçekten önemli değil. Biz sadece küçük bir parça Noel tatlısının tadını çıkarmaya çalışıyoruz, değil mi?"

Wallach ve meslektaşları analizlerini yapmak için "The Great British Bake Off" web sitesinden bisküvi, kek, tatlı, pasta ve puding tariflerini aldılar. Tüm malzemeleri aldılar ve bunları beslenme uzmanlarının araştırdığı 17 gıda kategorisine koydular.

Analiz sonucunda, kuruyemiş, meyve ve kahvenin ölüm ve hastalıklardan koruyucu ilişkilerle ilişkilendirilme olasılığı en yüksekken, alkolün zararla ilişkilendirilen ana içerik grubu olduğu ortaya çıktı.

Wallach, jüri üyesi Prue Leith'in tatlılarının birçoğunun "içkili pastalara" olan tutkusu nedeniyle yaramaz kategorisine girdiğini söyledi.

Araştırmaya göre, örneğinLeith'in çikolatalı Noel kütüğü"bayram ruhuna" katkıda bulunmuyor çünkü içindeki pişmemiş krema likörü akşam yemeğine katılan konukların kolon, mide ve karaciğer kanserinin yanı sıra gut ve atriyal fibrilasyona yakalanma riskini artırıyor.

Wallach, "Programda sık sık Prue ile dalga geçiliyor çünkü kendisi de itiraf ettiği gibi içkili pastaları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor," dedi. "Yarışmacılar sık sık tatlılarına biraz daha fazla içki koyarak onu kazanmaya çalışıyorlar.

Wallach, "İşin komik tarafı, gerçekte, eğer alkolle pişiriyorsanız, çoğu pişmiş oluyor," dedi. "Her neyse, 'Ne yazık ki Prue, alkol araştırmalarda sağlıkla ilgili çeşitli sonuçlar için potansiyel olarak zararlı olduğu ortaya çıkan bir şeydi' demek ve biraz eğlenmek için mükemmel bir fırsattı."

Uzun bir gelenek

Wallach ve çalışma arkadaşları, tatlıların yüzlerce yıldır Noel kutlamalarında kilit rol oynadığına dikkat çekiyor. Örneğin Ortaçağ İngiltere'sinde "Roma Katolik Kilisesi Noel'den yaklaşık dört hafta önceki Pazar günü bir puding yapılmasını emretmiştir".

Araştırmaya göre bu pudingler daha çok lif, protein, vitamin ve mineral içeren ve sığır eti, havuç, yumurta, incir, tahıl, koyun eti, fındık, kuru erik, kuru üzüm ve baharat gibi malzemelerle hazırlanan sağlıklı güveçlere benziyordu.

Ancak günümüzde bayram tatlıları genellikle doymuş yağlar, yapay şekerler ve ultra işlenmiş, rafine unlarla doludur ve bu da araştırmaların diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi birçok kronik rahatsızlıkla ilişkilendirdiği bir durumdur.

Wallach, yine de bir oturuşta bütün bir tatlıyı yemediğiniz sürece, tatillerde tükettiğiniz bir ya da iki sağlıksız bileşen miktarının muhtemelen önemsiz olduğunu söyledi.

"Dolayısıyla, 'Bakın, biz bu konuda biraz eğleniyoruz' demek için, tüm bu bilimsel endişeleri görmezden gelebilirseniz, Noel pastanızı da yiyebileceğinizi söylüyoruz" dedi. "Ancak nihai çıkarım, her şeyin tadını ölçülü bir şekilde çıkarmaktır."

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Kaynak: edition.cnn.com