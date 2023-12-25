Göstericiler 'çalınan' Sırbistan seçimlerini protesto etmek için Belgrad belediye binasını basmaya çalıştı

CNN'in Sırbistan'daki bağlı kuruluşu N1'in haberine göre, protestocular bayrak direkleri ve taşlarla binanın camlarını kırarak Belgrad'daki Şehir Meclisi'ne girmeye çalıştı ancak polis tarafından çevik kuvvet kalkanları ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak püskürtüldü.

N1'e göre parlamento ve yerel seçimlerden bu yana altıncı gününe giren protestolarda Pazar günü en az 35 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in erken seçim çağrısında bulunmasının ardından iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) oyların %47'sini kazanarak, Rusya ile yakın bağlarını korurken Avrupa Birliği üyeliğini hedefleyen Balkan ülkesinde on yıldır sürdürdüğü iktidarını pekiştirdi.

Uluslararası bir izleme misyonu seçimlerin "adaletsiz koşullar" altında yapıldığını belirterek, medyanın önyargılarını, Vucic'in uygunsuz etkisini ve "oy satın alma vakaları da dahil olmak üzere seçmenlere yönelik gözdağı ve baskıyı" gerekçe gösterdi.

Bu yaz aylar süren hükümet karşıtı protesto ların ardından kurulan ve yeni yeni oluşmaya başlayan bir muhalefet hareketi olan merkez sol Şiddete Karşı Sırbistan koalisyonu üyeleri Pazar günkü protestoya katılarak Vucic'i seçim hırsızlığı yapmakla suçladı.

Seçimlerden bu yana açlık grevinde olan Marinika Tepic protesto gösterisinde "Vucic, bir değil binlerce oy çaldın" dedi. Tepiç seçimlerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Muhalefet koalisyonu üyesi Srdjan Milivojevic de Vucic'i "dünyanın daha önce hiç görmediği bir hırsız" olarak nitelendirdi. Belediye binasının kapısını açmaya çalışırken görüldü ancak içeri giremedi.

Kalabalık bina dışında "Vucic, defol" diye slogan attı.

Pazar akşamı ulusa sesleniş konuşmasında protestolara yanıt veren Vuçiç, Sırplara "devrim olmadığı için" endişelenmemelerini söyledi.

Sırbistan Radyo Televizyonu'nun haberine göre Vucic, "Bununla hiçbir şey başaramayacaklar ve biz de yumuşak ve barışçıl bir şekilde tepki vererek rastgele göstericilerin hiçbirine zarar vermemeye çalışalım" dedi.

Protestolar, Vucic hükümetinin geçen haftaki oylama sırasında seçim usulsüzlükleri yapıldığına dair haberlerin soruşturulması için artan uluslararası baskıyla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) seçim gününe "çok sayıda prosedürel eksikliğin damga vurduğunu" söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı bulguların "AB aday statüsüne sahip bir ülke için kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Merkezi Belgrad'da bulunan bağımsız bir kuruluş olan CRTA Seçim Gözlem Misyonu, "Sırbistan'ın diğer bölgelerinden ve yurtdışından" belirli belediyelerde oy kullanmaları için insanların taşındığı "seçmen göçünün" "yerel seçimlerin sonuçlarını etkilemek için büyük ölçekte kullanılmış olabileceğini" bildirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun Avusturyalı üyesi Andreas Schieder, "Belgrad'da ikamet etmeyenlerin otobüslerle oy kullanmaya geldiği haberi şok edici. Demokratik bir dünyada oy hırsızlığı, rüşvet ve yolsuzluğa izin verilmemelidir."

Belgrad'daki öğrenci grupları, seçimlerin iptal edilmesini talep etmeye devam ederken Pazartesi günü şehrin iki bölgesinde altı saatlik bir trafik ablukası düzenleyeceklerini duyurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com