Graeme McDowell, LIV Golf turuna katıldıktan sonra kendisine 'git öl' diyen ölüm tehditleri aldığını söyledi

Golfçüler, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığını yaptığı bir egemen varlık fonu olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından desteklenen bu ayrılık turuna katıldıkları için, golfün geleneksel turlarından ayrılmanın "para kapma" niteliği ve insan hakları sicili kötü olan bir ülkeden para kabul ettikleri için ağır eleştirilere maruz kaldılar.

Bin Selman bir ABD istihbarat raporunda 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yol açan operasyonun onaylanmasından sorumlu olarak gösterilmiş, ancak bu olaya karıştığını reddetmişti. İnsan hakları grupları da ülkeyi toplu infazlar gerçekleştirdiği ve eşcinsellere yönelik muamelesi nedeniyle eleştiriyor.

LIV Golf serisinin Haziran ayındaki açılış etkinliğinden önce, Suudi Arabistan rejiminden para kabul etmesi sorulduğunda McDowell turun "inanılmaz derecede kutuplaştırıcı" olduğunu söyledi.

"Bence burada hepimiz hemfikiriz, Kaşıkçı olayını ele alalım; hepimiz bunun kınanacak bir şey olduğu konusunda hemfikiriz. Kimse bu gerçeği tartışmayacak," dedi bir basın toplantısında.

"Ama biz golfçüyüz. Kişisel olarak konuşacak olursam, golfün dünyada gerçekten iyi bir güç olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için harika bir rol model olmaya çalışıyorum. Golf oyununun bana neler öğrettiğini biliyorum. Golf oyununu dünya çapında büyümeye yardımcı olacak bir şey olarak kullanmayı seviyorum. Son 20 yıldır yaptığımız şey de bu, çocuklara rol model olmak ve dediğim gibi bu oyunu gerçekten iyi bir güç olarak kullanmaya çalışmak.

"Biz politikacı değiliz. Bu ifadeden nefret ettiğinizi biliyorum ama ne yazık ki gerçekten değiliz. Bizler profesyonel golfçüleriz. Suudi Arabistan golf oyununu olmak istedikleri yere ulaşmak için bir yol olarak kullanmak istiyorsa ve bu deneyimi hızlandıracak kaynaklara sahiplerse, golf oyununu ve sporun büyümesine yardımcı olmak ve onları olmak istedikleri yere götürmek için sahip olduğumuz yetenekleri kullanarak bu yolculukta onlara yardımcı olmaktan gurur duyacağımızı düşünüyorum."

Londra'daki o ilk etkinlikten bu yana, daha fazla oyuncu daha büyük bir ödeme günü için katılmayı tercih ettikçe, inceleme de arttı.

Geçen hafta Portland, Oregon'da düzenlenen ikinci ve ABD topraklarındaki ilk etkinlik öncesinde oyuncular ve organizatörler, 2001'deki terör saldırılarında parmağı olduğunu söyledikleri Suudi Arabistan'la çalıştıkları için golfçüleri eleştiren 11 Eylül mağdurları ve kurbanların ailelerinin protestolarıyla karşılaştı.

Ve 2010 ABD Açık galibi McDowell için bu ilgi ve eleştiriler oldukça ağır bir yük haline geldi.

İrlanda'daki Adare Manor'da düzenlenen JP McManus Pro-Am öncesindeBBC'ye konuşan McDowell, artık "her gün uyandığında kendisiyle gurur duymadığını" söyledi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada 42 yaşındaki sporcu, "Biri bana ölmemi söylemeden Instagram ya da Twitter hesabımı açamıyorum," dedi. "Keşke hiçbir şey söylemeseydim. Keşke orada oturup başımı sallayarak 'Yorum yok' deseydim ama ben böyle biri değilim.

"Bu gerçekten çok zor çünkü bana doğru cevapları olmayan sorular soruluyor. Tek yapmaya çalıştığım golf oynamakken ahlaki bütünlüğüm sürekli saldırıya uğruyor.

"Kendim ve ailem için bir iş kararı vermeye çalışıyorum. Son 20 yılda bu oyuna olan borcumu ödedim, kendimi doğru şekilde taşımaya çalıştım.

"Suudi rejiminin yaptıklarıyla ilgili zayıf bağlantılar... yaptıkları korkunç şeyler - (LIV Golf'ü eleştirenler) bunu golfle ve profesyonel golf oynamakla ilişkilendirmeye çalışıyorlar.

"Dünyanın dört bir yanında, insan hakları sicilleri muhtemelen paramparça olabilecek ülkelerde golf oynadım.

"Çin'de, Orta Doğu'da, dünyanın her yerinde olmayı hiç sorgulamadım ve yaptığım şey profesyonel golf oynamak. Golfü para için oynuyorum. Kariyerim boyunca dünyanın her yerinde bu paranın peşinde koştum. Kazandığım her bir doların ahlaki değerini araştırıyor muyum? Hayır, araştırmıyorum."

Eski dünya 1 numarası Greg Norman'ın öncülüğünü yaptığı takım bazlı LIV serisi PIF tarafından destekleniyor ve toplam 250 milyon dolar para ödülü vermeyi taahhüt ediyor. Turnuvalar PGA Tour'un 72 çukuru yerine 54 çukur üzerinden düzenleniyor ve turnuva oyunu sırasında oyuncu kesilmiyor.

