Şu Anda Gözaltında Tutulan Amerikalılar

Gözaltındaki Amerikalılar Hızlı Bilgiler

Çin

MarkSwidan13 Kasım2012 - Teksaslı bir işadamı olan Swidan, Dongguan'daki otel odasında Çin Polisi tarafından uyuşturucuyla ilgili suçlamalarla tutuklandı.

2013 - Swidan yargılanır ve suçsuz olduğunu kabul eder.

2019 - Güney Guangdong eyaletindeki Jiangmen Orta Halk Mahkemesi tarafından uyuşturucu imalatı ve kaçakçılığından suçlu bulundu ve iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı.

13 Nisan 2023 - Jiangmen Orta HalkMahkemesi Swidan'ın temyiz başvurusunu reddetti ve ölüm cezasını onadı.

Kai LiEylül 2016 - Çin doğumlu ABD vatandaşıKai Li, Şangay'daki akrabalarını ziyaret ederken gözaltına alındı.

Temmuz 2018 - Ağustos 2017'de yapılan gizli bir duruşmanın ardından casusluk suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran

KaranVafadariAralık2016 - Karan Vafadari'nin ailesi , Karan ve eşi Afarin Niasari'nin Temmuz ayında Tahran havaalanında gözaltına alındığını duyurdu . İran asıllı bir Amerikalı olan Vafadari ve yeşil kart sahibi Niasari Tahran'da bir sanat galerisi işletiyordu.

Mart 2017 - Vafadari ve Niasari'ye"İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya teşebbüs etmek ve yabancı elçilikler aracılığıyla casus devşirmek" suçlamaları yöneltildi.

Ocak 2018 - Vafadari 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Niasari ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2018 - Vafadari ve Niasari'nin temyiz mahkemesi kararlarını beklerkenkefaletle serbest bırakıldıkları bildirildi .

Rusya

PaulWhelan28Aralık2018 - Emekli bir deniz piyadesi ve kurumsal güvenlik direktörü olan Michigan'lı Paul Whelan casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Ailesi bir düğüne katılmak üzere Moskova'da olduğunu söyledi.

3 Ocak 2019 - Avukatı Vladimir Zherebenkov CNN'e Whalen'in resmen casuslukla suçlandığını söyledi.

22 Ocak 2019 - Ön duruşmada Whelan'ın kefaletle serbest bırakılması reddedildi. Whelan'ın avukatı Zherebenkov CNN 'e yaptığı açıklamada Whelan'ın Moskova'da tutuklandığında gizli materyal bulundurduğunun tespit edildiğini söyledi.

15 Haziran 2020 - Whelancasusluktan suçlu bulundu ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8 Ağustos 2021 - Devlet haber ajansı TASS, Whelan'ın tutulduğu Mordovya ceza kolonisindeki hücre hapsinden serbest bırakıldığını bildirdi.

EvanGershkovich30 Mart2023 - Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich Rus yetkililer tarafından gözaltına alındı ve casusluk yapmakla suçlandı. Wall Street Journal casusluk iddialarını reddeder.

3 Nisan 2023 - Rus devlet haber ajansı TASS, Gershkovich 'in tutuklanmasınaitiraz ettiğini bildirdi.

7 Nisan 2023 - Gershkovich resmen casuslukla suçlandı.

10 Nisan 2023 - ABD Dışişleri Bakanlığı Gershkovich'in Rusya tarafından haksız yere tutuklandığını resmen açıkladı.

18 Nisan 2023 - Moskova Şehir Mahkemesi Gershkovich'in tutukluluk şartlarının değiştirilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. Gershkovich 29 Mayıs'a kadar kötü şöhretli Lefortovo hapishanesindeki duruşma öncesi gözaltı merkezinde tutulmaya devam edecek.

Suudi Arabistan

Walid FitaihiKasım2017 - Çifte ABD-Suudi vatandaşı Dr. Walid Fitaihi, avukatı Howard Cooper'a göre diğer önde gelen Suudilerle birlikte Riyad'daki Ritz Carlton otelinde gözaltına alındı. Fitaihi daha sonra cezaevine nakledildi.

Temmuz 2019 - Fitaihi kefaletleserbest bırakıldı.

8 Aralık 2020 - Fitaihi, izinsiz olarak ABD vatandaşlığı almak gibi suçlamalarla altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Ocak 2021 - Bir Suudi temyiz mahkemesi Fitaihi'nin mahkumiyetini onadı ancak cezasını 3,2 yıla indirdi ve kalan hapis cezasını erteledi. Fitaihi hala seyahat yasağı ve dondurulmuş mal varlığı ile karşı karşıya.

Suriye

Austin TiceAğustos2012 - Tice, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında haber yaparken kaybolur. Suriye hükümeti Tice'ın ellerinde olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Eylül 2012 - İnternette Tice 'ı ailesinin "alışılmadık bir grup cihatçı" olarak tanımladığı kişilerin esareti altında gösteren 43 saniyelik bir video ortaya çıktı.

Majd KamalmazŞubat2017 - Kamalmaz Şam'daki bir kontrol noktasında gözaltına alındı. Suriye hükümeti Kamalmaz'ın gözaltında olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Eski Tutuklu Amerikalılar

Küba

AlanGrossAralık2009 - Alan Gross, demokrasiyi yaymayı amaçlayan bir ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı projesinde taşeron olarak çalışırken hapse atılır. Yaptıkları Kübalı yetkililer tarafından yasadışı kabul edilir. Adada yasadışı internet bağlantıları kurmaya çalışmakla suçlanır. Gross, Yahudi cemaatinin internete bağlanmasına yardımcı olmaya çalıştığını ve hükümet için bir tehdit oluşturmadığını söyler.

12 Mart 2011 - Gross suçlu bulunur ve Küba devletine karşı işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapse mahkum edilir.

11 Nisan 2014 - ABD ve Küba'nın davasını çözüme kavuşturması amacıyla bir önceki hafta başlattığı açlık grevine son verdi.

17 Aralık 2014 - Gross, Küba ile varılan ve ABD'nin adaya yönelik politikasında büyük bir revizyonun önünü açananlaşmanın bir parçası olarak serbest bırakıldı.

Mısır

16 Amerikalı STK ÇalışanıAralık2011 - Mısırlı yetkililer 10 sivil toplum kuruluşunun ofislerine 17 baskın düzenledi. Mısır genel savcılığı baskınların, grupların yasadışı yabancı finansman aldıkları ve uygun bir lisans olmadan faaliyet gösterdikleri iddialarına yönelik bir soruşturmanın parçası olduğunu iddia etti.

5 Şubat 2012 - STK'lara yönelik devam eden baskıların bir parçası olarak yasadışı yabancı finansman sağlama suçlamasıyla 43 kişi Mısır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Amerikalı sanıklar arasında Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü ülke direktörü ve ABD Ulaştırma Bakanı Ray LaHood'un oğlu Sam LaHood da bulunuyor.

15 Şubat 2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır hükümetinin açıkladığı gibi 19 değil 16 Amerikalının tutuklu olduğunu doğruladı.

20 Şubat 2012 -GüneyCarolina Senatörü Lindsey Graham ve Arizona Senatörü John McCain Kahire'de Mısırlı üst düzey askeri ve siyasi liderlerle bir araya geldi.

1 Mart 2012 - Aralarında Amerikalı, Norveçli, Alman, Sırp ve Filistinli aktivistlerin bulunduğu 43 tutukludan bazıları ikişer milyon Mısır poundu kefalet ödedikten sonra Kahire'den ayrıldı.

20 Nisan 2012 - CNN'e Mısırlı yetkililerin STK davasına karışan bazı Amerikalılar için Interpol'e küresel tutuklama bildirimleri gönderdiği söylendi.

4 Haziran 2013 - Devlet gazetesi Al Ahram'a göreMısır mahkemesi STK çalışanlarından 27'sini gıyabında beş yıl, 11'ini bir yıl tecilli hapis cezasına ve beşini de tecil edilmemiş iki yıl hapis cezasınamahkum etti. Sadece bir Amerikalı suçlamalarla mücadele etmek için Mısır'da kaldı, ancak o da mahkemenin mahkumiyetini açıklamasının ardından ülkeyi terk etti.

İran

UC-BerkeleyMezunları31Temmuz2009 - Berkeley'deki California Üniversitesi'nden mezun olan üç Amerikalı, Oakland, California'dan Sarah Shourd, Emeryville, California'dan Shane Bauer ve Cottage Grove, Oregon'dan Joshua Fattal, Kuzey Irak'ın Kürt bölgesindeki işaretlenmemiş İran-Irak sınırında yürüyüş yaptıktan sonra İran'da gözaltına alındı.

11 Ağustos 2009 -İran,İsviçre Büyükelçisine üç Amerikalı yürüyüşçünün gözaltına alındığına dair resmi bir bildirim gönderir. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik ilişki bulunmadığı için İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki diplomatik çıkarlarını temsil etmektedir.

Ekim 2009 - İran hükümeti İsviçreli bir diplomatın yürüyüşçüleri Evin Cezaevinde ziyaret etmesine izin verdi.

9 Kasım 2009 - İran üç kişiyi casuslukla suçlar.

9 Mart 2010 - Tutuklu üç yürüyüşçünün aileleri, hapse atıldıklarından bu yana ilk kez yürüyüşçülerle telefonda konuştu.

20 Mayıs 2010 - Tutukluların annelerinin çocuklarını ziyaret etmelerine izin verildi.

21 Mayıs 2010 - Annelere ikinci bir ziyaret izni verildi ve tutuklu yürüyüşçüler hükümet kontrolündeki bir basın toplantısında ilk kez kamuoyu önünde konuştular.

5 Ağustos 2010 - Shourd'un tıbbi tedavisinin reddedildiğine dair raporlar ortaya çıktı.

14 Eylül 2010 - Shourd insani gerekçelerle 500.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

19 Eylül 2010 - ShourdNew York'ta basının karşısına çıktı.

27 Kasım 2010 - Şükran Günü'nden iki gün sonra Fattal ve Bauer'in ikinci kez evlerini aramalarına izin verilir. Her görüşme yaklaşık beş dakika sürer.

6 Şubat 2011 - Fattal ve Bauer'in duruşması başladı. Shourd mahkemeye geri dönmesi için yapılan mahkeme çağrısına yanıt vermedi.

4 Mayıs 2011 - Shourd casusluk suçlamalarıyla yüzleşmek üzere Tahran'a dönmeyeceğini açıkladı.

20 Ağustos 2011 - Devlet televizyonuna göre Fattal ve Bauer casusluktan beşer yıl ve yasadışı girişten üç yıl ceza aldı. Temyize gitmek için 20 günleri var.

14 Eylül 2011 - Batılı bir diplomat CNN'e Ummanlı bir yetkilinin Fattal ve Bauer'in serbest bırakılması için görüşmelere yardımcı olmak üzere Tahran'a doğru yola çıktığını söyledi. Umman 2010 yılında Shourd'un serbest bırakılmasına yardımcı olmuştu.

21 Eylül 2011 - Fattal ve Bauer 500.000'er dolar kefaletle serbest bırakıldı ve cezaları hafifletildi. 25 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönerler.

SaeedAbedini26Eylül2012 - Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi'ne göre, İran'da doğan ve Idaho'da yaşayan Amerikalı Hıristiyan bir papaz olan Saeed Abedini İran'da gözaltına alındı. Grup, Abedini'ye yöneltilen suçlamaların 13 yıl önce İslam 'dan Hıristiyanlığa geçmesi ve İran'daki ev kiliselerinde yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklandığını söylüyor.

Ocak 2013 - Abedini İran hükümetinin altını oymaya çalışmak suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ocak 2016 - İran, yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD'de tutuklu bulunan yedi İranlının affedilmesi karşılığında Abedini, Amir Mirzaei Hekmati ve Jason Rezaian'ın da aralarında bulunduğu dört ABD'li mahkûmu serbest bıraktı.

Amir MirzaeiHekmatiAğustos2011 - Amir MirzaeiHekmati akrabalarını ziyaret etmek için İran'a gider ve ailesine göre yetkililer tarafından gözaltına alınır. Tutuklanması aylarca kamuoyuna açıklanmadı.

17 Aralık 2011 - Devlet televizyonu Press TV, İran İstihbarat Bakanlığı'nın CIA ajanı olarak çalışan bir İran asıllı Amerikalıyı tutukladığını iddia etti.

18 Aralık 2011 - İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, genç bir adamın adının Hekmati olduğunu ve ABD Deniz Piyadelerine katılarak Iraklı subaylarla çalıştığını söylediği bir video yayınladı.

19 Aralık 2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı İran'da gözaltına alınan kişinin kimliğini doğruladı ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

20 Aralık 2011 - Hekmati'nin ailesi Ağustos ayında İran'daki akrabalarını ziyaret ederken tutuklandığını söyledi. Aile, serbest bırakılacağı sözünü veren İranlı yetkililerin ısrarıyla tutuklama konusunda sessiz kaldıklarını iddia ediyor.

27 Aralık 2011 - Hekmati'nin duruşması İran'da başladı. Fars haber ajansına göre savcılar Hekmati'yi İran'ı terörist faaliyetlere karışmakla suçlamak için ülkenin istihbarat sistemine sızmak amacıyla İran'a girmekle suçluyor.

9 Ocak 2012 - İranlı bir haber ajansı Hekmati'nin "düşman bir ülke için çalışmak", CIA üyeliği ve "İran'ı terörizme karışmakla suçlama çabaları" suçlarından mahkum edildiğini bildirdi. İdam cezasına çarptırıldı.

5 Mart 2012 - İran mahkemesi bir alt mahkemenin Hekmeti'ye verdiği idam cezasını reddederek yeniden yargılanmasına karar verdi. Hekmati cezaevinde kalmaya devam eder.

Eylül 2013 - Hekmeti, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 'ye yazdığı bir mektupta itirafının baskı altında alındığını söyledi.

11 Nisan 2014 -Hekmeti'nin kız kardeşi CNN 'e yaptığı açıklamada Hekmeti'nin İran'da gizli bir mahkeme tarafından "ABD hükümetiyle fiili işbirliği yapmaktan" suçlu bulunduğunu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

16 Ocak 2016 -İran,aralarında H ekmati,Abedini ve Jason Rezaian 'ın da bulunduğudört ABD'li mahkûmu, yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD'de suçlanan veya hapsedilen yedi İranlının affedilmesi karşılığında serbest bıraktı .

JasonRezaian24 Temmuz2014 - Washington Post, Tahran muhabiri ve Büro Şefi Jason Rezaian, eşi Yeganeh Salehi ve iki serbest gazetecinin 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alındığını bildirdi. İranlı bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada grubun yetkililer tarafından tutulduğunu doğruladı.

29 Temmuz 2014 - Serbest bırakılan tutuklununailesine yakın bir kaynak CNN'e İran'ın Rezaian ile birlikte gözaltına alınan üç kişiden birini serbest bıraktığını söyledi. Kaynağa göre serbest bırakılan kişi, Rezaian ve eşiyle birlikte gözaltında tutulan İran asıllı Amerikalı bir foto muhabirinin kocası.

20 Ağustos 2014 - Washington Post, Rezaian ile birlikte Temmuz ayında gözaltına alınan foto muhabirinin serbest bırakıldığını bildirdi. Ailesinin talebi üzerine Post ismini yayınlamayı reddetti.

6 Ekim 2014 - Washington Post'a göre Rezaian'ın eşi Yeganeh Salehi kefaletle serbest bırakıldı.

6 Aralık 2014 - Gazeteye göre, Tahran'da 10 saat süren bir mahkeme oturumu sırasında Rezaian resmi olarak tanımlanmamış suçlarla ith am edildi.

20 Nisan 2015 - Washington Post'a göre Rezaian casusluk ve "düşman bir hükümetle işbirliği yapmak" ve "müesses nizama karşı propaganda yapmak" gibi diğer ciddi suçlarla itham ediliyor.

11 Ekim 2015 - İran devlet medyası Rezaian'ın suçlu bulunduğunu bildirdi, ancak mahkumiyeti veya cezası hakkında hiçbir ayrıntı verilmedi. Duruşmasının Mayıs ve Ağustos ayları arasında gerçekleştiği bildirildi.

22 Kasım 2015 - İran mahkemesi Rezaian'ı hapis cez asına çarptırdı. Cezanın süresi belirtilmedi.

16 Ocak 2016 - İran, Rezaian, Hekmati ve Abedini 'nin de aralarında bulunduğu dört ABD'li mahkûmu, yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD'de suçlanan veya hapsedilen yedi İranlının affedilmesi karşılığında serbest bıraktı.

1 Mayıs 2018 - CNN'e küresel ilişkiler analisti olarak katıldı.

Reza"Robin"Shahini11 Temmuz2016 - San Diego'da ikamet eden Reza "Robin" Shahini İran'ın Gorgan kentinde ailesini ziyaret ederken tutuklandı. Shahini ABD-İran çifte vatandaşıdır.

Ekim 2016 - Shahini 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Şubat 2017 - Cezasını protesto etmek için açlık grevine başladı.

3 Nisan 2017 - İran İnsan Hakları Merkezi, Shahini 'nin temyiz mahkemesinin kararını beklerkenkefaletle serbest bırak ıldığını açıkladı.

Temmuz 2018 - Shahini adına İran hükümetine karşı açılan bir hukuk davası Shahini'nin ABD'ye döndüğünü gösteriyor.

XiyueWang16 Temmuz2017 - Yarı resmi haber ajansı Fars News , İran yargı sözcüsü Gholamhossein Mohseni-Ejheie'nin video açıklamasına dayanarak, bir ABD vatandaşının casusluktan suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Princeton Üniversitesi bu kişinin Çin doğumlu, Amerikan vatandaşı ve tarih yüksek lisans öğrencisi Xiyue Wang olduğunu açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Wang, geçtiğimiz yaz doktora teziyle bağlantılı olarak bilimsel araştırma yaparken İran'da tutuklandı.

7 Aralık 2019 - Beyaz Saray Wang'ın serbest bırakıldığını ve ABD'ye döneceğini duyurdu. İran, ABD'nin Mesut Süleymani adlı İranlı bir bilim adamını serbest bırakmasıyla eşgüdümlü olarak Wang'ı bir esir takasında serbest bıraktı.

MichaelWhite8 Ocak2019 - Michael White'ın annesi Joanne White CNN'e verdiği demeçte, Temmuz ayında kız arkadaşını ziyaret etmek üzere İran'a gittikten sonra Kaliforniya'daki işine dönmeyince kayıp ihbarında bulunduğunu söyledi.

9 Ocak 2019 - İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghasemi, White'ın "bir süre önce Meşhed kentinde tutuklandığını ve tutuklanmasından sonraki birkaç gün içinde ABD hükümetinin Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla tutuklamadan haberdar edildiğini" söyledi. Ghasemi, ABD Donanması gazisi olan White'ın cezaevinde kötü muamele gördüğü iddialarını reddetti.

Mart 2019 - Avukatı Mark Zaid'e göre White, Dini Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney 'e hakaret etmek ve özel görüntüleri kamuya açık bir şekilde yayınlamak suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 Mart 2020 - White, İsviçre Büyükelçiliği'nin gözetiminde tıbbi izinli olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının bir koşulu da İran'da kalmasıdır.

4 Haziran 2020 - White'ın annesi ve müzakerelere aşina bir kişiye göreWhite serbest bırakıldı.

Baquer ve Siamak NamaziEkim2015 - ABD ve İran çifte vatandaşlığına sahip Dubai merkezli iş adamıSiamak Namaz i Tahran'daki akrabalarını ziyaret ederken gözaltına alındı.

Şubat 2016 - Eski bir UNICEF yetkilisi ve Siamak Namazi'nin babası olanBaquer Namazi, eşi Effie Namazi'nin Facebook 'ta yaptığı açıklamaya göre gözaltına alındı. Kendisi İran asıllı bir Amerikalı.

Ekim 2016 - İran'ın resmi haber kanalı IRINN'e göreerkekler 10 yıl hapis ve 4,8 milyon dolar para cez asına çarptırıldı. İranlı yetkililer beş kişinin "İran'ın düşmanlarıyla işbirliği yapmaktan" suçlu bulunduklarını ve mahkum edildiklerini söylediler ki bu genellikle ABD ile işbirliği yapmak anlamına gelen bir hükümet örtmecesi.

28 Ocak 2018 -Baquer Namazi İran'daki bir hastaneden taburcu edildikten sonraİran hükümeti tarafından dört günlük izne çıkarıldı. Namazi'nin ailesi 81 yaşındaki Namazi'nin 15 Ocak'ta kan basıncında ciddi bir düşüş, düzensiz kalp atışı ve ciddi enerji kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Namazi son bir yıl içinde dördüncü kez hastaneye sevk edilmiş oldu. Eylül ayında kalp pili takılması için acil bir kalp ameliyatı geçirdi.

Şubat 2018 - Baquer Namazi geçici tıbbi izinle serbest bırakıldı.

Şubat 2020 -İranDevrim Mahkemesi Baquer Namazi'nin cezasını yattığı süreye çevirdi ve hakkındaki seyahat yasağı kaldırıldı.

Mayıs 2020 - Aileye göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Baquer Namazi'ye yeni bir seyahat yasağı koyarak ülkeyi terk etmesini engelledi.

26 Ekim 2021 - Avukatı yaptığı açıklamada, Baquer Namazi'nin "beynine giden ana arterlerden birinde geçen ayın sonlarında keşfedilen ve hayatı tehdit eden bir tıkanıklığı" gidermek için ameliyat olduğunu söyledi.

1 Ekim 2022 - BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric tarafından yapılan açıklamaya göre, Baquer Namazi gözaltından serbest bırakıldı ve "yurtdışında tıbbi tedavi görmek üzere" İran'dan ayrılmasına izin verildi.

9 Mart 2023 -SiamakNamazi, İran'ın Evin hapishanesinden CNN'e verdiği röportajda Başkan Joe Biden 'dan "masum Amerikalıların özgürlüğünü siyasetin üstünde tutmasını" ve serbest bırakılması için çabalarını artırmasını istedi.

18 Eylül 2023 - Siamak Namazi, ABD'nin İran'a ait 6 milyar dolarlık fonun dondurulmasını da içeren daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak diğer dört Amerikalı ile birlikte serbest bırakıldı.

Kuzey Kore

KennethBae11Aralık2012 - ABD yetkilileri Amerikan vatandaşı Kenneth Bae'nin bir ayı aşkın bir süredir Kuzey Kore 'de gözaltında tutulduğunu doğruladı.

30 Nisan 2013 - Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi Bae'yi ülkeye karşı "düşmanca eylemlerde bulunmak" suçundan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.

11 Ekim 2013 - Bae Kuzey Kore'de annesiyle buluştu.

20 Ocak 2014 - Bae'nin Kuzey Kore'ye karşı "ciddi bir suç" işlediğini söylediğibir açıklama yayınlandı. Bae'nin esaret altındayken yaptığı her türlü açıklama Kuzey Kore hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutuluyor. Ülkenin sahte itiraflara zorlama konusunda uzun bir geçmişi vardır.

7 Şubat 2014 - Dışişleri Bakanlığı Bae'nin bir hastaneden çalışma kampına nakledildiğini duyurdu.

8 Kasım 2014 - Dışişleri Bakanlığı Bae ve Matthew Miller'ın serbest bırakıldığını ve evlerine doğru yola çıktıklarını duyurdu.

JeffreyFowle6Haziran2014 -KuzeyKore, Nisan ayında ülkeye turist olarak giriş yapan ABD vatandaşı Jeffrey Edward Fowle 'u gözaltına aldığını duyurdu. Fowle bir tur grubunun parçasıydı ve Mayıs ayı ortasında bir restoranda İncil bıraktıktan sonra gözaltına alındı.

30 Haziran 2014 - Kuzey Kore, Fowle ve gözaltına alınan bir diğer Amerikalı turist Matthew Miller hakkında "düşmanca eylemlerde bulunmakla" suçlayarakdava açmayı planladığını açıkladı.

21 Ekim 2014 - Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada Fowle'un serbest bırakıldığını ve evine doğru yola çıktığını söyledi.

AijalonGomes25Ocak2010 - Bostonlu Aijalon Mahli Gomes, Çin'den yasadışı yollarla ülkeye girdikten sonra Kuzey Kore'de gözaltına alındı.

7 Nisan 2010 - Sekiz yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı ve 70 milyon Kuzey Kore wonu veya yaklaşık 600.000 dolar para cezası ödemesine karar verildi.

10 Temmuz 2010 - Gomes intihar girişiminde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

25-27 Ağustos 2010 - Eski ABDBaşkanı Jimmy Carter, Gomes'in serbest bırakılması için müzakerelerde bulunmak umuduyla Kuzey Kore'ye geldi.

27 Ağustos 2010 - Carter ve Gomes, Gomes'e insani amaçlarla af çıkarılmasının ardından Pyongyang'dan ayrıldı.

Kim Dong ChulEkim2015 - Vatandaşlığa kabul edilmiş bir Amerikan vatandaşı olan Kim Dong Chul, askeri sırları toplamak için kullanılan bir USB bellek ve kamera almak üzere bir kaynakla görüştüğü iddiası üzerine gözaltına alınır. Ocak 2016'da Kuzey Koreli yetkililer Kim'e CNN ile konuşma izni verir ve ABD ya da Güney Kore'nin kendisini kurtarmasını ister.

25 Mart 2016 - Kuzey Koreli bir yetkili CNN'e Kim'in casusluk suçlamalarını itiraf ettiğini söyledi.

29 Nisan 2016 - Kuzey Koreli bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada Kim'in yıkıcılık ve casusluk suçlarından 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

9 Mayıs 2018 - Trump, Tony Kim olarak da bilinen Kim Dong Chul, Kim Hak-song ve Kim Sang Duk'un sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ABD'ye döneceklerini açıkladı.

10 Mayıs 2018 - Serbest bırakılan üç Amerikalı tutuklu Maryland'dekiAndrews Ortak Hava Kuvvetleri Ü ssüne ulaştı.

KimHak-song7 Mayıs2017 - Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı, ABD vatandaşı Kim Hak-song'un 6 Mayıs'ta Kuzey Kore'de rejime karşı "düşmanca eylemlerde" bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Rejim Kim'i "Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin işleyişiyle ilgili olarak iş yapan bir adam" olarak tanımlıyor.

9 Mayıs 2018 - Trump, Tony Kim olarak da bilinen Kim Hak-song, Kim Dong Chul ve Kim Sang Duk'un sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ABD'ye döneceklerini açıkladı.

10 Mayıs 2018 - Serbest bırakılan üç Amerikalı tutuklu Maryland'dekiJoint Base Andrews Hava Kuvvetleri Üssüne ulaştı.

Kim SangDuk22 Nisan2017 - Tony Kim olarak da bilinen ABD vatandaşı Kim Sang Duk, Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından bilinmeyen nedenlerle gözaltına alındı. Kim birkaç hafta boyunca Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ders verdi.

3 Mayıs 2017 - Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı Kim'in hükümeti devirmeye çalışmakla suçlandığını bildirdi.

9 Mayıs 2018 - Trump Tony Kim, Kim Hak-song ve Kim Dong Chul'un sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ABD'ye döneceklerini açıkladı.

10 Mayıs 2018 - Serbest bırakılan üç Amerikalı tutuklu Maryland'dekiJoint Base Andrews Hava Kuvvetleri Üssüne ulaştı.

Euna Lee ve Laura LingMart2009 - Gazeteciler Euna Lee ve LauraLing, Kaliforniya merkezli Current Media için Kuzey Kore ve Çin sınırında haber yaparken tutuklandılar.

4 Haziran 2009 - Karalama kampanyası yürütmek için ülkeye yasadışı yollardan girme suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

4 Ağustos 2009 - Eski ABD Başkanı Bill Clinton, serbest bırakılmalarını sağlamak için özel bir insani yardım göreviyle Pyongyang'a gitti.

5 Ağustos 2009 - Lee ve Ling affedildi ve serbest bırakıldı.

Matthew Miller 25 Nisan 2014 - Kuzey Kore haber ajansı Matthew Todd Miller'ın 10 Nisan'da gözaltına alındığını bildirdi. KCNA'ya göre Miller Kuzey Kore'ye sığınma talebiyle girmiş ve turist vizesini doldurmuştu.

30 Haziran 2014 -KuzeyKore, Miller ve gözaltındaki bir diğer Amerikalı turist Jeffrey Fowle 'ı "düşmanca eylemlerde bulunmakla" suçlayarak yargılamayıplanladığını açıkladı.

14 Eylül 2014 - Devlet medyasına göre Miller, Kuzey Kore'ye "düşmanca eylemlerde" bulunmaktan suçlu bulundu ve altı yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

8 Kasım 2014 - Dışişleri Bakanlığı Miller ve Kenneth Bae'nin serbest bırakıldığını ve evlerine doğru yola çıktıklarını duyurdu.

MerrillNewman26 Ekim2013 - Palo Alto, Kaliforniya'dan Merrill Newman, ailesine göre Kuzey Kore'de gözaltına alındı. Ailesi, uçağının kalkmasına dakikalar kala Newman'ın Kuzey Koreli yetkililer tarafından uçaktan indirildiğini söyledi.

22 Kasım 2013 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin İsveçli diplomatlara bir Amerikan vatandaşını alıkoyduğunu teyit ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek vatandaşın kimliğini teyit etmeyi reddetti ancak Newman'ın ailesi Kore Savaşı gazisi ve emekli mali müşavirin Ekim ayından bu yana gözaltında tutulduğunu söyledi.

30 Kasım 2013 - KCNA, Newman 'ın Kuzey Kore halkındanözür dilediğini bildirdi: "Kore Savaşı sırasında çok sayıda sivili ve (Kuzey Kore) askerini öldürdükten ve Kuzey Kore'deki stratejik nesneleri yok ettikten sonra, Kuzey Kore hükümetine ve Kore halkına karşı silinmez saldırı eylemlerinde bulundum." İfadesi şöyle sona eriyor: "(ABD'ye) geri dönersem, Kuzey Kore'nin gerçek yüzünü ve Kore halkının nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatacağım."

7 Aralık 2013 - Newman San Francisco Uluslararası Havaalanına vararak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü . Kuzey Kore devlet haber ajansı Newman'ın "insani" nedenlerle serbest bırakıldığını bildirdi.

Eddie Yong SuJun14Nisan2011 - KCNA, ABD vatandaşı Eddie Yong Su Jun'un Kasım 2010'da tutuklandığını ve Kuzey Kore'ye karşı bir suç işlediği için soruşturma altında olduğunu bildirdi. İddia edilen suça ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

27 Mayıs 2011 - Kuzey Kore insan hakları özel temsilcisi Robert King ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yönetici Yardımcısı Jon Brause'un da aralarında bulunduğu ABD heyetinin Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından Yong Su Jun serbest bırakıldı.

OttoFrederick Warmbier2 Ocak2016-Virginia Üniversitesi öğrencisi OttoFrederick Warmbier, hükümete karşı "düşmanca bir eylemde" bulunmakla suçlanmasının ardındanKuzey Kore'de gözaltına alındı.

29 Şubat 2016 - Kuzey Kore hükümeti Warm bier'in kendi ifadesiyle "Yanggakdo Uluslararası Oteli'nin personel bekleme alanından siyasi bir sloganı indirme suçunu" işlediği içinözür dilediği bir video yayınladı. Warmbier'in konuşmaya zorlanıp zorlanmadığı bilinmiyor.

16 Mart 2016 - Kuzey Koreli bir yetkili CNN'e Warmbier'in devlete karşı işlediği suçlar nedeniyle15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

13 Haziran 2017 - Warmbiertıbbi yardım uçağıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildi . Orada doktorlar Warmbier'in beyninde ciddi hasar oluştuğunu söyler. Doktorlar Warmbier'in Kuzey Koreli yetkililerin duruşmasından sonra kaptığını iddia ettikleri botulizm hastalığına dair herhangi bir belirti göstermediğini söylüyor.

19 Haziran 2017 - Warmbier'in ailesi öldüğüne dair bir açıklama yayınladı.

26 Nisan 2018 - Ailenin avukatlarına göre,Warmbier'in ailesi Kuzey Kore hükümetine karşı, ülke rejiminin oğullarına işkence yaptığı ve öldürdüğü suçlamasıylahaksız ölüm davası açtı.

24 Aralık 2018 -Washington'daki bir federal yargıç, Warmbier'in ailesine Kuzey Kore hükümetine karşı açtıklarıhaksız ölüm davasında yarım milyar dolardan fazla para cezası verdi. Kuzey Kore davaya yanıt vermedi - görüş "temerrüt kararı" olarak verildi - ve ülkenin ABD'de ailenin talepte bulunabileceği serbest mal varlığı yok.

Rusya

TrevorReed2019- Devlet haber ajansı TASS'a ve Reed'in ailesine göre Trevor Reed uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşını ziyaret ederken içkili bir gecenin ardından gözaltına alındı. Polis, devlet haber ajansı RIA-Novosti'ye yaptığı açıklamada Reed'in iki kadınla ve rahatsızlık şikayetleri üzerine olay yerine gelen bir polis birimiyle tartışmaya girdiğini söyledi. RIA, polisin Reed'in tutuklanmaya direndiğini, sürücüye saldırdığını, başka bir polise çarptığını, direksiyonu tutarak aracın savrulmasına neden olduğunu ve yolda tehlikeli bir durum yarattığını iddia ettiğini belirtti.

30 Temmuz 2020 - Reed, Rus polis memurlarının "hayatını ve sağlığını" tehlikeye attığı gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1 Nisan 2021 - Reed'in ailesi, oğullarının Obama yönetimi altında Deniz Kuvvetleri'nde başkanlık muhafızı olarak görev yaptığını ve bu durumun Rusya'nın onu hedef almasına yol açtığını açıkladı.

27 Nisan 2022 - Reed bir esir takasındaserbest bırakıldı.

14 Haziran 2022 - Reed CNN'e verdiği demeçte Birleşmiş Milletler'e (BM) bir dilekçe sunduğunu ve Rusya'nın gözaltı ve kötü muameleyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini beyan ettiğini söyledi.

BrittneyGriner17Şubat2022 - İki kez Olimpiyatlarda altın madalya kazanan basketbolcu ve WBNA yıldızı Brittney Gr iner, Şeremetyevo Havalimanı'ndaki gümrük taramasının ardından gözaltına alındı. Rus yetkililer Griner'in valizinde esrar yağı olduğunu söyledi ve onu önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçladı; Rus hükümetine göre bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

7 Temmuz 2022 - Griner bir Rus mahkemesinde uyuşturucu suçlamalarını kabul etti.

4 Ağustos 2022 - Griner, suç işleme kastıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundu ve bir Rus mahkemesi tarafından 9 yıl hapis ve bir milyon ruble (yaklaşık 16.400 dolar) para cezasına çarptırıldı.

25 Ekim 2022 - Temyiz duruşmasında Rus yargıç Griner'in kararını yerinde bırakarakuyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından aldığı mahkûmiyeti onadı ve dokuz yıllık hapis cezasını çok az düşürdü.

9 Kasım 2022 - Griner'in avukatı CNN'e yaptığı açıklamada, Griner 'in cezasının geri kalanını çekmek üzerebir Rus ceza kolonisine gönderileceğini söyledi.

8 Aralık 2022 - ABD Başkanı Biden, Griner'ın Rusya'daki gözaltından serbest bırakıldığını ve evine doğru yola çıktığını açıkladı.

Türkiye

Serkan GölgeTemmuz2016 - Serkan Göl ge Türkiye'de tatildeyken tutuklanır ve Gülenci hareketle bağlantılı olmakla suçlanır . Gölge 37 yaşında bir NASA fizikçisiydi ve Türk-ABD çifte vatandaşlığına sahipti.

8 Şubat 2018 - Gölge 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül 2018 - Bir Türk mahkemesi Golge'nin hapis cezasını beş yıla indirdi.

29 Mayıs 2019 -Dışişleri Bakanlığı Golge'nin serbest bırakıldığını açıkladı .

AndrewBrunsonEkim2016 - Kuzey Carolina doğumlu Andrew Brun son, İzmir Diriliş Kilisesi'nin papazı olarak görev yaptığıTürkiye'nin Ege kıyısındaki İzmir'de tutuklandı. Evanjelik Presbiteryen bir papaz olan Brunson daha sonra Türk hükümetini devirmeyi planlamak, anayasal düzeni bozmak ve casuslukla suçlandı.

Mart 2018 - Resmi bir iddianame Brunson'ı casusluk ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladı.

12 Ekim 2018 - Brunson üç yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı ancak yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Venezuela

Timothy HallettTracy24Nisan2013 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Los Angeles'lı Timothy Hallett Tracy Caracas havaalanında tutuklandı. Tracy, ülkeyi saran siyasi bölünme hakkında bir belgesel yapmak üzere Venezuela'ya gitmişti.

25 Nisan 2013 - Yeni seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro televizyonda yaptığı bir konuşmada Tracy'nin "şiddet yanlısı grupları finanse ettiği" gerekçesiyle tutuklanması emrini verdiğini söyledi.

27 Nisan 2013 -Tracyresmi olarak komplo kurmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve sahte belge kullanmakla suçlandı.

5 Haziran 2013 -Tracycezaevinden serbest bırakıldı ve Venezuela'dan sınır dışı edildi.

JoshuaHolt26 Mayıs2018 - Joshua Holt ve Venezuelalı eşi Thamara Holt Venezuela tarafından serbest bırakıldı. İkili 2016 yılından beri orada hapisteydi. Amerikalı Holt 2016 yılında Thamara ile evlenmek üzere Venezüella'ya gitmiş ve kısa bir süre sonra Venezüella hükümeti tarafından silah stoklamak ve hükümeti istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanmıştı. Neredeyse iki yıl boyunca mahkemeye çıkarılmadan tutuldu.

"Citgo 6"

Kasım 2017 - Tomeu Vadell ve diğer beş Citgo yöneticisi - Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano ve Jose Angel Pereira - doğaçlama bir iş toplantısı için Caracas, Venezuela'ya geldikten sonra zimmete para geçirme ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanarak gözaltına alındı. Citgo, Venezüella petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştirakidir. Altı kişiden beşi ABD vatandaşı; biri ise ABD'de yasal olarak daimi ikamet ediyor.

Aralık 2019 - "Citgo 6" iki yılı aşkın süredir yargılanmadan tutulduklarıgözaltı tesisinden ev hapsinenakledildi.

5 Şubat 2020 - Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden saatler sonra ev hapsinden cezaevine nakledildiler

30 Temmuz 2020 - Eski New Mexico Valisi Bill Richardson ve hükümet dışı müzakerecilerden oluşan bir ekibin Caracas'a yaptığı insani yardım ziyaretinin ardından Cárdenas ve Toledo ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

27 Kasım 2020 - Altı petrol yöneticisi suçlu bulundu ve 8 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

30 Nisan 2021 - Adamlar hapishaneden ev hapsine çıkarıldı.

16 Ekim 2021 - Hepsi ev hapsinde tutulan "Citgo 6", Maduro'ya yakın Kolombiyalı finansçı Alex Saab'ın iade edilmesinden birkaç saat sonra ülkenin istihbarat servisi SEBIN tarafından yakalandı.

8 Mart 2022 -Cardenascezaevinden serbest bırakılan iki tutukludan biri oldu. Diğeri, Şubat 2021'den beri Venezuela'da tutuklu bulunan Küba-ABD çifte vatandaşı Jorge Alberto Fernandez, küçük bir yerli drone taşıdığı için terörizmle suçlanıyordu. Tahliyeler, bir ABD hükümet heyetinin Caracas'a yaptığı sessiz bir ziyaretin ardından gerçekleşti.

1 Ekim 2022 - ABD Başkanı Biden Toledo, Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano ve Pereira'nın serbest bırakıldığını ve iade edildiğini duyurdu.

Matthew Heath

Eylül 2020 - Venezuela'da tutuklandı ve terörizmle suçlandı.

20 Haziran 2022 - Heath'in ailesi intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Bir ABD vatandaşının Venezuela'da hastaneye kaldırıldığına dair haberlerin farkındayız" dedi. "Mahremiyetle ilgili hususlar nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağız."

1 Ekim 2022 - ABD Başkanı Biden Heath'in serbest bırakıldığını ve geri döndüğünü açıkladı.

Airan Berry ve Luke Denman

4 Mayıs 2020 - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini yakalamaya ve görevden almaya yönelik başarısız bir darbe girişiminin ardından iki Amerikalı "paralı askerin" yakalandığını açıkladı. Madura yakalanan Amerikalıları 34 yaşındaki Luke Denman ve 41 yaşındaki Airan Berry olarak tanımladı. Devlet televizyonunda Maduro, iki adamın ABD pasaportları ve ehliyetleri olduğunu iddia ettiği belgeleri ve Florida merkezli bir güvenlik hizmetleri şirketi olan Silvercorp'a ait olduğunu söylediği kimlik kartlarını gösteriyor.

5 Mayıs 2020 - Denman Venezuela devlet televizyonuna çıktı. Doğrudan kameraya bakarak "Venezuelalıların ülkelerinin kontrolünü geri almalarına yardım etmedeki" rolünü anlatırken gösterildi.

7 Ağustos 2020 - Savcılar Berry ve Denman'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

20 Aralık 2023 - ABD'nin aralarında Berry ve Denman'ın da bulunduğu Venezuela'da tutuklu 10 Amerikalının serbest bırakılması için anlaşmaya vardığı açıklandı.

tutuklu takasının bir parçası olarak 16 Ocak'ta serbest bırakıldı. İran devlet medyasına göre Rezaian Ekim ayında İran Devrim Mahkemesi tarafından mahkum edilmişti. Rezaian'ın 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi, ancak ceza belirtilmedi. Gazeteci Temmuz 2014'te gözaltına alınmış ve daha sonra casuslukla suçlanmıştı; Post gazetesi ise hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti. Eşi Yeganeh Salehi de Temmuz 2014'te gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/21/180349/jpeg/4-3/1200/75/jason-rezaian-the-washington-post-s-bureau-chief-in-tehran-a-href-http-www-cnn-com-2016-01-16-middleeast-iran-jason-rezaian-prisoners-freed-index-html-was-released-a-january-16-as-part-of-a-prisoner-swap-rezaian-a-href-http-money-cnn-com-2015-10-12-media-jason-rezaian-iran-guilty-verdict-index-html-was-convicted-by-an-iranian-revolutionary-court-a-in-october-according-to-iran-s-state-run-media-rezaian-was-reportedly-facing-up-to-20-years-but-the-sentence-was-not-specified-the-journalist-was-taken-into-custody-in-july-2014-and-later-charged-with-espionage-the-post-has-denied-all-allegations-against-him-his-wife-yeganeh-salehi-also-was-detained-in-july-2014-but-later-released.webp" alt="Jason Rezaian, Washington Post'un Tahran büro şefi,"/>

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Kaynak: edition.cnn.com