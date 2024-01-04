Görüşler: Yapay zeka gazeteciler için geliyor

Editörün Notu: Seán O'Connor , George Mason Üniversitesi Antonin Scalia Hukuk Fakültesi'nde hukuk profesörü ve Fikri Mülkiyet x İnovasyon Politikası Merkezi'nin fakülte direktörüdür . Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüş görüntüleyin .

Seán O'Connor

New York Times, Manhattan'daki federal mahkemede açılan yeni bir davada ikincisini iddia ediyor ve şu anda yapay zeka şirketlerinin eserlerini izinsiz kullanmasına meydan okuyan diğer yaratıcılara ve telif hakkı sahiplerine katılıyor. Davalılar OpenAI ve Microsoft Corp. neredeyse kesin olarak ChatGPT ve benzer sistemleri TheTimes'ın ve diğerlerinin milyonlarca telifli eseri üzerinde eğitmenin yasalar kapsamında "adil kullanım" olduğu yanıtını verecektir.

Nitekim OpenAI, komedyen Sarah Silverman ve diğer yazarlar tarafından Meta aleyhine geçen yıl San Francisco'daki federal mahkemede açılan ve ChatGPT'nin eğitildikten sonra kitapların önemli bir bölümünü yeniden üretmesine ilişkin benzer bir senaryoya dayanan ayrı bir davayı reddetme taleb inde adil kullanım savunmasının ön gösterimini yapmıştı. Bu dava pek iyi sonuçlanmamış olsa da - yargıç kısa süre önce Meta'nın Silverman ve diğerlerinin iddialarının biri hariç tamamını reddetme talebini kabul etti - büyük ölçüde Times'ın davasındakilerden farklı teorilere dayanıyordu.

Bazı akademisyenler, telif hakkı materyallerinin üretken YZ eğitim setlerinde toptan çoğaltılmasını haklı çıkarmak için, bunun insanların telif hakkıyla korunan eserleri incelemek ve onlardan öğrenmek için özel olarak çoğaltmasına benzediği ve genellikle ihlal edici olmadığı veyaadilkullanım olduğu analojisine dayanan bir "adil öğrenme" teorisini savundular. Ancak makaleye göre, bu YZ çıktıları belirli Times makalelerine büyük ölçüde benziyor. Bu kullanım adil olmaktan başka bir şey değildir.

Adil kullanım savunması olmadan, GenAI firmaları muhtemelen telif hakkı ihlalinden sorumludur. Bu da Times ve diğer yayıncılara hem GenAI'nin yayıncıların materyallerinden elde edeceği kârı paylaşma hakkı hem de materyallerinin nasıl kullanılacağı ya da GenAI çıktılarında nasıl yer alacağı konusunda "korkuluklar" üzerinde pazarlık yapma olanağı veriyor.

Times'ın davasına yanıt veren Open AI sözcüsü, teknoloji firmasının içerik yaratıcılarının ve sahiplerinin haklarına saygı duyduğunu ve yapay zeka teknolojisinden ve yeni gelir modellerinden faydalanmalarını sağlamak için onlarla birlikte çalıştığını söyledi: "New York Times ile devam eden görüşmelerimiz verimli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, bu nedenle bu gelişme bizi şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Diğer birçok yayıncıyla yaptığımız gibi, birlikte çalışmak için karşılıklı olarak faydalı bir yol bulacağımızı umuyoruz." Microsoft dava ile ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Sanat öğrencileri "Mona Lisa "yı kopyaladıklarında, Leonardo da Vinci'nin sanatsal vizyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya çalışırlar. Amaçları, bir başkasının tarzını kölece kopyalamak değil, kendi vizyonlarını kendi özgün tarzlarında ifade etmek için araçlar geliştirmektir.

Buna karşın OpenAI ve benzerleri, üretken yapay zeka sistemlerini mevcut insan yaratımlarını ve stillerini taklit edecek şekilde tasarlamaktadır. Üretken Y Z, kullanıcılardan gelen istemlere yanıt olarak oluşturulan metin, görüntü ve diğer ifadeler için kullanılır.

Bu iş modelini müzik bağlamında analiz ettim. Jukebox ve MuseNet gibi uygulamalar - diğer iki OpenAI projesi - özel olarak adlandırılmış sanatçı ve bestecilerin tarzlarında "yeni" eserler yaratma yeteneklerini tanıtıyor. Bunun yerine benzersiz çıktılar üretmeye yönelen uzun bir oyun olup olmadığı belirsiz.

En iyi günlerinde, gelişmekte olan endüstri, insanların ayırt edici eserler yaratmasına yardımcı olan bir araç vizyonunu teşvik ediyor. Ancak şu anda üretken yapay zeka mevcut stillerin karışımlarıyla sınırlı (kısmen, çünkü sistemlerin mevcut materyaller üzerinde eğitilmesi gerekiyor).

Çığır açan yaratıcılık, her birinin tanınabilir kaldığı mevcut stilistik girdilerin yeniden düzenlenmesi değildir. Bunun yerine, yalnızca etkilerine dair ipuçları veren tamamen yeni bir üslup yaratımıdır. Mevcut üretken yapay zeka sistemleri tarafından üretilen "Frank Sinatra'nın Ed Sheeran şarkısı söylemesi" tıpkı başlığının tanımladığı gibi duyulacaktır. Dinleyici, gerçek bir Sheeran şarkısı olmamasına rağmen, Sinatra'nın gerçek sesini sanki bir Ed Sheeran şarkısının cover'ını söylüyormuş gibi duyacaktır - yani Sheeran'ın şarkılarını karakterize eden türden melodiler, akor değişiklikleri ve cümleleme.

Bunun aksine, insan müzisyenler hayranlık duydukları ve taklit ettikleri diğer müzisyenlerin tarzlarından yola çıkarak kendi yeni tarzlarını yarattıklarında, ortaya çıkan sonuç, etkilendikleri müzisyenlerden birinin başka bir müzisyenin şarkısını söylemesine benzemez. Örneğin, şarkıcı-söz yazarı Brandi Carlile, Joni Mitchell ve Elton John gibi önceki sanatçıların kendi tarzı üzerindeki derin etkisini açıkça belirtmiştir. Yine de Carlile'in bir Joni ya da Elton şarkısını coverladığı zamanlar haricinde, orijinal şarkıları doğrudan bu iki idolünün performans ya da besteleme tarzına benzemiyor. Dolayısıyla, yetenekli yaratıcı insanların çıktıları kulağa yeni bir şey gibi gelirken, yapay zekanın çıktıları, üzerinde eğitildiği farklı insanların çalışmalarının garip yan yana gelişleri gibi geliyor.

En kötü günlerinde, üretken YZ endüstrisi insan yaratıcılığının yerini tamamen almaya niyetli görünüyor. Yapay zeka sistemleri kendi iç yönlendirmeleriyle her zevke ve bütçeye uygun ölçekte yeni işler üretecek. Bundan değerli bir estetik ya da özgün yeni bir tarz ortaya çıkabilir mi?

Haberler söz konusu olduğunda insanlar şunu sorabilir: Haberler "sadece gerçekler" değil midir? Ve telif hakkı yasasına göre gerçekler korunamaz. Ayrıca, eğer metin bir yemek tarifi gibi "işlevsel" ise, o zaman da korunamaz. Bununla birlikte, habercilik sadece olgusal ve işlevsel olsa bile, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1918 tarihli International News Service v. Associated Press kararı, telif hakkı olmayan haber hikayelerini hemen çoğaltmanın bir kötüye kullanım olduğunu belirtmektedir.

Aynı zamanda, gazetecilik "sadece gerçekler" değildir. Aynı zamanda hikaye anlatımıdır. Okuyucular içgörülü, özgün bakış açıları ve analizlerin çekici bir şekilde stilize edilmiş pasajlar halinde sunulmasını ister. Bazı durumlarda, Hunter S. Thompson'ın "gonzo gazeteciliği" gibi normları yıkan tarzlar, okuyuculara dünyadaki olayları anlamanın yeni bir yolunu bile sunabilir.

Üretken YZ, kasıtlı olarak yerleşik gazetecilerin tarzını taklit etmek üzere kurulmuştur. Bunu yapmak, çıktılarına okuyucuların haber ve yorumlardan beklediği nitelikleri kazandırır. Pratikte, bu aynı zamanda üretken YZ'nin yalnızca bilinen yazarların tarzında metin ürettiği değil, aynı zamanda daha önce yayınlanmış pasajları da aynen yeniden ürettiği anlamına gelmektedir. Times'ın şikayeti bu örneklerden birkaçını belgelemektedir.

Daha önce yayınlanmış haber ve yorumların üretken bir YZ tarafından yeniden üretilmesi adil kullanım olabilir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Bazı gazeteciler sadece daha önce yayınladıkları ya da daha iyi içgörülere sahip oldukları için değil, aynı zamanda fikirlerini iyi ifade ettikleri için de diğerlerinden daha çok okunurlar. Üretken YZ bu üslup başarılarından serbestçe yararlandığında, adil kullanım için dört bölümlü yasal testi geçemez: kullanımın amacı ve niteliği (örneğin, ticari veya ticari olmayan); telif hakkıyla korunan çalışmanın niteliği; genel çalışmaya kıyasla kullanılan kısmın miktarı ve önemi; ve kullanımın orijinalin pazarı üzerindeki etkisi. Mahkemeler genellikle bu faktörlerin bir kısmı veya tamamı için "dönüştürücü kullanım" testini steno olarak kullanmaktadır. İhlal ettiği iddia edilen eser, çoğaltılan kısımları orijinal eserden farklı bir şekilde mi kullanıyor?

Generative AI'nın kullanımı, orijinal hikayeyi yorumlamadığı veya eleştirmediği ya da farklı bir ortama, amaca veya bağlama kaydırmadığı için "dönüştürücü" değildir. Bunun yerine, sadece orijinaliyle aynı pazar kanallarında rekabet etmek için başkalarının çalışmalarının önemli bölümlerini yeniden üretmektedir.

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Yanlış bilgilerle dolu bir dünya için daha da sorunlu olan üretken YZ, saygın haber kuruluşlarının meşru yayınlarındanmış gibi görünmelerini sağlarken hikayeleri "halüsinasyon" haline getiriyor. "Halüsinasyon", üretken YZ'nin var olmayan ya da yanlış bir şekilde değiştirilmiş gerçekleri ve hikayeleri uydurduğu, ancak bunları ikna edici bir şekilde sunduğu (örneğin, teknik formatla eşleşen yasal bir mahkeme alıntısı sunar, ancak gerçekte böyle bir dava yoktur) zamanın adıdır. Dolayısıyla, üretken YZ, ticari marka haklarını ihlal etmenin yanı sıra hikayeleri ve fikirleri yanlış atfediyor.

Sonuç olarak, üretken YZ, insan öğrenmesinin başarması gereken şeyin tam tersini yapmaktadır. Yeni ve daha iyilerini geliştirmek için diğer uzmanların stillerinde ustalaşmak yerine, kontrolsüzce etrafta sallanan, yalnızca insan ifadesinde bir kelimenin diğerinin ardından gelme olasılığına dayanan düşüncesiz metin dizileri kusan yılan gibi bir hortumdur.

Yetenekli insan yaratıcıların düşünceli ifadeleri, yalnızca yaratıcı endüstrileri değil, aynı zamanda demokrasiyi ve hakikat ve gerçeklik duygularımızı da altüst etme tehdidinde bulunan korkunç bir cehalet hortumuna dönüştürülmüştür. Telif hakkı ihlali endişelerimizin en küçüğü gibi görünse de, fikri mülkiyet haklarını uygulamak, insanlığın iyiliği için üretken yapay zekayı dizginlemek için en iyi başlangıçtır.

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Kaynak: edition.cnn.com