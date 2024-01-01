GPDA'dan Wurz, F1'in mücevher yasağının doğru nedenlere dayandığını söylüyor

Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) başkanı Alex Wurz'a göreFormula 1 kokpite takı sokulmasını yasaklamakta haklı ancak FIA bu kuralı daha az çatışmacı bir şekilde uygulayabilirdi.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ve FIA, bu ayki Miami Grand Prix'sinde Mercedes pilotunun yıllardır yarıştığı ve çıkaramayacağını söylediği piercingler nedeniyle bir anlaşmazlık yaşadı.

Hamilton'a 29 Mayıs'taki Monaco Grand Prix'sine kadar bunları çıkarması söylendi ancak Hamilton bunu yapmaya niyeti olmadığını söyledi.

Sürücü güvenliği ve eğitimiyle yakından ilgilenen eski Benetton, McLaren ve Williams pilotu Wurz Reuters'a verdiği demeçte "Bu doğru nedenlerle konulmuş bir kural" dedi.

"Mesajın nasıl verileceği konusunda muhtemelen biraz daha farklı bir yaklaşım isterdim.

"Futbolda olduğu gibi ellerin havada olduğu ve sözlü tacizlerin arttığı bir duruma düşmek istemiyorum... birlikte çalışmalısınız. Bu durumda tercih edeceğim tarz bu olurdu."

Takı yasağı ve uygun olmayan iç giysilerin giyilmesi uzun zamandır kurallarda yer alıyordu ancak FIA bu sezon bu yasağı uygulayana kadar nadiren uygulanıyordu.

FIA, zorunlu alev geçirmez giysilerin altındaki eşyaların yanık yaralanması riskini artırabileceğini söylüyor ve bir kaza sonrasında tıbbi görüntülemeye ihtiyaç duyulması halinde kritik gecikmeler veya komplikasyon riskinin altını çiziyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem geçen hafta Daily Mail'e verdiği demeçte Hamilton'ın genç sürücülere bir rol model olarak doğru mesajı vermesini istediğini söyledi.

Wurz, 1988 yılında Japonya'nın Fuji pistinde ateşli bir spor otomobil kazası geçiren Danimarkalı eski yarışçı Kris Nissen'in gençliğinde katıldığı bir konuşmayı hiç unutmadığını söyledi.

"Vücudunu gösterdi ve 'şuna bakın' dedi," diye hatırlıyor 48 yaşındaki genç.

"Onun için yangından sonra en acı verici şey, ki bu uzun bir yangın değildi, normal pantolonundaki lastiğin (elastik) deride yanmasıydı. Yıllarca acı ve ıstırap çektiğini (söyledi). Ve bu beni eğitti.

"O anda, sadece pantolonumu çıkarıp yanmaz külot giymediğim (için) bu sonuçları yaşamak istemediğimi söyledim. Aynı şey mücevherler için de geçerli."

Miami tavsiyeleri

Wurz, GPDA'nın FIA ile Miami'de Alpine'den Esteban Ocon ve Ferrari'den Carlos Sainz'ın ağır bir şekilde çarpışmasının ardından beton bir duvarı enerji emici Tecpro bariyeriyle korumayı reddetmesi hakkında konuştuğunu söyledi.

Bazı sürücüler FIA'yı endişelerini görmezden gelmekle suçladı, ancak kurum tavsiyelerini dinlediğini ancak herhangi bir değişikliğe gerek olmadığına karar verdiğini söyledi.

Wurz, ikinci viteste bile olsa beton bir duvara çarpmanın can yakacağını söyledi.

Tecpro bariyerinin G kuvvetlerini neredeyse yarıya indirebileceğini ve sürücünün tıbbi kontrollere ihtiyaç duymayacağı, şasi ve vites kutusunun sağlam kalacağı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Bu, takımların bütçe sınırlamalarına tabi olduğu bir ortamda para tasarrufu sağlayacak ve hasarlı bir şasiyi Avrupa'ya geri götürme ihtiyacını ortadan kaldırarak karbon ayak izini artıracaktır.

Wurz, GPDA'ya bir bariyerin mevcut olduğunun ve kurulabileceğinin söylendiğini belirtti.

"Açıkçası bir sakatlığımız yoktu, bu yüzden belki bunun (bariyerin) gerekli olmadığını söyleyebilirsiniz ama eğer olsaydı durumu iyileştireceğini söylemek istiyoruz," diye ekledi.

"Dünyadaki hiçbir araştırma bana (oraya) koymanın bir dezavantajı olacağını söyleyemez."

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Kaynak: edition.cnn.com